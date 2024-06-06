AMEC 宣布新任主席

伦敦, June 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 国际传播测量与评估协会 (AMEC) 宣布了该协会的新任主席。



全球最大的媒体情报与洞察专业机构 AMEC 宣布全球媒体情报组织 Ruepoint 联合创始人 Raina Lazarova 将接任该职位，从 2024 年 6 月开始，任期两年。作为主席，Raina Lazarova 将带领 AMEC 董事会 继续履行其使命，在瞬息万变的传播环境中定义、推广和促进传播测量与评估、研究、分析、评价、数据和洞察力方面的最佳实践。

已于 5 月 21–23 日在索非亚举行的 2024 年 AMEC 全球测量峰会 上进行正式交接，有 200 多名与会者亲临现场，其中包括传播工作者、公共关系专业人士、学者以及研究和分析行业的相关人员。

即将离任的 AMEC 主席、 Impact Research and Measurement Pvt 首席执行官 Aseem Sood 说：“在成功担任 AMEC 主席两年后，我很高兴将领导权移交给 Raina Lazarova 女士。她具有远见卓识和创新理念，是引领 AMEC 进入下一发展阶段并开启新的成功篇章的理想人选。我相信，在她的领导下，AMEC 将继续蓬勃发展，取得更大的成就。在最近于索非亚举行的董事会会议上，AMEC 董事会审议并确定了未来两年的重点领域和战略计划。我仍将是 AMEC 董事会的积极参与成员，具体工作重点是为董事会牵头制定思想领导力编辑日历。”

新当选主席 Raina Lazarova 说：“能够当选 AMEC 董事会主席，我深感荣幸。作为一个领先的行业机构，我们将继续宣传传播测量和评估的益处，同时为我们的会员和广大传播界提供价值。生成式人工智能的出现意味着，就传播行业而言，我们正处在一个非常有趣的时期，AMEC 认识到自己在利用新技术为行业提供思想领导力和支持方面所发挥的作用。”

AMEC 首席执行官 Johna Burke 补充说：“我们每年都会进行国际董事会董事选举，这确保了成员在我们考虑复杂而重要的行业倡议时能够参与其中并有代表为其发声。我们每两年才举行一次主席职位的特别选举。在这一过渡时期，我们对 Aseem 作为主席的领导力和贡献表示赞赏，并欢迎 AMEC 社区的倡导者 Raina。Raina 已经开始着手开展合作，让 AMEC 成员在未来两年中作为一个集体探索已知和未知的领域，相互学习，并从媒体情报行业最广泛生态系统的全球经验中获益。”

AMEC 在全球拥有 200 多家会员机构，包括媒体监测和分析公司、公关传播机构、品牌所有者和市场调研公司。该协会在欧洲、中东和非洲地区、亚太地区、北美洲和拉丁美洲等四大洲均设有分会。

AMEC 致力于为全球传播行业提供免费的教育资源和最佳实践指导，指导如何规划、衡量和评估绩效，以提高标准并在全球范围内宣传公关和传播的价值。

《巴塞罗那原则》 （1.0、2.0 和 3.0）和全球通用的 综合评估框架 (IEF) 等被广泛接受、采纳和应用的最佳实践资源都是由该组织创建的。

如需了解有关 AMEC 的更多信息，请访问 https://amecorg.com 。

联系我们

通过 AMEC 首席执行官兼全球董事总经理 Johna Burke 联系我们 – johna@amecorg.com