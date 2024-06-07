Kerry Siam Seaport 优化运营，减少碳排放

—泰国最大货运量港口通过技术实现两位数增长—

曼谷, June 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kerry Siam Seaport Limited（以下简称 KSSP）这家位于泰国林查班的深水多用途港口于今日宣布通过与 Kaleris 合作开展优化项目实现了标志性的运营改进。Kaleris 是 Navis 终端操作系统等供应链技术解决方案的领先供应商。该项目对 Navis N4 终端操作系统进行了优化，使港口卡车行驶距离缩减 20%，集装箱搬运量减少 10%，生产力大幅提高，碳排放显著降低。



KSSP 是 Kerry Logistics Network 旗下成员公司，后者是一家总部位于香港的全球第三方物流企业，其业务版图多元化，遍及亚洲各地。Kerry Logistics Network 提供广泛的供应链解决方案，包括集成物流、航空、海运、陆运、铁路和多式联运国际货运代理，以及工业项目物流、基础设施投资的电子商务。

随着 KSSP 年吞吐量稳步增长并超过了 100 万标准箱，码头主动启动了优化计划，目的是确保运营以最高效、可持续和经济有效的方式扩展。KSSP 聘请了 Kaleris 优化服务团队，这支专家顾问团队专门研究可提高海运集装箱港口和码头生产力及效率的最佳运营实践。Kaleris 优化服务团队与 KSSP 密切合作，发现并优化了场地策略、码头卡车运营和船舶计划等方面。此外，KSSP 在 Navis N4 系统中实施了高级计划和优化软件模块，包括码头指挥模块 (Quay Commander)、泊位时间窗口管理器 (Berth Window Manager)、智能装载 (Expert Decking)、最优路径 (Prime Route) 和自动积载 (Autostow) 等。

KSSP 从这一优化项目中获得了重大效益，包括：

嚷码头卡车的空驶距离减少 20% ，每年可节省约 19 万升燃料。

集装箱搬运量减少 10%，装卸失误率接近零。

让码头起重机生产率提高 1 个百分点，加快了对客户的服务。

为场地规划人员提供工具，让他们能够更有策略地管理场地。

加强与航运公司配载协调员的协作，改善船舶和起重机工作计划。

缩短拖车等待时间，为 KSSP 的卡车公司提供更佳体验。



KSSP 董事 Sirirat Srerattanamongkon 表示：“Kaleris 的优化服务为我们带来了重要的投资回报 (ROI)，非常物有所值，”“Kaleris 提供了无与伦比的运营专业知识，并采用了特殊方法，既考虑了我们码头运营的独特性，也分享了行业最佳实践。该优化项目优化了我们的工作流程，带来了实实在在的成果。”

Kaleris 首席运营官 Molly Harrison 表示：“我们很高兴有机会与 KSSP 合作，帮助他们优化码头运营，”“我们将全球最佳运营实践知识量身定制，令其符合当地要求，通过这样的举措来制定创新解决方案，以便应对 KSSP 的特殊挑战并提高生产力。KSSP 已做好继续为客户提供最佳服务的准备。”

Kaleris 优化服务高级总监 Alvin Thottukadavil 表示：“我们与 KSSP 的合作是理想的合作伙伴关系，”“我们共同找到了应对极高场地利用率和较长场地至泊位驾驶距离的方法。”

关于 Kaleris

Kaleris 是一家基于云的供应链执行和可见性技术解决方案的领先提供商。全球最大的一些品牌都依靠 Kaleris 为它们的码头运营、货场管理、运输管理、维护和维修运营、海运承运商解决方案和船舶解决方案等提供关键任务技术。通过整合跨主要节点和模式的供应链执行软件资产，Kaleris 旨在解决导致全球供应链发生冲突和效率低下的黑点与数据差距问题。欲了解更多信息，请访问 www.kaleris.com。



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媒体联系 Kaleris: Suzy Swindle, suzy.swindle@kaleris.com KSSP: th.kssp.sales@kerrylogistics.com