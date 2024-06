Batangas residents continue to receive essential aid from the Cayetanos

More than a thousand residents of Batangas expressed gratitude to Senators Alan Peter and Pia Cayetano for bringing aid closer to their province once again on June 4, 2024.

"Napakalaking tulong po ng iniabot nila Senator Alan at Pia para po sa maintenance ng aking anak," said Diana Lyn Romasanta, one of the 1,082 beneficiaries who received the timely aid.

She said the assistance will help with the medication of her child, who is currently battling pneumonia.

Residents from various towns and cities, including Bauan, San Luis, Mabini, San Pascual, Tingloy, Lobo, San Nicolas, Lipa City, Rosario, Tuy, Sta. Teresita, Ibaan, Lemery, Mataas na Kahoy, and Batangas City, also expressed their gratitude for the much-needed assistance.

Through the Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS) program of the Department of Social Welfare and Development (DSWD), various forms of assistance such as medical, burial, educational, and financial aid were swiftly provided.

The disbursement was conducted in coordination with former Batangas 2nd District Representative Raneo Abu.

Maria Christine Solis, a beneficiary from the town of Bauan, said she has been receiving educational support from the senators, which has been a significant help in her studies.

"Tatlong beses na po akong nakatanggap ng educational assistance mula kina Senator Alan at Congressman Raneo Abu. Naging madali po ang college life ko dahil sa tulong nila sa akin," she said.

"Thank you rin po kay God dahil ginawa po nilang bridge sina Senator Alan at Senator Pia para makatapos po ako ng pag-aaral," she added.

Different sectors such as women, small business owners, farmers, and persons with disabilities (PWDs), among others, were also provided aid by the two Cayetanos during their previous visits to the province.

The sibling senators have been partnering with the DSWD and local government units across the country to extend help to needy Filipinos and vulnerable sectors.

Mga Batangeño, patuloy na nakakatanggap ng tulong mula sa mga Cayetano

Lampas isang libong residente ng Batangas ang nagpahayag ng pasasalamat kina Senator Alan Peter at Pia Cayetano sa kanilang muling pagdadala ng tulong sa lalawigan noong June 4, 2024.

"Napakalaking tulong po ng iniabot nila Senator Alan at Pia para po sa maintenance ng aking anak," wika ni Diana Lyn Romasanta, isa sa 1,082 beneficiaries na nakatanggap ng napapanahong tulong.

Aniya, makakatulong ito sa pagpapagamot ng kanyang anak na may pneumonia.

Bukod kay Diana Lyn, marami pang residente mula sa iba't ibang bayan at lungsod, kabilang ang Bauan, San Luis, Mabini, San Pascual, Tingloy, Lobo, San Nicolas, Lipa City, Rosario, Tuy, Sta. Teresita, Ibaan, Lemery, Mataas na Kahoy, at Batangas City, ang nagpahayag din ng kanilang pasasalamat para sa natanggap na kinakailangang tulong.

Sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS) program ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), iba't ibang tulong tulad ng medical, burial, education, at financial ang naipamahagi sa mga residente.

Ito ay matagumpay na naisagawa sa pakikipagtulungan kay dating Batangas 2nd District Representative Raneo Abu.

Ayon kay Maria Christine Solis, na isa rin sa mga benepisyaryo mula sa bayan ng Bauan, hindi ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ito ng educational support mula sa mga senador. Aniya, malaking tulong ang mga ito sa kanyang pag-aaral.

"Tatlong beses na po akong nakatanggap ng educational assistance mula kina Senator Alan at Congressman Raneo Abu. Naging madali po ang college life ko dahil sa tulong nila sa akin," wika niya.

"Thank you rin po kay God dahil ginawa po nilang bridge sina Senator Alan at Senator Pia para makatapos po ako ng pag-aaral," dagdag niya.

Maraming sektor tulad ng mga kababaihan, small business owners, magsasaka, at persons with disabilities (PWDs) ay naabutan na rin ng tulong ng dalawang Cayetano sa kanilang mga naunang pagbisita sa probinsya.

Ang magkapatid na senador ay patuloy na nakikipagtulungan sa DSWD at sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa upang mailapit ang kanilang tulong sa mga nangangailangang Pilipino.