排名前 20 的人工智能大学迎来首届博士毕业生

101 名毕业生将推动阿联酋人工智能生态系统在研究、开发和商业应用领域的进步 – 进一步打造南半球人工智能技术中心

阿拉伯联合酋长国阿布扎比, June 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 阿布扎比王储兼阿布扎比执行委员会主席 Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan 殿下出席了 6 月 6 日举行的 Mohamed bin Zayed 人工智能大学 (MBZUAI) 2024 届毕业典礼，庆祝来自 22 个国家的101 名毕业生获得计算机视觉 (CV)、机器学习 (ML) 和自然语言处理 (NLP) 等关键人工智能领域的研究生学位。

阿联酋工业和先进技术部部长兼 MBZUAI 理事会创会主席 Sultan bin Ahmed Al Jaber 博士及其他贵宾也出席了此次活动。

Al Jaber 博士表示：“在许多其他国家认识到人工智能的潜力之前，阿布扎比政府出台了各项政策，鼓励在阿联酋推广人工智能，” “在这些政策的推动下，G42 等公司及 Falcon 等大型语言模型大获成功。 这个小国正在打造一个世界级的人工智能人才和创业生态系统。 我们吸引了微软等科技巨头的重大投资，并且我们正在成为重要的人工智能创新和应用中心。”

Al Jaber 博士指出，人工智能的发展是革新未来的三大趋势之一。除人工智能外，另外两个趋势分别是能源转型加速以及新兴市场和南半球的崛起。他表示：“2024 届学生不断增长的专业知识将成为解决世界上一些最紧迫挑战的关键。 事实上，12 月在迪拜举行的 COP28 大会达成的‘阿联酋共识’极具历史意义，要实现该共识确立的各项宏伟目标，人工智能必须发挥关键作用。”

MBZUAI 的第三届也是规模最大的毕业典礼迎来了该大学首届机器学习领域的博士毕业生以及机器学习 (55名)、计算机视觉 (28名) 和自然语言处理 (12名) 领域的硕士毕业生，这些学生分别来自阿联酋、加拿大、英国、法国、印度、越南、巴基斯坦、埃塞俄比亚和斯里兰卡等国家。

MBZUAI 校长兼大学教授 Eric Xing 表示：“MBZUAI 的 2024 届学生是未来科技、创新和创意领域的领导者，他们能够担当重任，引领极具变革性的重大技术。 他们带着知识、技能以及对眼前机遇的深刻理解走出校园 – 他们深知自己有机会塑造未来，即人工智能以同理心和坚定不移的道德标准为人类服务的未来 – 他们已经准备好应对当今世界面临的最严峻挑战。”

设立五年来，MBZUAI 已跻身计算机科学全球百强大学行列，其人工智能、计算机视觉、机器学习、自然语言处理和机器人技术专业排名全球前 20 位 (CSRankings)。

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