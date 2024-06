“Specchio” il brano universale di “Le Twins Diverse” in uscita nel mondo il 28 Giugno

Specchio di Le Twins Diverse, in uscita 28 Giugno Copertina di Specchio

Chi trovandosi davanti uno specchio, non si specchierebbe? Daniela e Valeria Santarelli in arte “Le Twins Diverse“, l’hanno fatto e si sono raccontate.

Dentro un riflesso di luce, noi un'unica voce” — Daniela e Valeria Santarelli

MACERATA, ITALIA, June 11, 2024 / EINPresswire.com / -- “ Specchio ” è un dialogo con le nostre anime bambine che poi ritroveremo più avanti con l’avanzar degli anni.Quando ha iniziato a scrivere Daniela, la twins dai capelli rossi aveva solo 17 anni e non si sarebbe mai aspettata che un giorno quelle parole sarebbero poi diventate musica. Spiega poi che può solo dire grazie a una persona se ha iniziato a scrivere. Valeria, la sua gemella incita invece tutte le persone ad avere il coraggio di specchiarsi e raccontarsi come siamo e senza alcuna paura. Un grazie speciale, le Twins lo dedicano al proprio produttore Manuel Burroni per aver creduto in loro fin da subito sostenendole e lasciandoci libere di esprimersi semplicemente a parole trasformandole in musica.Un lavoro che è stato seguito attentamente in ogni singolo dettaglio e sfumatura, valorizzando sempre di più il significato di ogni singola parola del testo, rendendo il brano carico di emotività e allo stesso tempo costruito su strutture di pop moderno.Specchio è un racconto personale delle due gemelle della provincia di Macerata, nelle Marche, in Italia, ma calza a pennello su tantissime storie di ogni persona, in quanto tutti abbiamo avuto nella vita un rapporto speciale, che sia con nostra sorella o fratello, i nostri genitori, nostro figlio.Il messaggio principale è quello di non avere mai paura di specchiarsi, e anche se passano gli anni, quello specchio ha in memoria la tua immagine di quando eri piccolo, di quando eri adolescente e infine ora, di quando sei grande. Lo specchio è il mezzo che ci insegna ad avere autostima propria e di superare ogni ostacolo, ci insegna a parlare con noi stessi e a conoscerci meglio giorno dopo giorno.Come già annunciato, il singolo sarà fuori su tutte le piattaforme di streaming Venerdì 28 Giugno a mezzanotte ed è possibile già da ora pre-salvare il brano su Spotify. Le Twins sono presenti su Instagram, Facebook e Tik Tok, dove vantano molti follower e seguaci.