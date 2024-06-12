Космобет – Нове ліцензійне онлайн казино Cosmobet.ua

Рік заснування 2024 Мінімальний депозит 100 грн Мінімальний вивод 300 грн Ліцензія КРАІЛ № 168 від 21.03.2024 Валюта рахунку Гривня Методи оплати Visa, MasterCard Способи реєстрації По телефону або e-mail, через соцсеть Асортимент ігр Слоти, карткові ігри, рулетка Провайдери ігр Playson, Quickspin, Booongo та інші Платформи Windows, Mac OS Версії Веб, Мобільна Мови інтерфейсу Українська

Cosmobet – це сучасне онлайн-казино, засноване у 2024 році. Офіційний сайт та інші характеристики казино ще змінюються та оновлюються. Однак, ми вже готові зробити деякі висновки і розповісти про головні аспекти.

Завдяки ліцензії КРАИЛ (№ 168 від 21.03.2024), гравцям гарантована безпека та чесність усіх ігрових процесів. Мінімальний депозит становить всього 100 грн, а вивести свої виграші можна, починаючи з 300 грн. Це робить Cosmobet доступним для широкого кола гравців. Операції з коштами можна здійснювати через Visa, MasterCard та Київстар, причому час обробки виводу коштів не перевищує двох робочих днів.

Реєстрація Kosmobet

Швидка реєстрація:

Натисніть на кнопку «Реєстрація за 10 секунд» у верхньому правому куті сайту “Космобет”. Виберіть спосіб реєстрації: через електронну пошту або мобільний телефон. Ви також можете зареєструватися через Gmail. Заповніть необхідні поля: уважно введіть свої дані, адже вони потребуватимуть подальшої верифікації. Придумайте надійний пароль, використовуючи літери, цифри та спеціальні символи (мінімум 6 символів).

Важливо знати:

Ви можете мати тільки один акаунт у Kocmobet.

Не реєструйтесь повторно, якщо виникли проблеми з доступом до акаунта. Звертайтесь до служби підтримки через онлайн-чат.

Верифікація акаунта

Підготуйте необхідні документи для підтвердження особистості:

Фото або скан паспорта (перша сторінка і сторінка з серією та номером).

Для осіб старше 45 років – фото або скан третьої сторінки паспорта.

Для власників ID-карток – фото обох сторін.

Селфі з документом.

Фото або скан ІПН.

Завантажте документи у вашому профілі або відправте їх у службу підтримки. Верифікація акаунта здійснюється один раз і триває до 24 годин.

Мета верифікації – переконатись, що вам дозволено грати згідно з законодавством, перевірити наявність інших акаунтів на сайті, впевнитись що банківський рахунок належить вам. Верифікація – це важливий крок, що захищає ваші гроші та забезпечує безпеку гри в онлайн-казино.

Як поповнити рахунок у Космобет казино

Поповнення через Visa або MasterCard:

Увійдіть у свій акаунт на сайті. Перейдіть в розділ «Каса» та оберіть вкладку «Поповнення». Виберіть спосіб поповнення: Visa або MasterCard. Натисніть на кнопку «Поповнити». Введіть суму поповнення (наприклад, 500 грн). Вкажіть реквізити вашої картки:

16-значний номер картки.

Дату закінчення дії картки (ММ/РР).

CCV2-код (три цифри на звороті картки).

Натисніть «Оплатити» для завершення транзакції.

Можливі причини проблем з поповненням:

Послуга інтернет-платежів відключена на вашій картці.

Перевищено ліміт оплат у мережі.

Відключена система безпеки 3D-Secure.

Недостатньо коштів на балансі картки.

У разі проблем: перевірте налаштування вашої картки або зверніться до банку.

Як вивести кошти з Космобет онлайн

Процес виведення коштів:

Перехід до розділу «Каса»: Увійдіть в свій особистий кабінет на сайті “Космобет”. Вибір вкладки «Виплата»: Знайдіть цю вкладку всередині розділу «Каса». Метод виведення: Оберіть VISA/MasterCard як метод виведення коштів. Введення реквізитів: Надайте необхідні дані вашої банківської картки.

Умови виведення коштів:

Картка для виведення: Тільки гривневий рахунок українського банку. Перед виведенням коштів на нову картку, з неї потрібно внести мінімальний депозит від 100 грн.

Помилка виведення: Якщо ви отримали повідомлення про помилку, переконайтеся, що з використовуваної картки раніше було здійснено депозит.

Верифікація: Для виведення потрібно підтвердити номер телефону та електронну пошту, а також пройти верифікацію акаунта.

Ви можете перевірити доступну суму для виведення в особистому кабінеті, поруч з іконкою вашого профілю.

Згідно з Податковим кодексом України, податок на доходи фізичних осіб становить 18% та військовий збір — 1,5%. Податки сплачуються при кожному виведенні коштів, і відповідальність за їх перерахування належить компанії, що проводить азартні ігри.

Основні бонуси Космобет україна

Назва бонусу Розмір бонусу Інструкція як отримати Вітальний пакет 150 000 ₴ + 550 FS Поповніть рахунок на суму від 150 грн. Активуйте бонуси Вітального Пакета для отримання бонусів до перших 6 депозитів та бонусних обертів Отримайте 150 000 ₴ бонусів до депозитів та 550 бонусних обертів. Вейджер для відіграшу – 40. VIP Пакет 180 000 ₴ + 750 FS Сosmobet вхід на офіційному сайті. Поповніть рахунок на суму від 2000 грн. Виберіть VIP Пакет під час реєстрації або в особистому кабінеті. Активуйте VIP Пакет для отримання збільшених бонусів. Отримайте 180 000 ₴ бонусів до депозитів та 750 бонусних обертів. Вейджер – 40

Ігрові автомати у Космобет

Ви знайдете велику кількість ігрових автоматів, яка перевищує 5571 гру. Від класичних слотів до сучасних ігор з інноваційними функціями – тут є все для кожного гравця. З акцентом на різноманітність, “Космобет” пропонує ігри з унікальними темами, бонусними раундами та джекпотами, забезпечуючи неперевершене ігрове задоволення.

Лайв казино

Занурює гравців у атмосферу реального казино з живими дилерами. Гравці можуть взяти участь в різноманітних іграх, таких як рулетка, блекджек та баккара, які транслюються в реальному часі зі студії. Ці ігри надають можливість відчути справжнє казино з дому.

Найкращі лайв ігри:

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Швидкі ігри

Це відмінний спосіб для гравців, які шукають швидкі та захоплюючі ігри. Gропонують інтенсивний ігровий досвід з можливістю моментального виграшу.

Найкращі швидкі ігри:

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ТОП-10 слотів Космобет сайту

Назва слоту Короткий опис 3 Hot Chillies Класичний слот із гострими перцями та можливістю “hold and win” для гарячих виграшів. Sugar Rush Солодкий слот, який занурює гравців у світ цукерок і великих множників. The Dog House Забавний слот із тематикою собак, де кожен спін може принести лапи виграшів. Mania Golden Eggs Пасхальний слот із золотими яйцями та бонусами, який забезпечує великодній настрій. Frozen Crown Зимовий слот із магічною королевою та крижаними множниками. Wild Tiger Слот, що занурює у джунглі з дикими тиграми та великими джекпотами. Sevens on Fire Вогненний слот із гарячими сімками та класичними символами фруктів. Fire Rage Слот з елементами вогню та бонусними іграми, що обіцяє запальні виграші. Book of Cosmobet Шукачі пригод, знайдіть книгу для розкриття таємниць та виграшів. Sweet Dream Bonanza Слот, що має цукеркову тему, де кожен спін може перетворитись на солодкий сон про великі виграші.

Мобільна версія казино Kosmobet

Забезпечує легкість та зручність гри з будь-якого місця, оптимізована під всі мобільні пристрої. У неї вбудована підтримка навіть для повільних інтернет-з’єднань, тож розваги від слотів до виведення коштів завжди під рукою.

Служба підтримки

можете розраховувати на дружню та оперативну службу підтримки. Якщо у вас виникли питання або потреба у допомозі, просто напишіть на електронну адресу. Для швидшого спілкування скористайтеся онлайн-чатом підтримки, доступним прямо на сайті. Команда підтримки Космобет готова вам допомогти в будь-який момент.

Наші підсумки

“Космобет” – це свіже та динамічне онлайн-казино, яке пропонує широкий вибір ігор та вигідні бонуси. Зробити Космобет реєстрація було просто та швидко. Зі зручною мобільною версією та легкістю встановлення додатків, воно ідеально підходить для гри в дорозі. Служба підтримки завжди на зв’язку, тож ви можете бути впевнені, що отримаєте допомогу, коли це потрібно. Чи це ваш перший візит до онлайн-казино, чи ви досвідчений гравець, “Космобет” має все для кожного.

FAQ

Хто такі Космобет?

Космобет – це нове українське онлайн казино, яке почало функціонувати у 2024 році.

Чи має Cosmobet казино ліцензію?

Так. Онлайн казино отримало ліцензію КРАІЛ № 168 від 21.03.2024.

З якого віку можна грати в Kosmobet?

Реєструватися на сайті та робити депозит мають право тільки гравці віком від 21 року.