Tulfo alarmed over seeming Chinese invasion in Multi Village

Senator Idol Raffy Tulfo filed a Senate resolution seeking to investigate the alarming influx of Chinese nationals in Multinational Village, Parañaque.

In filing Senate Resolution No. 1043, Tulfo noted that resident-homeowners of Multinational Village have been persistently complaining about said influx in their community since 2019 when Chinese workers purportedly employed by Philippine Overseas Gaming Operators (POGOs) started moving in their village.

"Kamakailan ay sunod-sunod ang mga natatanggap ko na reklamo mula sa mga homeowner ng Multinational Village sa Parañaque City tungkol sa pagsakop na ng mga Chinese national sa kanilang lugar. Nagmistulang Chinese territory na raw ang kanilang subdivision," he said.

"May duda rin ang mga residente na maaaring may mga POGO nang nagooperate sa loob ng kanilang village," he added.

In March 2020, the Senate Blue Ribbon Committee initiated an inquiry into the questionable influx of Chinese nationals in Multinational Village but it was overtaken by the Covid-19 pandemic.

Four years since this concern was initially brought into the limelight, Tulfo stressed that "resident-homeowners of Multinational Village continue to live in fear for their security."

Last May 2, 2024, a group which includes ten Chinese nationals were arrested inside a house in the Multinational Village for violation of the Anti-Trafficking in Persons Act (R.A. No. 9208), Alien Registration Act (R.A. No. 562) and Cybercrime Prevention Act (R.A. No. 10175).

Tulfo also cited reports that some houses built for single families have as many as 40 POGO workers living in them, thereby violating Multinational Village's R-1 category, which means that houses therein should only be for a single 10 family.

The Senator from Isabela and Davao maintained that is imperative to identify possible policy interventions in order to address this issue.

He already coordinated with the Presidential Anti-Organized Crime Task Force, National Bureau of Investigation and Bureau of Immigration to investigate the status and activities of said Chinese nationals in Multinational village."Nangako naman ang nasabing mga ahensya na agad nilang aaksyunan ito," said he.

Ultimately, Tulfo underscored the need to review the country's immigration laws and address possible loopholes therein.

Tulfo, naalarma sa posibleng Chinese invasion sa Multi Village

Naghain si Senator Idol Raffy Tulfo ng resolusyon sa Senado upang imbestigahan ang nakakaalarmang pagdagsa ng mga Chinese national sa Multinational Village, Parañaque.

Sa paghahain ng Senate Resolution No. 1043, binanggit ni Tulfo na ang mga residenteng may-ari ng Multinational Village ay dati nang nagrereklamo tungkol dito. 2019 nang magsimulang lumipat ang mga Chinese worker na sinasabing nagtatrabaho sa Philippine Overseas Gaming Operators (POGOs) sa kanilang village.

"Kamakailan ay sunod-sunod ang mga natatanggap ko na reklamo mula sa mga homeowner ng Multinational Village sa Parañaque City tungkol sa pagsakop ng mga Chinese national sa kanilang lugar. Nagmistulang Chinese territory na raw ang kanilang subdivision," saad niya.

"May duda rin ang mga residente na maaaring may mga POGO nang nagooperate sa loob ng kanilang village," dagdag niya.

Noong Marso 2020, sinimulan ng Senate Blue Ribbon Committee ang isang inquiry sa kaduda-dudang pagdagsa ng mga Chinese national sa Multinational Village ngunit ito ay naudlot dahild sa pandemya.

Apat na taon mula noong una nang naisapubliko ang isyung ito, sinabi ni Tulfo na: "resident-homeowners of Multinational Village continue to live in fear for their security."

Noong nakaraang Mayo 2, 2024, isang grupo na kinabibilangan ng sampung Chinese national ang inaresto sa loob ng isang bahay sa Multinational Village dahil sa paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act (R.A. No. 9208), Alien Registration Act (R.A. No. 562) at Cybercrime Prevention Act (R.A. No. 10175).

Binanggit din ni Tulfo ang mga ulat na ang ilang mga bahay na itinayo para sa mga solong pamilya ay mayroong aabot sa 40 manggagawa ng POGO na nakatira sa kanila, kaya lumalabag ito sa kategoryang R-1 ng Multinational Village, na nagsasabi na ang mga bahay doon ay dapat lamang para sa isang solong 10 pamilya.

Nanindigan ang Senador mula sa Isabela at Davao na kailangang tukuyin ang mga posibleng interbensyon sa patakaran upang matugunan ang isyung ito.

Nakipag-coordinate na si Sen. Idol sa Presidential Anti-Organized Crime Task Force, National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration para imbestigahan ang status at aktibidad ng nasabing Chinese nationals sa Multinational village.

Sa huli, binigyang-diin ni Tulfo na napapanahon na upang rebyuhin ang ating immigration laws at posible loopholes ng mga ito.