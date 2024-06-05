María José Torres博士，马拉加地区大学医院过敏科主任，欧洲过敏和临床免疫学会新任主席

欧洲过敏和临床免疫学会将星球健康作为研究议程的重点议题





瓦伦西亚，西班牙, June 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2024年欧洲过敏和临床免疫学会大会已经圆满闭幕。这次大会是世界各国过敏和免疫学专家进行学术交流的重要平台。 大会闭幕式上，马拉加地区大学医院医学教授兼过敏科主任María José Torres博士出任欧洲过敏和临床免疫学会新任主席；她是第一位担任此职位的西班牙专家。



今天，在题为“药物过敏：今天与未来”的全体会议讲话中，Torres博士强调：“药物过敏给医疗系统带来了沉重的负担，在某些情况下甚至对患者的生命构成威胁。”

近年来，人们对设计预测模型并以此将患者过敏风险进行分层分析的兴趣显著增加。 “持续深入研究并努力实现高效精准医疗的目标至关重要，”Torres博士表示。

欧洲过敏和临床免疫学会研究与外联委员会（ROC）主席Ioana Agache博士进一步指出，“除了典型的受环境影响的过敏性疾病和哮喘，星球健康是欧洲过敏和临床免疫学会研究议程的另一个重要焦点。”

她指出，ROC的主要宗旨包括成为“欧洲过敏和临床免疫学会研究网络科学家的交流平台，为制定建议和质量标准提供空间，打造各种教育项目，并通过与欧洲过敏和临床免疫学会初级成员和所有其他利益相关方的合作，保障职业发展机会。”

欧洲过敏和临床免疫学会研究网络（ERN）旨在对欧洲的过敏和哮喘研究进行识别和调度。 “目前，该网络包括来自欧洲和世界各地的近100家机构。 它应当引领欧洲过敏和哮喘研究的未来，促进协同合作，避免重复工作，并确定基金组织应关注的空白领域和优先事项。”这段总结陈词来自于Ioana Agache。

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