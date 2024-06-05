EAACI（歐洲過敏及臨床免疫學會）新任主席、來自馬拉加 HRU（地區大學醫院）過敏病症科的主管 María José Torres 醫生

EAACI 將全球健康列為研究議程的關鍵重點

華倫西亞，西班牙, June 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EAACI Congress 2024（2024 年度歐洲過敏及臨床免疫學會大會）由全球國家及地區過敏症及免疫學權威專家參與，其閉幕典禮經已結束。 在 EAACI 新任主席、來自 Regional University Hospital of Malaga（馬拉加地區大學醫院）的醫學教授及過敏病學服務科的主管 María José Torres 醫生帶領下，大會宣佈閉幕。她亦是首位擔任該職位的西班牙籍專業人士。



Torres 醫生今天在全體會議中發表的演說，名為「Drug allergy: today and tomorrow」（藥物過敏的當前與未來），當中強調「藥物過敏症對醫療系統是個沉重的負擔，在某些病例中更對患者的生命構成威脅。」

近年來，醫學界對於設計預測模型來為病人患上過敏症風險作分層研究的興趣大幅增加。 Torres 醫生說：「持續研究和努力實現有效精準藥物的目標相當重要。」

EAACI 研究及外展委員會（Research and Outreach Committee, ROC）的主席 Ioana Agache 醫生則詳細指出：「鑒於過敏病症及哮喘是由環境所引發的典型疾病，全球健康成為 EAACI 研究議程的另一關鍵重點。」

她亦表示，研究及外展委員會的主要目標包括成為「EAACI 研究網絡內不同科學家交流的平台，有助制定建議及品質準則、訂立各種教育課程，以及透過與 EAACI 初級會員和所有其他利益相關者合作，確保專業發展機會。」

ERN（EAACI 研究網絡）致力於確定和統籌在歐洲對過敏症及哮喘的研究。 Ioana Agache 總結說：「它目前包括差不多 100 間來自歐洲及世界各地的機構， 有望為歐洲未來對過敏症及哮喘的研究擔當指導角色，促進協同效應和合作，減少重複的工作，以及識別出資金來源機構需要關注的差距和優先事項。」

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