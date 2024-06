Cirion apresenta suas Soluções de Conectividade para ISPs na Abrint 2024

Provedora de infraestrutura digital e tecnologia levará soluções de conectividade, data center, segurança e UC&C para o maior evento de ISPs da América Latina

SãO PAULO, SP, BRASIL, June 11, 2024 /EINPresswire.com/ -- Focada em impulsionar a inovação tecnológica no setor de provedores de serviços de internet (ISPs), a Cirion Technologies, provedora líder de infraestrutura digital e tecnologia, levará soluções de conectividade, data center, segurança e UC&C para a 15ª edição do Encontro Nacional Abrint que acontece de 12 a 14 de junho, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

Os especialistas da Cirion estarão disponíveis para apresentar a infraestrutura da companhia, projetada para auxiliar os ISPs a aprimorarem sua eficiência operacional por meio da inovação, contribuindo assim para o crescimento de receitas e melhorias nos indicadores operacionais.

“Oferecemos uma infraestrutura robusta, com um completo portfólio de soluções de redes e data centers próprios que atende toda a América Latina e Estados Unidos. Estamos entusiasmados em participar deste evento e poder contribuir com a evolução tecnológica dos ISPs”, comenta José Eduardo Leão de Freitas, Diretor de Produtos de Fibra da Cirion Brasil.

Com o objetivo de acompanhar a crescente demanda do mercado, a Cirion executa constantes aprimoramentos em sua infraestrutura. No Brasil, a empresa concluiu recentemente a expansão dos seu complexo de data centers em São Paulo (SAO1), que teve um aumento de 50% em sua capacidade. Ao todo, são 18 data centers próprios interconectados e uma infraestrutura com mais de 94.500 quilômetros de rede, 1300 ASs IP conectados, 4900 cross connects e mais de 30 conexões de peering.

A Cirion ocupa uma posição privilegiada para aproveitar este crescimento, devido a sua vasta infraestrutura e seu ecossistema de interconexão líder na região.

Durante a Abrint, os visitantes poderão conferir todas as soluções oferecidas pela companhia, que estará no estande D-05, e conversar com os representantes da empresa durante os três dias de evento.

Serviço:

• Evento: Encontro Nacional Abrint 2024

• Estade: D-05

• Local: Transamerica Expo Center

• Horário: 09h às 18h

Sobre a Cirion

A Cirion é uma provedora líder de infraestrutura digital e tecnologia, oferecendo um conjunto abrangente de soluções de redes de fibra, conectividade, colocation, infraestrutura em nuvem e comunicação e colaboração com o objetivo de promover o progresso da América Latina através da tecnologia. A Cirion atende a mais de 5.500 clientes latino-americanos e multinacionais, incluindo empresas, agências governamentais, provedores de serviços em nuvem, operadoras, ISPs e outras empresas líderes. A empresa possui e opera um portfólio de redes e data centers próprios, com ampla cobertura abrangendo toda a região América Latina. Obtenha mais informações sobre a Cirion em www.ciriontechnologies.com