Космобет – Нове ліцензійне онлайн казино Cosmobet.ua
|
Рік заснування
|
2024
|
Мінімальний депозит
|
100 грн
|
Мінімальний вивод
|
300 грн
|
Ліцензія
|
КРАІЛ № 168 від 21.03.2024
|
Валюта рахунку
|
Гривня
|
Методи оплати
|
Visa, MasterCard
|
Способи реєстрації
|
По телефону або e-mail, через соцсеть
|
Асортимент ігр
|
Слоти, карткові ігри, рулетка
|
Провайдери ігр
|
Playson, Quickspin, Booongo та інші
|
Платформи
|
Windows, Mac OS
|
Версії
|
Веб, Мобільна
|
Мови інтерфейсу
|
Українська
Cosmobet – це сучасне онлайн-казино, засноване у 2024 році. Офіційний сайт та інші характеристики казино ще змінюються та оновлюються. Однак, ми вже готові зробити деякі висновки і розповісти про головні аспекти.
Завдяки ліцензії КРАИЛ (№ 168 від 21.03.2024), гравцям гарантована безпека та чесність усіх ігрових процесів. Мінімальний депозит становить всього 100 грн, а вивести свої виграші можна, починаючи з 300 грн. Це робить Cosmobet доступним для широкого кола гравців. Операції з коштами можна здійснювати через Visa, MasterCard та Київстар, причому час обробки виводу коштів не перевищує двох робочих днів.
Реєстрація Kosmobet
Швидка реєстрація:
- Натисніть на кнопку «Реєстрація за 10 секунд» у верхньому правому куті сайту “Космобет”.
- Виберіть спосіб реєстрації: через електронну пошту або мобільний телефон. Ви також можете зареєструватися через Gmail.
- Заповніть необхідні поля: уважно введіть свої дані, адже вони потребуватимуть подальшої верифікації.
- Придумайте надійний пароль, використовуючи літери, цифри та спеціальні символи (мінімум 6 символів).
Важливо знати:
- Ви можете мати тільки один акаунт у Kocmobet.
- Не реєструйтесь повторно, якщо виникли проблеми з доступом до акаунта. Звертайтесь до служби підтримки через онлайн-чат.
Верифікація акаунта
- Підготуйте необхідні документи для підтвердження особистості:
- Фото або скан паспорта (перша сторінка і сторінка з серією та номером).
- Для осіб старше 45 років – фото або скан третьої сторінки паспорта.
- Для власників ID-карток – фото обох сторін.
- Селфі з документом.
- Фото або скан ІПН.
- Завантажте документи у вашому профілі або відправте їх у службу підтримки.
- Верифікація акаунта здійснюється один раз і триває до 24 годин.
Мета верифікації – переконатись, що вам дозволено грати згідно з законодавством, перевірити наявність інших акаунтів на сайті, впевнитись що банківський рахунок належить вам. Верифікація – це важливий крок, що захищає ваші гроші та забезпечує безпеку гри в онлайн-казино.
Як поповнити рахунок у Космобет казино
Поповнення через Visa або MasterCard:
- Увійдіть у свій акаунт на сайті.
- Перейдіть в розділ «Каса» та оберіть вкладку «Поповнення».
- Виберіть спосіб поповнення: Visa або MasterCard.
- Натисніть на кнопку «Поповнити».
- Введіть суму поповнення (наприклад, 500 грн).
- Вкажіть реквізити вашої картки:
- 16-значний номер картки.
- Дату закінчення дії картки (ММ/РР).
- CCV2-код (три цифри на звороті картки).
- Натисніть «Оплатити» для завершення транзакції.
Можливі причини проблем з поповненням:
- Послуга інтернет-платежів відключена на вашій картці.
- Перевищено ліміт оплат у мережі.
- Відключена система безпеки 3D-Secure.
- Недостатньо коштів на балансі картки.
У разі проблем: перевірте налаштування вашої картки або зверніться до банку.
Як вивести кошти з Космобет онлайн
Процес виведення коштів:
- Перехід до розділу «Каса»: Увійдіть в свій особистий кабінет на сайті “Космобет”.
- Вибір вкладки «Виплата»: Знайдіть цю вкладку всередині розділу «Каса».
- Метод виведення: Оберіть VISA/MasterCard як метод виведення коштів.
- Введення реквізитів: Надайте необхідні дані вашої банківської картки.
Умови виведення коштів:
- Картка для виведення: Тільки гривневий рахунок українського банку. Перед виведенням коштів на нову картку, з неї потрібно внести мінімальний депозит від 100 грн.
- Помилка виведення: Якщо ви отримали повідомлення про помилку, переконайтеся, що з використовуваної картки раніше було здійснено депозит.
- Верифікація: Для виведення потрібно підтвердити номер телефону та електронну пошту, а також пройти верифікацію акаунта.
Ви можете перевірити доступну суму для виведення в особистому кабінеті, поруч з іконкою вашого профілю.
Згідно з Податковим кодексом України, податок на доходи фізичних осіб становить 18% та військовий збір — 1,5%. Податки сплачуються при кожному виведенні коштів, і відповідальність за їх перерахування належить компанії, що проводить азартні ігри.
Основні бонуси Космобет україна
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Розмір бонусу
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Вітальний пакет
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150 000 ₴ + 550 FS
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Вейджер для відіграшу – 40.
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VIP Пакет
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180 000 ₴ + 750 FS
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Сosmobet вхід на офіційному сайті.
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Ігрові автомати у Космобет
Ви знайдете велику кількість ігрових автоматів, яка перевищує 5571 гру. Від класичних слотів до сучасних ігор з інноваційними функціями – тут є все для кожного гравця. З акцентом на різноманітність, “Космобет” пропонує ігри з унікальними темами, бонусними раундами та джекпотами, забезпечуючи неперевершене ігрове задоволення.
Лайв казино
Занурює гравців у атмосферу реального казино з живими дилерами. Гравці можуть взяти участь в різноманітних іграх, таких як рулетка, блекджек та баккара, які транслюються в реальному часі зі студії. Ці ігри надають можливість відчути справжнє казино з дому.
Найкращі лайв ігри:
- Cosmobet Roulette
- Power Up Roulette
- Speed Baccarat A
- Crazy Time
- Auto-Roulette VIP
- Lightning Roulette
- American Roulette
- Mega Baccarat
- Treasure Island
- Blackjack
Швидкі ігри
Це відмінний спосіб для гравців, які шукають швидкі та захоплюючі ігри. Gропонують інтенсивний ігровий досвід з можливістю моментального виграшу.
Найкращі швидкі ігри:
- Pilot
- Mriya
- Big Bass Crash
- Spaceman
- Aviator
- Aero
- F777 Fighter
- Hi Lo
- Turbo Mines
- Football Scratch BB
- Vortex
- Muscle Tussle
- Hyper Xploder
- Bust and Win
- Fortune Tumble
- Bubbles
- JetX
- Take my Plinko
- Meteoroid Crash Game
- Fruit Towers
ТОП-10 слотів Космобет сайту
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Назва слоту
|
Короткий опис
|
3 Hot Chillies
|
Класичний слот із гострими перцями та можливістю “hold and win” для гарячих виграшів.
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Sugar Rush
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Солодкий слот, який занурює гравців у світ цукерок і великих множників.
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The Dog House
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Забавний слот із тематикою собак, де кожен спін може принести лапи виграшів.
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Mania Golden Eggs
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Пасхальний слот із золотими яйцями та бонусами, який забезпечує великодній настрій.
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Frozen Crown
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Зимовий слот із магічною королевою та крижаними множниками.
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Wild Tiger
|
Слот, що занурює у джунглі з дикими тиграми та великими джекпотами.
|
Sevens on Fire
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Вогненний слот із гарячими сімками та класичними символами фруктів.
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Fire Rage
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Слот з елементами вогню та бонусними іграми, що обіцяє запальні виграші.
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Book of Cosmobet
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Шукачі пригод, знайдіть книгу для розкриття таємниць та виграшів.
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Sweet Dream Bonanza
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Слот, що має цукеркову тему, де кожен спін може перетворитись на солодкий сон про великі виграші.
Мобільна версія казино Kosmobet
Забезпечує легкість та зручність гри з будь-якого місця, оптимізована під всі мобільні пристрої. У неї вбудована підтримка навіть для повільних інтернет-з’єднань, тож розваги від слотів до виведення коштів завжди під рукою.
Служба підтримки
можете розраховувати на дружню та оперативну службу підтримки. Якщо у вас виникли питання або потреба у допомозі, просто напишіть на електронну адресу. Для швидшого спілкування скористайтеся онлайн-чатом підтримки, доступним прямо на сайті. Команда підтримки Космобет готова вам допомогти в будь-який момент.
Наші підсумки
“Космобет” – це свіже та динамічне онлайн-казино, яке пропонує широкий вибір ігор та вигідні бонуси. Зробити Космобет реєстрація було просто та швидко. Зі зручною мобільною версією та легкістю встановлення додатків, воно ідеально підходить для гри в дорозі. Служба підтримки завжди на зв’язку, тож ви можете бути впевнені, що отримаєте допомогу, коли це потрібно. Чи це ваш перший візит до онлайн-казино, чи ви досвідчений гравець, “Космобет” має все для кожного.
FAQ
Хто такі Космобет?
Космобет – це нове українське онлайн казино, яке почало функціонувати у 2024 році.
Чи має Cosmobet казино ліцензію?
Так. Онлайн казино отримало ліцензію КРАІЛ № 168 від 21.03.2024.
З якого віку можна грати в Kosmobet?
Реєструватися на сайті та робити депозит мають право тільки гравці віком від 21 року.