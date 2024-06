LO STUDIO DI ARCHITETTURA D’INTERNI PDV REINTERPRETA GLI SPAZI ESPOSITIVI DI BAIANO CASA

BAIANO CASA, STORICA REALTÀ DI ARREDO E DESIGN

L’intervento ha amplificato il dialogo tra interno ed esterno, creando ambienti fluidi e contemporanei

NAPOLI, NAPOLI, ITALIA, June 11, 2024 /EINPresswire.com/ -- Sinergia e dialogo sono le parole chiave che hanno ispirato lo studio di architettura d’interni PDV, guidato da Pietro Del Vaglio e Michele Schiano Moriello, nel restyling degli spazi di Baiano Casa, storica realtà famigliare specializzata nel settore dell’arredamento con sede a Quarto, zona nel napoletano vocata all’imprenditoria.

Nato a metà degli anni 60 grazie all’intuizione di Giacomo Baiano come laboratorio artigianale di vendita e lavorazione del marmo, quello dei Fratelli Baiano è oggi un punto di riferimento per chi vuole costruire o ristrutturare la propria casa. Il boom economico degli anni 80 prima, e l’ingresso dei due discendenti Franco e Antonio poi, hanno permesso di completare l’offerta di un lifestyle per tutti gli spazi domestici. Accanto a rivestimenti, mosaici e pietre si sono aggiunti arredi, oggettistica e cristalleria, ospitati oggi nei 4mila metri quadrati di showroom.

«La nuova generazione ha apportato all’azienda energia e dinamicità, ma anche l’apertura a un’idea di spazio espositivo più contemporaneo, rinnovato nei suoi percorsi e nella fruibilità», ha spiegato Pietro Del Vaglio. Da sempre affascinato alle geometrie e al dialogo delle strutture architettoniche all’interno di un ambiente, ha ripensato e modificato la facciata esterna dello showroom e gli interni, dando continuità ai due mondi e trovando soluzioni di layout personalizzate per i progetti e i prodotti.

Quello di Baiano è un mondo sinergico: il repertorio merceologico rappresenta una guida per gli architetti che qui trovano soluzioni ad hoc per le loro committenze. Al contempo, la loro visione creativa contribuisce ad affinare le strategie di sviluppo dell’azienda. Questo approccio è stato alla base anche del lavoro di restyling. «Lo scambio tra fuori e dentro è stato valorizzato dalla creazione di ampie vetrate prima inesistenti», ha precisato Del Vaglio, «la trasparenza è stata adottata anche nella zona di accoglienza dei clienti, attraverso grandi uffici vetrati». Grazie all’utilizzo di pannelli in alluminio bianco, sagomati e disegnati con un motivo di fasce tridimensionali, gli ambienti risultano più che mai vivi e incanalati dentro un perpetuo movimento che li collega uno all’altro. Questa soluzione restituisce una geometria armoniosa e non monolitica. Un totem ledwall esterno, collegato all’interno con una telecamera, permette già dalla strada di entrare virtualmente negli spazi espositivi.

Il bianco domina gli spazi ed è pensato come un elemento distintivo naturale che esalta i cromatismi tipici dei rivestimenti e dei decori. La luce è per lo più naturale e zenitale ed entra nell’architettura grazie a fenditure realizzate nel soffitto. In questo modo i raggi del sole creano poetiche suggestioni e giochi di luci e ombre.