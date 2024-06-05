ارتفاع الاهتمام الأجنبي بالاستثمارات الصينية: الرئيس التنفيذي لمجموعة EBC المالية (المملكة المتحدة) المحدودة يشارك رؤيته

ديفيد باريت، الرئيس التنفيذي لمجموعة EBC المالية (المملكة المتحدة) المحدودة، يشاركنا أفكاره مع يي كاي حول الارتفاع الكبير في الاهتمام الأجنبي بالاستثمارات الصينية. ويستكشف العوامل التي تدفع كبار المستثمرين إلى الأسواق الصينية ويقدم توقعاته بشأن نموهم المستقبلي.

يستعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة EBC المالية (المملكة المتحدة) المحدودة العوامل التي تدفع كبار المستثمرين إلى الأسواق الصينية ويقدم رؤيته للنمو المستقبلي

شارك ديفيد باريت، الرئيس التنفيذي لمجموعة EBC Financial Group (UK) Ltd، مؤخرًا بأفكاره حول الاهتمام المتزايد بالاستثمارات الصينية خلال مقابلة متعمقة مع يي كاي. استكشف باريت العوامل التي تدفع المستثمرين الرئيسيين نحو الأسواق الصينية وقدم نظرته لمستقبل هذه الاستثمارات.

ارتفاع في الاهتمام الأجنبي

في الأشهر الأخيرة، كانت هناك زيادة ملحوظة في الاهتمام الأجنبي بالأسهم الصينية، مدفوعًا بمستثمرين بارزين. قام مايكل بيري، المعروف بتنبؤاته خلال "The Big Short"، بزيادة استثماراته بشكل كبير في JD.com وAlibaba. وبالمثل، استثمر صندوق التحوط التابع لديفيد تيبر بشكل كبير في التكنولوجيا والأسواق الصينية. ينعكس هذا الاهتمام المتزايد في أداء مؤشر Nasdaq Golden Dragon China، الذي ارتفع بنسبة 14.86٪ من 22 أبريل إلى 3 مايو، محققًا أكبر مكسب له في أسبوعين منذ يناير 2023. في 16 مايو، أغلق المؤشر مرتفعًا بنسبة 2.49٪، مسجلاً أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2023.

ويعزو باريت هذا الاهتمام المتجدد إلى القيمة النسبية التي تقدمها الأسواق الصينية. وأوضح باريت: "لقد عانت المؤشرات الصينية منذ الركود الذي قادته العقارات في عام 2021، مما تسبب في انخفاض كبير في الاستثمار المباشر الأجنبي والثقة المحلية. ومع ذلك، أدى هذا إلى تباينات كبيرة في الأسعار، مما يجعل الأسهم الصينية خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على القيمة. يُعرف المستثمرون مثل بيري وتيبر بتركيزهم الاستراتيجي على محافظ عالية التركيز، وتشير استثماراتهم الكبيرة في الشركات الصينية إلى ثقة قوية في الاتجاه الصعودي المحتمل لهذه الأسواق".

الآفاق المستقبلية للاستثمارات الصينية

بالنظر إلى المستقبل، يظل باريت متفائلاً بشأن استمرار نمو الأسواق الصينية. وأشار باريت إلى أن "هناك العديد من المؤشرات التي تشير إلى أن الحكومة الصينية تتخذ تدابير فعّالة لتحفيز النمو الاقتصادي واستعادة ثقة السوق. وبدأت الجهود الرامية إلى دعم المناطق الضعيفة في الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات المحلية، واستقرار المشهد المالي، تُظهِر نتائج إيجابية".

وأكد على الدور الحاسم للسياسة المحلية في دعم هذا النمو. وأضاف: "إن السياسات التي تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالعقارات، ودعم صناعة أشباه الموصلات، وتشجيع الشركات المملوكة للدولة على تعزيز مواقفها المالية تشكل أهمية أساسية. وبالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تجتذب المبادرات الرامية إلى زيادة مدفوعات الأرباح بين الشركات الصينية المزيد من المستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى تحقيق عائد في بيئة أسعار فائدة أعلى".

القطاعات الواعدة وتخصيص الأصول العالمية

أبرز باريت قطاع التكنولوجيا كمجال رئيسي للاستثمار في أسواق الأسهم من الفئة أ وهونج كونج. وأكد باريت أن "شركات التكنولوجيا الصينية في طليعة الابتكار، ومع الدعم الحكومي الكبير، فهي في وضع جيد للتغلب على التحديات العالمية". "على سبيل المثال، إذا واجهت الصين رياحًا معاكسة في شراء أشباه الموصلات، فإنها تمتلك القدرة على تطوير أشباه الموصلات الخاصة بها. ونظرًا لهوامش الربح المثيرة للإعجاب التي تشهدها شركات مثل إنفيديا، فهناك حافز قوي للشركات الصينية لإنتاج رقائق تنافسية وأقل تكلفة. ومع الدعم الحكومي الكبير والاستثمار، فإن المرونة وإمكانات النمو في هذا القطاع كبيرة".

كما حدد صناعة المركبات الكهربائية كقطاع واعد. ولاحظ باريت أن "المركبات الكهربائية كموضوع استحوذت على الكثير من الأعمدة في الآونة الأخيرة". "ومع ذلك، فمن غير المؤكد مدى أداء العلامات التجارية الغربية في البر الرئيسي للصين، والعكس صحيح، كيف ستؤدي العلامات التجارية الصينية في السوق العالمية. وعلى الرغم من هذه التحديات، تظل التكنولوجيا الصينية في طليعة التكنولوجيا، ومن المرجح أن يعزز أي تقدم، وخاصة في ظل التوترات الجيوسياسية، الاستثمار المحلي. ومن شأن هذا التركيز المتزايد على الابتكار والتطوير المحلي أن يعزز آفاق نمو الصناعة".

من منظور عالمي، ينصح باريت باستراتيجية تخصيص الأصول المتنوعة، محذرًا من الإفراط في الاعتماد على الأسهم الأمريكية. وأوضح: "بينما شهدت الأسواق الأمريكية نموًا كبيرًا، فمن الأهمية بمكان النظر في الفرص في أماكن أخرى، مثل الصين، حيث التقييمات مقنعة". "نظرًا للارتفاع الأخير في الأسهم الأمريكية، هناك حاجة إلى توخي الحذر والتنويع. تظل السلع الأساسية مثل الذهب جذابة كمخزن للقيمة وتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي. ومع استمرار البنوك المركزية في إدارة السيولة وأسعار الفائدة، فإن الحفاظ على محفظة متوازنة تشمل الأصول الدولية المقومة بأقل من قيمتها والسلع الملموسة يمكن أن يوفر الاستقرار وإمكانات النمو".

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نبذة عن مجموعة EBC المالية

تأسست مجموعة EBC المالية في الحي المالي المرموق في لندن، وهي مشهورة بمجموعة خدماتها الشاملة التي تتضمن الوساطة المالية وإدارة الأصول وحلول الاستثمار الشاملة. وبفضل مكاتبها التي تقع بشكل استراتيجي في المراكز المالية البارزة، مثل لندن وسيدني وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وجزر كايمان وبانكوك وليماسول والمزيد، تلبي مجموعة EBC احتياجات مجموعة متنوعة من المستثمرين الأفراد والمحترفين والمؤسسيين في جميع أنحاء العالم.

تفتخر مجموعة EBC، التي حازت على العديد من الجوائز، بالالتزام بأعلى مستويات المعايير الأخلاقية والتنظيم الدولي. تخضع شركة EBC Financial Group (UK) Limited للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd للتنظيم من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Cayman) Limited للتنظيم من قبل هيئة النقد في جزر كايمان (CIMA).

في قلب مجموعة EBC يوجد محترفون متمرسون يتمتعون بأكثر من 30 عامًا من الخبرة العميقة في المؤسسات المالية الكبرى، والذين تمكنوا بمهارة من المرور عبر دورات اقتصادية مهمة من اتفاقية بلازا إلى أزمة الفرنك السويسري في عام 2015. تدعم EBC ثقافة حيث تكون النزاهة والاحترام وأمن أصول العملاء في المقام الأول، مما يضمن التعامل مع كل مشاركة للمستثمرين بأقصى قدر من الجدية التي تستحقها.

تعد EBC الشريك الرسمي للصرف الأجنبي لنادي برشلونة لكرة القدم، وتقدم خدمات متخصصة في مناطق مثل آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوقيانوسيا. تعد EBC أيضًا شريكًا لحملة United to Beat Malaria، وهي حملة تابعة لمؤسسة الأمم المتحدة، تهدف إلى تحسين النتائج الصحية العالمية. بدءًا من فبراير 2024، تدعم EBC سلسلة المشاركة العامة "ما يفعله الاقتصاديون حقًا" التي ينظمها قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد، والتي تعمل على إزالة الغموض عن الاقتصاد وتطبيقه على التحديات المجتمعية الكبرى لتعزيز الفهم العام والحوار.

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