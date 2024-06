Apreciadores de Vinho ganham um espaço exclusivo na CasaCor Paraná

Adega Residencial, foto de Matheus Kaplun

Espaço assinado por Janaina Marques e Camila Kubota cria uma harmonia perfeita de uma adega residencial

CURITIBA, PARANá, BRASIL, June 13, 2024 / EINPresswire.com / -- Em um mundo onde a apreciação do vinho cresce cada vez mais, surge a necessidade de criar espaços que não apenas armazenem, mas que celebrem a experiência completa do vinho. O consumo de vinho tem apresentado um crescimento notável, impulsionado pela busca por momentos de relaxamento e pela valorização das tradições. Nesse cenário, a Adega Residencial, projetada pela designer Janaina Marques e pela arquiteta Camila Kubota, destaca-se como um exemplo primoroso de funcionalidade, sofisticação e homenagem à ancestralidade desta bebida.O projeto da Adega Residencial foi desenvolvido com um olhar cuidadoso e apaixonado pelo vinho, buscando criar um ambiente que conduz o visitante a um espaço de relaxamento e apreciação. “Nosso ambiente conduz o visitante a um espaço de relaxamento e apreciação. O vinho, protagonista do nosso ambiente, se mostra presente de diversas formas, desde as cores, formas, história e, literalmente, sua garrafa”, enaltece Janaina Marques.A colaboração com a Sierra Curitiba foi um ponto alto do projeto, garantindo que todos os móveis utilizados fossem da marca. Essa parceria trouxe um toque de exclusividade e elegância, com mobiliários que dialogam perfeitamente com a proposta do espaço. “Pensamos na valorização do agora, da apreciação e importância de aproveitarmos todos os momentos. Além de valorizar o que nos traz para o agora, e toda a trajetória que acontece para chegarmos aonde estamos hoje, por isso, o destaque para a ancestralidade”, comenta Camila Kubota.A Adega Residencial foi pensada para aqueles que desejam um espaço versátil, funcional e agradável, ideal para apreciadores de vinho. O design valoriza materiais naturais, com uma paleta de cores sóbria e escura, complementando a estética das garrafas de vinho e prevenindo a oxidação dos vinhos pela dissipação da luz. “Utilizamos materiais que fazem um link com os vinhos, seja pelas suas cores, origens ou formas. Trabalhamos uma paleta de cores mais sóbria e escura, sofisticada e funcional”, destaca Janaina.Dentre os elementos inovadores, estão a parede de exposição de vinhos, que funciona como um elemento escultural em vidro com iluminação indireta, e a adega climatizada com acabamento em madeira, uma exclusividade da Sierra. “Pensamos em um elemento escultural, que enaltece garrafas especiais, sua estrutura em vidro, permite uma iluminação indireta, que traz o destaque, mas não prejudica os vinhos”, detalha Camila.Outro destaque do projeto são os elementos curvos, estrategicamente pensados para conduzir o visitante pelo ambiente, e o painel recortado, personalizado a partir das curvas de uma garrafa de vinho, criando uma composição única e harmoniosa. “O painel foi completamente personalizado, pois criamos o seu desenho a partir das curvas de uma garrafa de vinho. Foram criadas 4 peças, onde em conjunto, criam uma composição única,” explica Camila.A Adega Residencial se configura, assim, como um espaço de requinte, funcionalidade e respeito à tradição do vinho, proporcionando aos amantes da bebida um ambiente onde cada detalhe foi cuidadosamente planejado para exaltar a experiência de degustação e apreciação. A parceria com as diversas marcas presentes no espaço, não apenas elevaram o nível de sofisticação, mas também garantiram a excelência na escolha dos materiais e no design exclusivo dos móveis, e materiais utilizados, resultando em um espaço que celebra a história e a arte do vinho em toda a sua plenitude.