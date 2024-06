Nuovenergie Spa: un anno di successi: dall'approvazione del Bilancio 2023 alla conferma di due prestigiosi premi

Luca Galetti e Claudia Zanetti logo ventennale Nuovenergie Spa

RHO, MILANO, ITALY, June 13, 2024 / EINPresswire.com / -- Nuovenergie Spa celebra un anno di successi: approvazione del Bilancio 2023 e la riconferma di due prestigiosi riconoscimenti Nuovenergie Spa ha annunciato l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, confermando la solidità economica e finanziaria dell'azienda. Nonostante un contesto economico complesso, la Società ha continuato a crescere, dimostrando una gestione efficiente e una strategia vincente che le hanno permesso di chiudere l'anno, celebrativo nel ventennale dalla sua fondazione, con risultati positivi che pongono le basi per cogliere ulteriori opportunità di espansione nei mercati frammentati in cui opera.Il Direttore Generale, Luca Galetti, ha commentato a proposito: “L'approvazione del Bilancio 2023 rappresenta un momento cruciale per l'azienda, che ha ottemperato a tutte le scadenze previste, culminate con l'approvazione finale dello scorso 6 giugno 2024. Questo iter, che include la redazione del progetto di bilancio, la trasmissione agli organi di controllo e la convocazione dell'assemblea dei Soci, sottolinea l'impegno di Nuovenergie Spa verso una gestione trasparente e rigorosa.”La Presidente del Consiglio di amministrazione, Claudia Zanetti, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando l'importanza della continuità aziendale e la capacità della Società di affrontare con successo le sfide del mercato energetico: “Nuovenergie Spa continuerà a lavorare per mantenere elevati standard di efficienza e innovazione, con un costante impegno verso la sostenibilità e la responsabilità sociale.”Inoltre, la riconferma di due importanti riconoscimenti, ottenuti negli anni precedenti, va ad attestare ulteriormente l'eccellenza dell’operato di Nuovenergie spa.L'azienda è stata infatti premiata, per il terzo anno consecutivo, da LeFonti Awardscome " HR Team dell'anno ", un tributo alla straordinaria gestione delle risorse umane, caratterizzata da innovazione, inclusività e sviluppo del talento interno; Leadership, sviluppo strategico, alta qualità del servizio offerto e sostenibilità sono tra i fattori presi in considerazione per la selezione delle aziende finaliste e per la proclamazione del vincitore.Parallelamente, Nuovenergie Spa ha ottenuto, per il suo quinto anno, anche l’ambita certificazione " Great Place to Work ", confermando la sua posizione tra le migliori aziende in cui lavorare.Questo doppio riconoscimento è una chiara dimostrazione dell’affermarsi di una strategia aziendale orientata al benessere dei dipendenti e alla costruzione di una cultura solida e inclusiva, che valorizza il contributo del management come di ogni singolo collaboratore.Questi successi non solo riflettono la capacità di Nuovenergie Spa di raggiungere e superare gli obiettivi finanziari, ma anche di creare un ambiente di lavoro eccezionale che attrae e trattiene i migliori talenti.“In un settore competitivo come quello dell’energia”, afferma il Direttore Generale Luca Galetti, “il nostro impegno si traduce nell’offrire soluzioni sempre più personalizzate, frutto di un lavoro d’équipe che punta all’eccellenza e alla capacità di rendere tangibili servizi che, di per sé, non si possono né vedere né toccare. Trasformiamo ciò che spesso viene percepito solo come una voce di spesa in un’esperienza positiva e significativa. La nostra mission va oltre la semplice vendita di energia; siamo profondamente radicati nel territorio che, partendo da piccoli Comuni, oggi abbraccia anche le grandi città. Sosteniamo con orgoglio la comunità attraverso sponsorizzazioni di eventi, associazioni e squadre sportive locali, dimostrando che anche una realtà più piccola può fare la differenza in un mercato dominato da grandi nomi. Ogni giorno, mettiamo tutta la nostra energia per garantire il massimo della qualità e guadagnarci la fiducia di oltre 50.000 clienti.”Nuovenergie Spa continua ad essere un punto di riferimento nel settore energetico, grazie ad una gestione eccellente, ai continui processi di innovazione e ad un forte impegno verso la sostenibilità ed il benessere dei propri collaboratori.