Don’t wait: Make vaccine appointments now

CDPHE releases 2023-2024 school and child care immunization rates

STATEWIDE (June 11, 2024) — Public health officials urge families to get caught up on any vaccines they might be missing by scheduling appointments now. Many vaccines are required for school and child care entry in Colorado, including measles, whooping cough, mumps, polio, and varicella (chickenpox). Public health officials recommend talking with your health care provider, pharmacist, or local public health agencies about several other vaccines as they protect against other preventable diseases. Those include meningococcal, hepatitis A, rotavirus, human papillomavirus, influenza, respiratory syncytial virus (RSV), and COVID-19.

“Keeping our kids healthy at school starts with getting them vaccinated. With recent measles outbreaks in the United States and around the world, it’s more important than ever to make sure all students are caught up on childhood vaccines. Let’s keep measles out of Colorado. Summer break is a great time to schedule check-ups and make sure your child’s immunizations are up to date. This simple step helps keep them healthy and allows them to focus on learning and having fun in school,” said Dr. Ned Calonge, chief medical officer, CDPHE.

Parents and guardians should talk with their child’s health care provider, pharmacist, or local public health agency about any questions they may have about vaccines and to schedule an appointment. School-required vaccines can be safely given with other recommended vaccines, including COVID-19 and flu. Many children are eligible for free or low-cost vaccines. To find a free or low-cost vaccine provider, visit COVax4Kids.org.

Aggregate, de-identified data reported to CDPHE by schools and child care providers for the 2023-2024 school year is available online.

“Colorado parents need to know that it’s more important than ever to get your child vaccinated to protect them. Together, we can achieve a rate that’s necessary for community immunity, keeping preventable viruses at bay. As a society, we are so fortunate to have access to these life-saving vaccines; let’s be sure to use them. Now is the time to get up to date,” said Dr. Rachel Herlihy, state epidemiologist, CDPHE.

Data is gathered through a Colorado Board of Health rule that requires most schools and licensed child cares to report aggregate, de-identified immunization data to CDPHE annually. The information may change throughout the year. Public, private, and parochial schools with grades K-12, as well as child care centers, preschools, and Head Start programs licensed to provide care for 10 or more children, must report. More information on Colorado’s 2023-2024 School and Child Care Immunization data can be found in CDPHE’s FAQ in English and Spanish.

CDPHE is here to help families securely track their vaccines and make sure they are up to date. Additional resources include:

El CDPHE publica las tasas de inmunización en las escuelas y guarderías durante el año escolar 2023-2024

COLORADO (11 de junio de 2024) — Los funcionarios de salud pública instan a las familias a programar citas de vacunación ahora mismo para ponerse al día con las dosis que les falten a sus niños. En Colorado se requieren muchas vacunas para asistir a la escuela y a la guardería, incluyendo las vacunas contra el sarampión, la tos ferina, las paperas, polio y varicela. Los funcionarios de salud pública recomiendan al público consultar con su médico, farmacéutico u organismos locales de salud pública sobre otras vacunas que nos protegen asimismo contra otras enfermedades prevenibles. Entre ellas se incluyen la meningocócica, la de la hepatitis A, la del rotavirus, la del virus del papiloma humano, la del VRS y la vacuna contra el COVID-19.

El Dr. Ned Calonge, director médico del CDPHE, declaró: “La tarea de mantener a nuestros hijos sanos en la escuela empieza con la vacunación. Considerando los brotes recientes de sarampión en los Estados Unidos y en todo el mundo, nunca ha sido tan importante asegurarse de que todos los alumnos estén al día con las vacunas infantiles. Mantengamos el sarampión fuera de Colorado. Las vacaciones de verano ofrecen un buen momento para programar exámenes médicos y asegurarse de que sus hijos estén al día con las vacunas. Este simple paso ayuda a mantenerlos sanos y les permite concentrarse en aprender y divertirse en la escuela.”

Se recomienda que los padres y tutores hablen con el médico de cabecera de sus niños, farmacéutico o su agencia local de salud pública sobre cualquier pregunta que tengan al respecto, así como sobre la programación de la cita y el cronograma de estas vacunas. Las vacunas exigidas por la escuela pueden aplicarse sin riesgos al mismo tiempo que otras recomendadas (incluyendo aquellas contra el COVID-19 y la gripe influenza). Muchos niños califican para recibir vacunas gratuitas o a bajo costo. Para encontrar un proveedor de vacunas gratuitas o a bajo costo, visite COVax4Kids.org.

Los datos conjuntos y sin elementos identificables reportados al CDPHE por escuelas y guarderías durante el año escolar 2023-2024 están disponibles en línea.

En palabras de la Dra. Rachel Herlihy, epidemióloga del Estado de Colorado: “Los padres de Colorado deben saber que es imperativo vacunar a sus hijos para protegerlos. Juntos, podremos alcanzar la tasa de vacunación necesaria para garantizar la inmunidad de nuestra comunidad y mantener a raya los virus prevenibles. Tenemos la suerte de contar con estas vacunas que salvan vidas; asegurémonos de utilizarlas. Ahora es el momento de ponerse al día con las dosis.”

Los datos se recopilan debido a una directriz del Consejo Estatal de Salud; esta exige que la mayoría de las escuelas y guarderías autorizadas informen anualmente al CDPHE acerca de los datos acumulados (desprovistos de elementos identificativos) sobre la inmunización. Esta información puede cambiar durante el transcurso del año. Las escuelas públicas, privadas y parroquiales del sistema P-12, así como los centros de cuidado infantil, preescolares y programas Head Start con autorización para brindar atención a 10 o más niños deben reportar estos datos. Usted podrá encontrar más información sobre los datos de inmunización en escuelas y guarderías de Colorado durante el calendario escolar 2023-2024 en esta página del CDPHE de preguntas frecuentes tanto en inglés como en español.

El CDPHE tiene como objetivo ayudar a las familias brindándoles información sobre las vacunas que deben aplicarse de manera que puedan cerciorarse de que están al día con las mismas. Entre los recursos adicionales, se incluyen: