PHILIPPINES, June 6 - Press Release

June 6, 2024 Thousands of Dabawenyos get vital, recovery aid from Cayetanos "Matumal kasi naapektuhan ang hanapbuhay dahil sa landslide at mga sakuna na nangyari sa paligid." Recounting the challenges she faced as a calamity victim in Davao de Oro, Lovely Joy Herrera said her livelihood has yet to bounce back months after heavy rains inundated the area in February of this year. "Noong kasagsagan ng ulan, wala kaming hanapbuhay kasi 'yung pinapasukan naming tunnel ay pinasara at 'yung partner namin ay hindi nakapagtrabaho. Iyon ang dahilan kung bakit di sapat ang pang araw araw namin," Herrera, who is from Pantukan, said. "Kaya malaking tulong po talaga itong natanggap naming blessing ngayon. Makakabili para sa pang araw-araw na ulam, gatas," she added. Herrera is one of the 2,641 Dabawenyos who received vital livelihood and recovery aid from the offices of Senators Alan Peter and Pia Cayetano, in partnership with local governments and the Department of Social Welfare and Development (DSWD) this week. From May 30 to June 1, 2024, the Cayetano team visited the cities of Panabo and Tagum in Davao del Norte, to the municipalities of Pantukan and Maco in Davao de Oro to provide crucial assistance to communities in need. All these were accomplished through the DSWD's Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) Program and with the Cayetanos' Emergency Response Program. On May 30, 579 residents of Panabo City who were mostly women, solo parents, maternal seminar attendees, and barangay health workers received aid to supplement their daily needs. The next day, May 31, three batches of beneficiaries received aid in Maco and Tagum City. The first two were assistance drives in Maco where 886 flood victims were given recovery aid at the gymnasiums of Barangays Poblacion and Panibasan. In Tagum City, 676 solo parents, youth, BHWs, and maternal seminar attendees received livelihood assistance. The Cayetano team's last stop was in Pantukan on June 1, where they provided recovery assistance to 500 residents who were also affected by the flood and landslide incidents early this year. Herrera thanked the senators' assistance, highlighting that what they received was practical and timely. "Mayroon pong mga NGO (non-governmental organizations) at sa gobyerno na pumunta na dito tsaka natulungan kami, pero hindi tulad ng ganito [kila Cayetano] na pangkabuhayan talaga ang natanggap namin," she said. "Salamat po Senators Alan Peter at Pia Cayetano dahil marami kayong natulungan tao dito sa amin kahit malayo po, napuntahan niyo po kami," she added. These assistance distributions were successfully done with the help of Panabo City Mayor Jose Relampagos, who was represented in the event by Josie Mary Relampagos, Tagum City Mayor Rey Uy, and Davao de Oro Province Vice Governor Tyron Uy. In the events in Pantukan and Maco, Vice Governor Uy was represented by Pantukan Municipal Councilor Hannie Trangia, Former Board Member and Barangay Captain Raul Timogtimog, and Maco Councilor Madie Carl Sahid respectively. With the aim to provide relief (pantawid) and recovery/rehabilitation (pang-ahon) packages to displaced Filipinos, these assistance drives are part of the Cayetanos' Emergency Response Program (ERP) which helps victims of fire, earthquakes, typhoons, landslides, accidents, and other tragic incidents. While the Senate is currently in session break, the teams of Senators Alan Peter and Pia Cayetano continue to visit provinces to touch base and deliver a number of assistance services to uplift communities across the nation. Libu-libong Dabawenyos nakatanggap ng pang-ahon tulong mula sa mga Cayetano "Matumal kasi naapektuhan ang hanapbuhay dahil sa landslide at mga sakuna na nangyari sa paligid." Sa pagkukuwento sa mga hamon na kanyang hinarap bilang biktima ng kalamidad sa Davao de Oro, ibinahagi ni Lovely Joy Herrera na hindi pa rin bumabalik ang kanyang kabuhayan ilang buwan matapos bumaha ng malakas na ulan sa lugar noong Pebrero ng taong ito. "Noong kasagsagan ng ulan, wala kaming hanapbuhay kasi 'yung pinapasukan naming tunnel ay pinasara at 'yung partner namin ay hindi nakapagtrabaho. Iyon ang dahilan kung bakit di sapat ang pang araw araw namin," kwento ni Herrera, na residente ng Pantukan. "Kaya malaking tulong po talaga itong natanggap naming blessing ngayon. Makakabili para sa pang araw-araw na ulam, gatas," dagdag niya. Mula May 30 hanggang June 1, 2024, binisita ng mga opisina ng mga Cayetano ang mga lungsod ng Panabo at Tagum sa Davao del Norte, at mga munisipalidad ng Pantukan at Maco sa Davao de Oro upang magbigay ng tulong sa iba't ibang komunidad. Naisakatuparan ang lahat ng ito sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) Program ng DSWD at sa Emergency Response Program ng mga Cayetano. Noong May 30, 579 na residente ng Panabo City na karamihan ay kababaihan, solo parents, maternal seminar attendees, at barangay health workers ang nakatanggap ng tulong upang madagdagan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kinabukasan, May 31, tatlong grupo rin ng mga benepisyaryo ang inabot sa Maco at Tagum City. Ang unang dalawang mga aktibidad ay assistance drive sa Maco kung saan 886 na biktima ng baha ang nabigyan ng recovery aid. Sa Tagum City, 676 solo parents, youth, BHWs, at maternal seminar attendees ang nakatanggap ng livelihood assistance. Huling binisita ng Cayetano team ang Pantukan noong June 1, kung saan sila rin ay nag-abot ng tulong sa 500 residente na naapektuhan din ng mga insidente ng baha at pagguho ng lupa na naganap sa unang bahagi ng taong ito. Pinasalamatan ni Herrera ang tulong ng mga senador at binigyang-diin ang pagka-praktical at napapanahong tulong. "Mayroon pong mga NGO (non-governmental organizations) at sa gobyerno na pumunta na dito tsaka natulungan kami, pero hindi tulad ng ganito [kila Cayetano] na pangkabuhayan talaga ang natanggap namin," aniya. "Salamat po Senators Alan Peter at Pia Cayetano dahil marami kayong natulungan tao dito sa amin kahit malayo po, napuntahan niyo po kami," dagdag niya. Matagumpay na naisagawa ang mga pamamahagi ng tulong sa tulong nina Panabo City Mayor Jose Relampagos, na kinatawan sa kaganapan ni Josie Mary Relampagos; Tagum City Mayor Rey Uy, at Davao de Oro Province Vice Governor Tyron Uy. Sa mga aktibidad sa Pantukan at Maco, kinatawan ni Vice Governor Uy sina Pantukan Municipal Councilor Hannie Trangia, Former Board Member at Barangay Captain Raul Timogtimog, at Maco Councilor Madie Carl Sahid. Sa layuning magbigay ng pantawid at pang-ahon na tulong sa mga apektadong kababayan, nangunguna ang Emergency Response Program (ERP) ng mga Cayetano sa pagtulong ng mga biktima ng sunog, lindol, bagyo, landslide, aksidente, at iba pang mga trahedya na pangyayari. Habang ang Senado ay kasalukuyang nasa session break, ang opisina nina Senador Alan Peter at Pia Cayetano ay patuloy na bumibisita sa mga probinsya upang makipagugnayan at maghatid ng mga serbisyo at tulong upang iangat ang mga komunidad sa buong bansa.