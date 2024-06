AZ Pneumatica ottiene un guadagno di efficienza dell'80% grazie all'automazione

Automation in action 1

AZ Pneumatica ha aumentato l'efficienza di prelievo dell'80% e ridotto gli errori del 90% grazie a un progetto di automazione in due fasi con Kardex.

La nostra velocità di prelievo è aumentata dell'80%, mentre gli errori di prelievo sono stati ridotti del 90%.” — Sara Marini

MILANO, ITALY, June 6, 2024 / EINPresswire.com / -- Di fronte all'aumento della domanda e alla crescente complessità gestionale, AZ Pneumatica, che produce e distribuisce oltre 60.000 componenti in tutto il mondo, ha riconosciuto la necessità di automatizzare completamente i processi di produzione e distribuzione. Ciò ha reso necessaria una soluzione per la gestione dello stoccaggio dei semilavorati su più piani e l'assistenza di AMR per la movimentazione dei materiali.Un approccio multifase all'ottimizzazioneLa collaborazione con Kardex, che dura da oltre 20 anni, si è rivelata fondamentale per raggiungere gli obiettivi di automazione di AZ Pneumatica. Il progetto si è svolto in due fasi:Fase 1 (2021): Questa fase ha visto l'implementazione di un sistema composto da 2 VBM Kardex Miniload-in-a-Box e 4 VLM Kardex Shuttle. Questo non solo ha aumentato la capacità di elaborazione degli ordini giornalieri, ma ha anche ridotto al minimo gli errori umani.Fase 2 (2023): In questa fase, l'attenzione si è spostata sull'ottimizzazione dello spazio. L'integrazione di un VBM Kardex Miniload-in-a-Box e di 2 VLM Kardex Shuttle ha ottimizzato ulteriormente le aree di produzione, riducendo lo spazio di stoccaggio per i prodotti semilavorati. Inoltre, sono stati introdotti 4 robot mobili autonomi (AMR) per automatizzare il trasporto delle merci tra gli stabilimenti.I vantaggi oltre l'efficienzaI vantaggi del progetto di automazione vanno ben oltre l'impressionante aumento di efficienza. Il sistema ha permesso ad AZ Pneumatica di:• Liberare spazio prezioso sul pavimento: Prima utilizzato per lo stoccaggio, questo spazio può ora essere utilizzato per le attività di produzione.• Ottimizzare l'allocazione delle risorse umane: Automatizzando le operazioni logistiche, il personale può concentrarsi sulle attività di produzione a valore aggiunto.• Ridurre al minimo gli errori: Il sistema automatizzato riduce significativamente il rischio di errori umani nelle operazioni di prelievo e movimentazione.Una partnership di successoLa collaborazione di successo tra AZ Pneumatica e Kardex dimostra la potenza dell'automazione nell'affrontare le sfide della produzione e nel raggiungere l'eccellenza operativa.Informazioni su AZ PneumaticaAZ Pneumatica è un'azienda italiana leader specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione internazionale di valvole e cilindri pneumatici. Offre inoltre soluzioni integrate altamente personalizzate.Informazioni su KardexKardex è un partner industriale globale per le soluzioni intralogistiche e un fornitore leader di soluzioni di stoccaggio automatizzato e di sistemi di movimentazione dei materiali. Il Gruppo è composto da due divisioni gestite in modo imprenditoriale, Kardex Remstar e Kardex Mlog.• Kardex Remstar sviluppa, produce e gestisce sistemi di stoccaggio e prelievo dinamici.• Kardex Mlog offre sistemi integrati di movimentazione dei materiali e magazzini automatizzati a scaffalature alte.Le due divisioni sono partner dei clienti per l'intero ciclo di vita di una soluzione. Questo inizia con la valutazione dei requisiti del cliente e prosegue con la pianificazione, la realizzazione e la manutenzione di sistemi specifici per il cliente. In questo modo, si garantisce un elevato livello di disponibilità e un basso costo totale di proprietà e di esercizio. Circa 1.900 dipendenti in oltre 30 Paesi lavorano per Kardex. Kardex Holding AG è quotata alla Borsa svizzera SIX dal 1987.Ulteriori informazioni: www.kardex.com/it

