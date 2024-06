PHILIPPINES, June 13 - Press Release

June 13, 2024 STATEMENT OF SENATE PRESIDENT PRO TEMPORE JINGGOY EJERCITO ESTRADA CALLING FOR A CRACKDOWN ON ILLEGAL POGOs IN PH

13 June 2024 Aside from security concerns raised on POGO operations near our military bases, reports on some 250 others operating without licenses should prompt our concerned authorities to conduct a crackdown on these illegal entities. Kung may sapat na impormasyon na ang PAGCOR tungkol dito, huwag na sana silang magpatumpik-tumpik pa sa pagpapasara ng mga ilegal o unlicensed na POGOs. Sa pakikipagtulungan sa Bureau of Immigration ng PAGCOR, dapat na i-cancel din ang mga visa ng mga dayuhang empleyado ng mga unlicensed POGOs at ipatupad ang agarang deportation proceedings sa kanila. Walang mabuting naidudulot ang patuloy nilang pamamalagi sa atin dahil bukod sa hindi naman sila nagbabayad ng kaukulang buwis, samu't saring krimen at paglabag sa ating batas ang ginagawa ng mga ito.