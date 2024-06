PHILIPPINES, June 9 - Press Release

June 9, 2024 Arayat Nanay Community Workers, solo parents receive livelihood aid from Cayetanos, DSWD For Arayat Solo Parent Association President Agnes David, the help their group received from the offices of Senators Alan Peter and Pia Cayetano was a huge boost to meet their needs. "Napakalaking bagay po ito. Para sa iba, ibibigay nila itong tulong para sa mga nag-aaral nilang anak. Iba naman para sa medical assistance dahil mayroon tayong solo parents na may karamdaman. Sa iba naman po, gagamitin nilang pang puhunan para sa ganoon ay maitaguyod nila ang kanilang pamilya," she explained. David is one of the 517 Kapampangans from the municipality of Arayat who were reached by the sibling senators' offices through two impactful events on Thursday, June 6, 2024. The event was accomplished by the Cayetano team through the initiative of Arayat Mayor Maria Lourdes "Madir" Alejandrino in partnership with the Department of Social Welfare and Development (DSWD) and the Technical Education and Skills Development Authority (TESDA). In the morning, the Arayat Sports Complex was transformed into a hub of hope as the Cayetano team led the provision of livelihood assistance to 500 beneficiaries who were predominantly solo parents and Nanay Community Workers (NCWs). Representing NCWs, Roalyn de Vera, who is Vice President of the Arayat group, said the assistance they received felt like a return of favor for all the help they have given to the community. "Matatag ang aming grupo dahil almost 10 years na kami as volunteers. Tumutulong kami sa mga na sakuna, sa may sakit, lalo na sa cancer patients. Marami na kaming napa-opera," de Vera said about the local NCW group. "Malaking tulong ito sa amin bilang volunteers. Maraming salamat po sa lahat ng ibinigay niyo sa amin. Sana po ipagpatuloy ninyo. God bless!" she added as a message to the senators. The activity was done by the Cayetano team through DSWD's Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) Program. Along with Mayor Alejandrino, Arayat Councilor Edith Cabigting joined the event. Cayetanos provide toolkits to 17 Arayat TESDA scholars Later in the day, the Cayetano team went to St. Isidore "The Farmer" Learning Center, Inc. in nearby municipality Santa Ana where they hosted the handover of toolkits to 17 Arayat scholars who recently celebrated their completion of Shielded Metal Arc NC II qualification. TESDA Pampanga Provincial Director Eric Euda was there to give practical tips on how the scholars can start anew in their vocation. "Pagkuha ng tool kits na ito, gamitin ninyo sa bahay kung hindi pa kayo employed. O kaya gumawa na kayo ng employment at mangontrata sa pagwewelding sa mga bahay, sa barangay ninyo. O kaya pwede ninyong gamitin upang mapaigi ang inyong skills sa welding," Euda said. "Kami po ay nagagalak sa ngayong araw na ito ay makukuha ninyo ang tool kits, at syempre dahil sa suporta nina Senador Alan Peter at Pia Cayetano," he added. Also present in the ceremony was Barangay San Isidro Barangay Captain Carmen Cordova. The program ended in the symbolic handover of toolkits, marking not only the acquisition of skills but of a new journey in their trade unto sustainable living. Through collaborative efforts with government agencies, the offices of Senators Alan Peter and Pia Cayetano continue to visit areas across the nation to uplift and build communities. Arayat Nanay Community Workers at solo parents, nakakuha ng tulong pangkabuhayan mula sa mga Cayetano, DSWD Para kay Agnes David na pinuno ng Arayat Solo Parent Association, malaking bagay ang tulong na natanggap ng kanilang grupo mula sa mga opisina nina Senador Alan Peter at Pia Cayetano para punan ang kanilang pangangailangan. "Napakalaking bagay po ito. Para sa iba, ibibigay nila itong tulong para sa mga nag-aaral nilang anak. Iba naman para sa medical assistance dahil mayroon tayong solo parents na may karamdaman. Sa iba naman po, gagamitin nilang pang puhunan para sa ganoon ay maitaguyod nila ang kanilang pamilya," paliwanag ni David. Isa si David sa 517 na Kapampangan mula sa munisipalidad ng Arayat na naabot ng tulong sa dalawang mahalagang aktibidad nitong Huwebes, June 6, 2024. Sa pamamagitan ng inisiyatiba ni Arayat Mayor Maria Lourdes "Madir" Alejandrino, naisagawa ng Cayetano team ang dalawang aktibidad sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) at ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) sa isang araw. Sa umaga, napuno ng pag-asa ang Arayat Sports Complex habang pinangunahan ng Cayetano team ang pagbibigay ng tulong pangkabuhayan sa 500 benepisyaryo na karamihan ay mga solo parents at Nanay Community Workers (NCWs). Wika ni Roalyn de Vera, bilang Vice President ng NCW Arayat group, parang ibinalik ang lahat ng tulong sa NCWs sa lahat ng kanilang naibigay para sa komunidad. "Matatag ang aming grupo dahil almost 10 years na kami as volunteers. Tumutulong kami sa mga na sakuna, sa may sakit, lalo na sa cancer patients. Marami na kaming napa-opera," kwento ni De Vera tungkol sa kanilang lokal na NCW grupo. "Malaking tulong ito sa amin bilang volunteers. Maraming salamat po sa lahat ng ibinigay niyo sa amin. Sana po ipagpatuloy ninyo. God bless!" dagdag niya bilang mensahe sa mga senador. Naisagawa ito ng Cayetano team sa tulong ng Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) Program ng DSWD. Kasama ni Mayor Alejandrino, dumalo rin si Arayat Councilor Edith Cabigting sa event. Mga Cayetano, namahagi ng toolkits para sa Arayat TESDA scholars Kinahapunan, nagtungo ang Cayetano team sa St. Isidore "The Farmer" Learning Center, Inc. sa kalapit na munisipalidad ng Santa Ana. Dito nila idinaos ang pamimigay ng mga toolkit para sa 17 iskolar na pawang mula sa Arayat at kamakailan ay nagdiwang ng kanilang pagkumpleto ng kwalipikasyon ng Shielded Metal Arc NC II. Naroon si TESDA Pampanga Provincial Director Eric Euda upang magbigay ng mga praktikal na tip kung paano makakapagsimula muli ang mga iskolar sa kanilang bokasyon. "Pagkuha ng tool kits na ito, gamitin ninyo sa bahay kung hindi pa kayo employed. O kaya gumawa na kayo ng employment at mangontrata sa pagwewelding sa mga bahay, sa barangay ninyo. O kaya pwede ninyong gamitin para mapaigi ang inyong skills sa welding," sabi ni Euda. "Kami po ay nagagalak sa ngayong araw na ito ay makukuha ninyo ang tool kits, at syempre dahil sa suporta nina Senador Alan Peter at Pia Cayetano," dagdag niya. Dumalo rin sa seremonya si Barangay San Isidro Barangay Captain Carmen Cordova. Nagtapos ang programa sa pamamahagi ng mga toolkit, na simbolo hindi lamang ang pagkamit ng kasanayan kundi ng isang bagong paglalakbay sa kanilang kalakalan tungo sa napapanatiling pamumuhay. Sa pakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno, patuloy na bumibisita ang mga tanggapan nina Senador Alan Peter at Pia Cayetano sa mga lugar sa buong bansa upang iangat at palakasin ang mga komunidad.