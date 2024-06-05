دليل ميشلان سيسلّط الضوء على مركز الدوحة المتميّز في فن الطهو ضمن نسخته الأولى في قطر
EINPresswire.com/ -- أعلن دليل ميشلان اليوم عن توسيع نطاق تقييمات الطهو الشهيرة لتشمل الدوحة، حيث استكشف فريق من مراقبي دليل ميشلان المشهورين بسريتهم المستقلين العاصمة القطرية استعداداً لاختيار أفضل أماكن تناول الطعام في المدينة. وتتضمن المجموعة المختارة أبرز وجهات تناول الطعام في الدوحة، وتسلط الضوء على الطهاة والفرق الموهوبة، وتحتفي بشغفهم وإبداعهم واحترامهم لتقاليد الطهو المحلية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المدير الدولي ل"دليل ميشلان غويندال بولينيك: "تابع مراقبو دليل ميشلان في السنوات القليلة الماضية تطوّر مشهد الطهو في الدوحة، واستمتعوا بالتنوع الرائع الذي تقدمه هذه المدينة النابضة بالحياة. وحرص الفريق على إجراء مراجعة شاملة لأفضل المطاعم في المدينة، بدءاً من مطاعم الفنادق المرموقة، ووصولاً إلى المطاعم التي تقدم أشهى النكهات من جميع أنحاء العالم. كما اطلع الفريق على تجارب الدوحة المتنوعة، بما في ذلك التلذذ بشرب القهوة على الكورنيش، والتجول في اللؤلؤة، وتناول وجبات الغداء على شاطئ البحر في لوسيل، والاستمتاع بالمأكولات الشهية بعد زيارة متحف الفن الإسلامي ومنطقة مشيرب قلب الدوحة".
وأضاف بولينيك: "توفر العاصمة القطرية تجارب تناول طعام تلبي مختلف أذواق وتفضيلات السياح من جميع أنحاء العالم، حيث تقدم النكهات الشرق أوسطية واليابانية والبيروفية والأطباق المستوحاة من مطبخ نيكاي والمطبخ الهندي والصيني، وغيرها الكثير".
وأعرب فريق المراقبين عن إعجابهم بطبيعة الدوحة الخلابة ووشواطئها الجميلة والمنحوتات البحرية المذهلة ومشهد غروب الشمس الساحر، بينما استمتعوا بتجارب الطعام المتنوّعة والخدمات المتميزة التي توفرها قطر، مما يؤكد على مكانتها المرموقة كوجهة رائدة عالمياً في فنون الطهي.
يصل دليل ميشلان إلى قطر بدعم من قطر للسياحة، وبهذه المناسبة قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة : "يؤكد دخول الدوحة في قائمة تصنيفات دليل ميشلان على مكانة قطر كوجهة عالمية صاعدة في فنون الطهو، مما يتيح للزوار استكشاف خيارات الطهو المتنوعة وكرم الضيافة المتميز لدينا، ويضمن استمتاعهم بتجارب استثنائية وإقامة لا تُنسى. ويحتفي هذا الإنجاز بمواهب فرق الطهو التي استقطبتها الدوحة، والذين يقدّرون طموح عاصمتنا والتزامها بأعلى معايير الجودة والفخامة، مما يشجعهم على الإبداع والتطور المهني".
منهجية دليل ميشلان
أطلقت شركة ميشلان لتصنيع الإطارات أول دليل ميشلان في عام 1900 بهدف تعزيز نمو قطاع التنقل بالسيارات. وواصل الدليل منذ ذلك الحين إنجاز أهدافه الرئيسية التي تتمثل بالتركيز على عدة محاور، بما في ذلك تحديد المطاعم المميزة وإطلاع السياح الدوليين وعشاق الطعام المحليين على أفضل المطاعم، إضافة إلى تسليط الضوء على تجارب الطهو العالمية وتعزيز ثقافة السفر.
وتعتمد عملية الاختيار على منهجية ميشلان التاريخية والقائمة على خمسة معايير عالمية، وهي:
• جودة المكونات
• إتقان تقنيات الطهو
• تناغم النكهات
• انعكاس شخصية الشيف في الأطباق
• الاتساق في قائمة الطعام مع مرور الوقت.
تشكيلة مطاعم دليل ميشلان
يحدد دليل ميشلان تقييمات المطاعم بالاعتماد على منظومة واسعة من المميزات، التي يتم منحها لمطاعم محددة ضمن مجموعة الدليل المختارة. وأبرز هذه المميزات هي نجوم ميشلان الشهيرة عالمياً، والتي تُمنح للمطعم الذي يقدم أفضل تجارب الطهو. فالمطعم الحاصل على نجمة واحدة يعني أنه "جيد جداً"، والنجمتان تعنيان أن "طهيه ممتاز ويستحق المرور عليه"، أما الحاصل على ثلاث نجمات فهو "استثنائي ويستحق السفر خصيصاً لتجربته".
كما يمنح الدليل أيضاً جائزة بيب جورماند الشهيرة للمطاعم التي تقدم طعاماً عالي الجودة بأسعار مناسبة.
ومن المقرر أن يتم الكشف عن المجموعة الكاملة للمطاعم الواردة في دليل ميشلان الدوحة 2025 خلال فعالية خاصة تُقام في الربع الأخير من عام 2024 . وسيتوفر الدليل حصرياً بالصيغة الرقمية على جميع منصات الدليل، بما في ذلك الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول وشبكات التواصل الاجتماعي. وتنضم المجموعة المختارة إلى دليل ميشلان العالمي لاختيارات المطاعم والفنادق، والذي يمكن الاطلاع عليه بشكل مجاني على منصات الشركة الرقمية.
لمزيد من المعلومات حول تاريخ دليل ميشلان ومنهجيته وآلية اختيار المطاعم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
guide.michelin.com، أو متابعة منصات الدليل على وسائل التواصل الاجتماعي:
facebook.com/MichelinGuideME وinstagram.com/michelinguide.
ويمكن الاطلاع على الملف الصحفي الكامل، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في الدوحة من خلال الرابط
تطبيق دليل ميشلان العالمي للأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل iOS وأندرويد.
iOS
أندرويد
guide.michelin.com
facebook.com/MichelinGuideME
instagram.com/michelinguide
youtube.com/@MICHELINguideInternational
عن شركة ميشلان:
تعمل ميشلان باستمرار على تقديم أدواتٍ وابتكارات نوعية من شأنها الارتقاء بجودة الحياة إلى مستويات غير مسبوقة. وتتمتع ميشلان بمكانة رائدة في مجال المواد الهندسية على مدار أكثر من 130 عاماً، مما يعزز مساهمتها في تحقيق الاستدامة والتطور.
وتواصل ميشلان مهمتها في تقديم الابتكارات لإنتاج قطعٍ وإطارات عالية الجودة لتطبيقات الأعمال في مختلف المجالات، مثل النقل والبناء والطيران والطاقة منخفضة الكربون والرعاية الصحية، مستندةً بذلك إلى خبراتها العميقة في المواد البوليميرية المركبة.
كما تولي عناية كبيرة لمنتجاتها وفهم عملائها بشكلٍ معمق، مما يحفزها لتقديم أفضل التجارب. ويشمل ذلك توفير حلول قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي للأساطيل المهنية، بالإضافة إلى تقديم توصيات بأفضل المطاعم والفنادق ضمن دليل ميشلان.
التواصل الإعلامي
شركة ميشلان سيام المحدودة
ألونكورن سريشوين
هاتف: 66859059632+
البريد الإلكتروني:
alongkorn.srichuen@michelin.com
أكشن جلوبال كوميونيكيشينز
نسرين كوراني
هاتف: 97433960998+
البريد الإلكتروني: nesrine.k@actionprgroup.com
مجموعة ميشلان - العلاقات الإعلامية
22 22 66 45 1 (0) 33+
متوفر طوال الأسبوع
www.michelin.com
@MichelinNews
112، جادة كليبر، 75016 باريس
Nour Ibrahim
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المدير الدولي ل"دليل ميشلان غويندال بولينيك: "تابع مراقبو دليل ميشلان في السنوات القليلة الماضية تطوّر مشهد الطهو في الدوحة، واستمتعوا بالتنوع الرائع الذي تقدمه هذه المدينة النابضة بالحياة. وحرص الفريق على إجراء مراجعة شاملة لأفضل المطاعم في المدينة، بدءاً من مطاعم الفنادق المرموقة، ووصولاً إلى المطاعم التي تقدم أشهى النكهات من جميع أنحاء العالم. كما اطلع الفريق على تجارب الدوحة المتنوعة، بما في ذلك التلذذ بشرب القهوة على الكورنيش، والتجول في اللؤلؤة، وتناول وجبات الغداء على شاطئ البحر في لوسيل، والاستمتاع بالمأكولات الشهية بعد زيارة متحف الفن الإسلامي ومنطقة مشيرب قلب الدوحة".
وأضاف بولينيك: "توفر العاصمة القطرية تجارب تناول طعام تلبي مختلف أذواق وتفضيلات السياح من جميع أنحاء العالم، حيث تقدم النكهات الشرق أوسطية واليابانية والبيروفية والأطباق المستوحاة من مطبخ نيكاي والمطبخ الهندي والصيني، وغيرها الكثير".
وأعرب فريق المراقبين عن إعجابهم بطبيعة الدوحة الخلابة ووشواطئها الجميلة والمنحوتات البحرية المذهلة ومشهد غروب الشمس الساحر، بينما استمتعوا بتجارب الطعام المتنوّعة والخدمات المتميزة التي توفرها قطر، مما يؤكد على مكانتها المرموقة كوجهة رائدة عالمياً في فنون الطهي.
يصل دليل ميشلان إلى قطر بدعم من قطر للسياحة، وبهذه المناسبة قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة : "يؤكد دخول الدوحة في قائمة تصنيفات دليل ميشلان على مكانة قطر كوجهة عالمية صاعدة في فنون الطهو، مما يتيح للزوار استكشاف خيارات الطهو المتنوعة وكرم الضيافة المتميز لدينا، ويضمن استمتاعهم بتجارب استثنائية وإقامة لا تُنسى. ويحتفي هذا الإنجاز بمواهب فرق الطهو التي استقطبتها الدوحة، والذين يقدّرون طموح عاصمتنا والتزامها بأعلى معايير الجودة والفخامة، مما يشجعهم على الإبداع والتطور المهني".
منهجية دليل ميشلان
أطلقت شركة ميشلان لتصنيع الإطارات أول دليل ميشلان في عام 1900 بهدف تعزيز نمو قطاع التنقل بالسيارات. وواصل الدليل منذ ذلك الحين إنجاز أهدافه الرئيسية التي تتمثل بالتركيز على عدة محاور، بما في ذلك تحديد المطاعم المميزة وإطلاع السياح الدوليين وعشاق الطعام المحليين على أفضل المطاعم، إضافة إلى تسليط الضوء على تجارب الطهو العالمية وتعزيز ثقافة السفر.
وتعتمد عملية الاختيار على منهجية ميشلان التاريخية والقائمة على خمسة معايير عالمية، وهي:
• جودة المكونات
• إتقان تقنيات الطهو
• تناغم النكهات
• انعكاس شخصية الشيف في الأطباق
• الاتساق في قائمة الطعام مع مرور الوقت.
تشكيلة مطاعم دليل ميشلان
يحدد دليل ميشلان تقييمات المطاعم بالاعتماد على منظومة واسعة من المميزات، التي يتم منحها لمطاعم محددة ضمن مجموعة الدليل المختارة. وأبرز هذه المميزات هي نجوم ميشلان الشهيرة عالمياً، والتي تُمنح للمطعم الذي يقدم أفضل تجارب الطهو. فالمطعم الحاصل على نجمة واحدة يعني أنه "جيد جداً"، والنجمتان تعنيان أن "طهيه ممتاز ويستحق المرور عليه"، أما الحاصل على ثلاث نجمات فهو "استثنائي ويستحق السفر خصيصاً لتجربته".
كما يمنح الدليل أيضاً جائزة بيب جورماند الشهيرة للمطاعم التي تقدم طعاماً عالي الجودة بأسعار مناسبة.
ومن المقرر أن يتم الكشف عن المجموعة الكاملة للمطاعم الواردة في دليل ميشلان الدوحة 2025 خلال فعالية خاصة تُقام في الربع الأخير من عام 2024 . وسيتوفر الدليل حصرياً بالصيغة الرقمية على جميع منصات الدليل، بما في ذلك الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول وشبكات التواصل الاجتماعي. وتنضم المجموعة المختارة إلى دليل ميشلان العالمي لاختيارات المطاعم والفنادق، والذي يمكن الاطلاع عليه بشكل مجاني على منصات الشركة الرقمية.
لمزيد من المعلومات حول تاريخ دليل ميشلان ومنهجيته وآلية اختيار المطاعم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
guide.michelin.com، أو متابعة منصات الدليل على وسائل التواصل الاجتماعي:
facebook.com/MichelinGuideME وinstagram.com/michelinguide.
ويمكن الاطلاع على الملف الصحفي الكامل، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في الدوحة من خلال الرابط
تطبيق دليل ميشلان العالمي للأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل iOS وأندرويد.
iOS
أندرويد
guide.michelin.com
facebook.com/MichelinGuideME
instagram.com/michelinguide
youtube.com/@MICHELINguideInternational
عن شركة ميشلان:
تعمل ميشلان باستمرار على تقديم أدواتٍ وابتكارات نوعية من شأنها الارتقاء بجودة الحياة إلى مستويات غير مسبوقة. وتتمتع ميشلان بمكانة رائدة في مجال المواد الهندسية على مدار أكثر من 130 عاماً، مما يعزز مساهمتها في تحقيق الاستدامة والتطور.
وتواصل ميشلان مهمتها في تقديم الابتكارات لإنتاج قطعٍ وإطارات عالية الجودة لتطبيقات الأعمال في مختلف المجالات، مثل النقل والبناء والطيران والطاقة منخفضة الكربون والرعاية الصحية، مستندةً بذلك إلى خبراتها العميقة في المواد البوليميرية المركبة.
كما تولي عناية كبيرة لمنتجاتها وفهم عملائها بشكلٍ معمق، مما يحفزها لتقديم أفضل التجارب. ويشمل ذلك توفير حلول قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي للأساطيل المهنية، بالإضافة إلى تقديم توصيات بأفضل المطاعم والفنادق ضمن دليل ميشلان.
التواصل الإعلامي
شركة ميشلان سيام المحدودة
ألونكورن سريشوين
هاتف: 66859059632+
البريد الإلكتروني:
alongkorn.srichuen@michelin.com
أكشن جلوبال كوميونيكيشينز
نسرين كوراني
هاتف: 97433960998+
البريد الإلكتروني: nesrine.k@actionprgroup.com
مجموعة ميشلان - العلاقات الإعلامية
22 22 66 45 1 (0) 33+
متوفر طوال الأسبوع
www.michelin.com
@MichelinNews
112، جادة كليبر، 75016 باريس
Nour Ibrahim
MCS Action FZ LLC
+971 544250187
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