Stingray dévoile ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice 2024

BAIIA ajusté en hausse de 10,7 % et amélioration importante du ratio dette nette/BAIIA

Faits saillants du quatrième trimestre



La croissance interne s’est chiffrée à 9,4 % d’un exercice à l’autre dans le secteur Diffusion et pour les produits récurrents du secteur Musique pour entreprises;

Les produits se sont améliorés de 6,0 % pour atteindre 83,7 millions de dollars, comparativement à 78,9 millions de dollars;

Excellente performance de la division Radio qui a enregistré une croissance des produits de 4,7 % par rapport à l’exercice précédent, soit des rendements supérieurs à ceux des homologues canadiens;

Le BAIIA ajusté 1) a augmenté de 10,7 % pour s’établir à 29,4 millions de dollars, comparativement à 26,6 millions de dollars. Le BAIIA ajusté 1) par secteur s’est chiffré à 22,7 millions de dollars ou 42,5 % des produits pour le secteur Diffusion et musique pour entreprises, à 8,2 millions de dollars ou 27,1 % des produits pour le secteur Radio et à (1,5) million de dollars pour le secteur Siège social;

a augmenté de 10,7 % pour s’établir à 29,4 millions de dollars, comparativement à 26,6 millions de dollars. Le BAIIA ajusté par secteur s’est chiffré à 22,7 millions de dollars ou 42,5 % des produits pour le secteur Diffusion et musique pour entreprises, à 8,2 millions de dollars ou 27,1 % des produits pour le secteur Radio et à (1,5) million de dollars pour le secteur Siège social; La perte nette a totalisé 46,3 millions de dollars en raison d’une dépréciation non récurrente et hors trésorerie de 56,1 millions de dollars du goodwill se rapportant au secteur Radio (0,67 $ par action), comparativement à un bénéfice net de 4,4 millions de dollars (0,06 $ par action);

Le bénéfice net ajusté 1) a atteint 15,4 millions de dollars (0,22 $ par action), contre 14,7 millions de dollars (0,21 $ par action);

a atteint 15,4 millions de dollars (0,22 $ par action), contre 14,7 millions de dollars (0,21 $ par action); Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont augmenté de 60,7 % pour atteindre 44,3 millions de dollars (0,64 $ par action 1) ), comparativement à 27,6 millions de dollars (0,40 $ par action 1) );

), comparativement à 27,6 millions de dollars (0,40 $ par action ); Les flux de trésorerie disponibles ajustés 1) se sont chiffrés à 15,3 millions de dollars (0,22 $ par action), comparativement à 14,9 millions de dollars (0,21 $ par action), en hausse de 2,4 %;

se sont chiffrés à 15,3 millions de dollars (0,22 $ par action), comparativement à 14,9 millions de dollars (0,21 $ par action), en hausse de 2,4 %; Le ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma 1) s’est établi à 2,76 fois, contre 3,19 fois à l’exercice précédent;

s’est établi à 2,76 fois, contre 3,19 fois à l’exercice précédent; 784 423 abonnés en streaming, en baisse de 3,9 % par rapport au T4 2023;

Rachat et annulation de 57 600 actions pour un total de 0,4 million de dollars, comparativement à 53 300 actions pour un total de 0,3 million de dollars.



Faits saillants de l’exercice complet

La croissance interne s’est chiffrée à 10,2 % d’un exercice à l’autre dans le secteur Diffusion et pour les produits récurrents du secteur Musique pour entreprises;

Les produits ont augmenté de 6,6 % pour atteindre 345,4 millions de dollars, comparativement à 323,9 millions de dollars;

Le BAIIA ajusté 1) s'est amélioré de 10,3 % pour s’établir à 125,9 millions de dollars, comparativement à 114,1 millions de dollars. Le BAIIA ajusté 1) par secteur s’est chiffré à 90,5 millions de dollars ou 41,9 % des produits pour le secteur Diffusion et musique pour entreprises, à 41,5 millions de dollars ou 32,0 % des produits pour le secteur Radio et à (6,1) millions de dollars pour le secteur Siège social;

s'est amélioré de 10,3 % pour s’établir à 125,9 millions de dollars, comparativement à 114,1 millions de dollars. Le BAIIA ajusté par secteur s’est chiffré à 90,5 millions de dollars ou 41,9 % des produits pour le secteur Diffusion et musique pour entreprises, à 41,5 millions de dollars ou 32,0 % des produits pour le secteur Radio et à (6,1) millions de dollars pour le secteur Siège social; La perte nette a totalisé 13,7 millions de dollars en raison d’une dépréciation non récurrente et hors trésorerie de 56,1 millions de dollars du goodwill se rapportant au secteur Radio (0,20 $ par action), comparativement à un bénéfice net de 30,1 millions de dollars (0,43 $ par action);

Le bénéfice net ajusté 1) a atteint 60,3 millions de dollars (0,87 $ par action), contre 55,2 millions de dollars (0,79 $ par action);

a atteint 60,3 millions de dollars (0,87 $ par action), contre 55,2 millions de dollars (0,79 $ par action); Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont augmenté de 36,3 % pour atteindre 118,5 millions de dollars (1,72 $ par action 1) ), comparativement à 86,9 millions de dollars (1,25 $ par action 1) );

), comparativement à 86,9 millions de dollars (1,25 $ par action ); Les flux de trésorerie disponibles ajustés 1) ont augmenté pour se chiffrer à 82,0 millions de dollars (1,18 $ par action), comparativement à 63,7 millions de dollars (0,90 $ par action), en hausse de 28,7 %;

ont augmenté pour se chiffrer à 82,0 millions de dollars (1,18 $ par action), comparativement à 63,7 millions de dollars (0,90 $ par action), en hausse de 28,7 %; Rachat et annulation de 557 500 actions pour un total de 2,9 millions de dollars, comparativement à 786 100 actions pour un total de 4,4 millions de dollars.





MONTRÉAL, 04 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) (la « société » ou « Stingray »), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, a dévoilé aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 mars 2024.

Faits saillants financiers

(en milliers de dollars canadiens,

sauf les données par action) Trimestres clos les

31 mars Périodes de douze mois

closes les 31 mars



2024 2023 % 2024 2023 % Produits 83 665 78 931 6,0 345 428 323 944 6,6 BAIIA ajusté1) 29 423 26 573 0,7 125 855 114 140 10,3 Bénéfice net (perte nette) (46 318 ) 4 447 (1 141,6 ) (13 741 ) 30 119 (145,6 ) Par action – dilué (en $) (0,67 ) 0,06 (1 216,7 ) (0,20 ) 0,43 (146,5 ) Bénéfice net ajusté1) 15 382 14 668 4,9 60 312 55 202 9,3 Par action – dilué (en $)1) 0,22 0,21 4,8 0,87 0,79 10,1 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 44 263 27 552 60,7 118 526 86 949 36,3 Flux de trésorerie disponibles ajustés1) 15 270 14 909 2,4 81 960 63 662 28,7

1) Mesure non conforme aux IFRS qui n’est pas une mesure financière normalisée. La méthode de calcul de ces mesures financières de la société pourrait différer de celles d’autres émetteurs et, par conséquent, la définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle présentée par d’autres émetteurs. Voir la rubrique Mesures non conformes aux IFRS à la page 6 du présent communiqué de presse pour un complément d’information sur chaque mesure non conforme aux IFRS. Pour un rapprochement avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus facilement comparables, voir les pages 7 et 8.



Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray, a déclaré ce qui suit à propos des résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2024 :

« Au cours du dernier exercice, nous avons fait des pas de géant pour établir notre position de chef de file des solutions médias pour commerces de détail, de chaînes FAST et du divertissement audio en voiture, ce qui a donné lieu à un BAIIA ajusté solide de 125,9 millions de dollars sur des produits de 345,4 millions de dollars. Ce faisant, nous avons accru notre part dans ces nouveaux segments grâce à notre excellence opérationnelle. Les produits de Stingray Advertising, qui comprennent les solutions médias pour commerces de détail et les chaînes FAST, ont augmenté de 45,4 % d’un exercice à l’autre alors que notre objectif de croissance annuelle était de 40 %. Pour sa part, le divertissement audio en voiture a augmenté de 60,3 % au cours de la même période. L’effet d’entraînement que ces entreprises à forte croissance et à marge élevée ont sur la rentabilité a permis à Stingray d’atteindre une marge du BAIIA ajusté consolidé de 36,4 % en 2024, alors que l’objectif avait été fixé à 35 %. Par conséquent, nous avons surpassé les attentes internes au cours de l’exercice écoulé, la plupart des indicateurs clés de performance pointant vers le haut de l’échelle de nos objectifs.

« Pour l’exercice 2024, les produits du secteur Diffusion et musique pour entreprises ont augmenté de 10,7 %, pour s’établir à 216,1 millions de dollars, en raison surtout de la hausse des produits tirés des solutions médias pour commerces de détail et des chaînes FAST et par l’incidence positive du change. Quant à eux, les produits du secteur Radio se sont améliorés de 0,5 % d’un exercice à l’autre pour atteindre 129,4 millions de dollars en raison de la croissance des ventes numériques et des ventes de temps d’antenne local, ce qui a été contrebalancé en partie par la baisse des produits nationaux de temps d’antenne.

« En ce qui a trait à notre situation financière, nous avons réduit notre niveau d’endettement dans un contexte de taux d’intérêt élevés, ce qui nous a permis de clore l’exercice avec un ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma de 2,76 fois. Nous prévoyons réduire davantage notre ratio de levier financier pour qu’il se situe plus près de 2,0 à 2,5 fois à l’exercice 2025, ce qui nous donnera la marge de manœuvre nécessaire pour investir dans la croissance interne et dans la croissance par acquisitions.

« En prévision de l’exercice 2025, nous continuerons notre marketing de bouche à oreille dans le secteur des solutions médias pour commerces de détail, tout en intensifiant notre présence et notre taux de remplissage. Nous nous attendons également à ce que la croissance des chaînes FAST se poursuive, et ce, grâce à un taux d’écoute trimestriel de plus de 40 millions d’heures. De plus, nous sommes optimistes à l’égard de notre secteur du divertissement audio en voiture, qui profite de quatre fabricants mondiaux sous contrat et d’un solide portefeuille de projets en développement. Pour ce qui est de notre secteur Radio, nous devrions continuer de dégager des rendements supérieurs à ceux de l’ensemble de l’industrie, en demeurant relativement stables d’une année à l’autre. Compte tenu de ces occasions de croissance qui se présentent à nous et de la stabilité de nos coûts, nous avons l’intention de maintenir notre objectif en ce qui a trait à la marge du BAIIA ajusté ou de l’améliorer quelque peu pour 2025 », a conclu M. Boyko.

Résultats du quatrième trimestre

Les produits du quatrième trimestre ont augmenté de 4,8 millions de dollars, ou 6,0 %, pour se chiffrer à 83,7 millions de dollars, en comparaison de 78,9 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2023. Cette augmentation s’explique essentiellement par la hausse des produits tirés des chaînes FAST et des solutions médias pour commerces de détail de même que par l'amélioration des produits du secteur Radio découlant de la croissance des ventes numériques et des ventes nationales.

Les produits générés au Canada ont augmenté de 2,0 millions de dollars, ou 4,4 %, pour s’établir à 45,6 millions de dollars, par rapport à 43,6 millions de dollars pour la période correspondante de 2023. Cette augmentation s’explique essentiellement par la progression des produits du secteur Radio découlant de la croissance des ventes numériques et des ventes nationales.

Les produits générés aux États-Unis ont augmenté de 4,2 millions de dollars, ou 19,4 %, pour atteindre 26,2 millions de dollars, comparativement à 22,0 millions de dollars au quatrième trimestre de 2023. Cette augmentation s’explique en grande partie par l’accroissement des produits tirés des chaînes FAST et des solutions médias pour commerces de détail.

Les produits générés dans les autres pays se sont chiffrés à 11,9 millions de dollars, en baisse de 1,4 million de dollars, ou 10,8 %, comparativement à ceux de 13,3 millions de dollars inscrits au quatrième trimestre de 2023. Cette diminution d’un exercice à l’autre s’explique surtout par la baisse des produits provenant du service commercial en magasin et la baisse des produits provenant des abonnements.

Au quatrième trimestre de 2024, les produits du secteur Diffusion et musique pour entreprises ont augmenté de 3,4 millions de dollars, ou 6,7 %, pour s’établir à 53,4 millions de dollars, par rapport à 50,0 millions de dollars au quatrième trimestre de 2023. Cette augmentation découle de l’accroissement des produits tirés des chaînes FAST et des solutions médias pour commerces de détail.

Les produits du secteur Radio se sont accrus de 1,3 million de dollars, ou 4,7 %, pour s’établir à 30,2 millions de dollars au quatrième trimestre de 2024, par rapport à 28,9 millions de dollars pour la période correspondante de 2023. Cet accroissement s’explique en grande partie par la progression des produits tirés des ventes numériques et des ventes nationales.

Au quatrième trimestre de 2024, la perte nette a totalisé 46,3 millions de dollars, ou 0,67 $ par action, par rapport à un bénéfice net de 4,4 millions de dollars, ou 0,06 $ par action, au quatrième trimestre de 2023. La différence est essentiellement attribuable à la dépréciation hors trésorerie de 56,1 millions de dollars du goodwill au sein du secteur Radio.

Le BAIIA ajusté consolidé s’est chiffré à 29,4 millions de dollars au quatrième trimestre de 2024, contre 26,6 millions de dollars au quatrième trimestre de 2023, soit une hausse de 2,8 millions de dollars, ou 10,7 %. La marge du BAIIA ajusté s’est améliorée pour s’établir à 35,2 % au quatrième trimestre de 2024, contre 33,7 % pour la période correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA ajusté s’explique essentiellement par des produits plus élevés.

Les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation se sont chiffrées à 44,3 millions de dollars au quatrième trimestre de 2024, en comparaison de 27,6 millions de dollars au quatrième trimestre de 2023. L’augmentation s’explique en grande partie par la hausse de la variation positive des éléments hors trésorerie liés à l’exploitation et par la diminution des frais juridiques, charges de restructuration et autres charges. Les flux de trésorerie disponibles ajustés dégagés au quatrième trimestre de 2024 se sont élevés à 15,3 millions de dollars, comparativement à 14,9 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. La hausse s’explique surtout par l'amélioration des résultats d’exploitation, contrebalancée en majeure partie par la hausse de l’impôt sur le résultat payé.

Au 31 mars 2024, la société disposait de 9,6 millions de dollars en trésorerie et en équivalents de trésorerie, d’une dette subordonnée de 25,6 millions de dollars ainsi que de facilités de crédit de 338,7 millions de dollars, dont une tranche d’environ 83,4 millions de dollars était disponible.

Résultats de l’exercice complet

Les produits de l’exercice 2024 ont augmenté de 21,5 millions de dollars, ou 6,6 %, pour s’établir à 345,4 millions de dollars, comparativement à 323,9 millions de dollars pour l’exercice 2023. Cette augmentation s’explique en grande partie par une hausse des produits publicitaires tirés des solutions médias pour commerces de détail, par l’accroissement des produits tirés des chaînes FAST et par l’incidence positive du change.

À l'exercice 2024, la perte nette a totalisé 13,7 millions de dollars, ou 0,20 $ par action, comparativement à un bénéfice net de 30,1 millions de dollars, ou 0,43 $ par action en 2023. La différence s’explique surtout par la dépréciation du goodwill au sein du secteur Radio, neutralisée en partie par la progression des résultats d’exploitation.

Pour l’exercice 2024, le BAIIA ajusté s’est amélioré de 11,8 millions de dollars, ou 10,3 %, pour passer de 114,1 millions de dollars en 2023 à 125,9 millions de dollars. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 36,4 % en 2024, comparativement à 35,2 % en 2023. L’augmentation du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA s’explique en grande partie par la hausse des produits et la baisse des charges variables dans le secteur Diffusion et musique pour entreprises découlant d’initiatives de réduction des coûts mises en œuvre à l’exercice 2023.

Le bénéfice net ajusté de l’exercice 2024 s’est élevé à 60,3 millions de dollars, ou 0,87 $ par action, comparativement à 55,2 millions de dollars, ou 0,79 $ par action, en 2023. Cette augmentation est essentiellement attribuable à la hausse des résultats d’exploitation, contrebalancée en partie par l’accroissement des charges d’intérêts.

Déclaration de dividende

Le 19 mars 2024, la société a déclaré un dividende de 0,075 $ par action à droit de vote subalterne, par action à droit de vote subalterne variable et par action à droit de vote multiple. Ce dividende sera payable le 15 juin 2024 ou vers cette date aux actionnaires inscrits le 31 mai 2024.

La politique de la société en matière de dividendes est assujettie au pouvoir discrétionnaire du conseil d’administration et peut varier en fonction notamment des flux de trésorerie disponibles, des résultats d’exploitation, de la situation financière, des perspectives de croissance ou de tout autre facteur que le conseil d’administration juge pertinent.

Les dividendes payés sont désignés comme étant « déterminés » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des dispositions équivalentes de la fiscalité provinciale et territoriale.

Faits saillants des activités et événements postérieurs à la clôture

Le 2 mai 2024, la société a annoncé son partenariat avec Virgin Media O2, rendant ainsi accessibles deux de ses chaînes télévisées de diffusion en continu gratuites et financées par la publicité (FAST) de grand renom, ZenLIFE et Qello Concerts, à la vaste clientèle de Virgin TV.

Le 17 avril 2024, la société a annoncé le lancement de nouvelles chaînes sur Samsung TV Plus. Le déploiement permet de lancer Qello Concerts by Stingray, ZenLIFE by Stingray et Stingray Classica au Mexique et au Brésil, élargissant ainsi la portée de Stingray en Amérique latine et offrant aux auditoires une riche sélection de chaînes vidéo adaptées à divers goûts et préférences.

Le 2 avril 2024, la société a annoncé l’inclusion de ZenLIFE, une riche source de contenus de bien-être, aux chaînes Prime Video pour un abonnement additionnel à l’échelle des États-Unis. Les abonnés pourront explorer une vaste sélection de contenus de bien-être de qualité supérieure offerts en format 4K, dont des séances de relaxation et de méditation guidées, des vidéos d’aide au sommeil et des paysages naturels à couper le souffle.

Le 20 mars 2024, la société a annoncé le lancement des chaînes All Good Vibes de Stingray, qui sont offertes aux abonnés d’Amazon Prime Video au Chili et en Colombie sous forme d’un abonnement payant exclusif. Les membres Prime pourront s’abonner à Qello Concerts by Stingray, Stingray Karaoke, Stingray Classica, Stingray DJAZZ et Stingray Naturescape. Ce lancement met en lumière la qualité et la diversité du portefeuille de produits en évolution constante de Stingray, et la capacité inégalée de l’entreprise à s’adresser à un public sans cesse croissant.

Le 11 mars 2024, la société a annoncé le lancement de nouvelles chaînes sur Samsung TV Plus dans de nouveaux territoires. La riche sélection de chaînes musicales et de vidéoclips proposée par Stingray a été conçue pour tous les goûts, et sera déployée sur les téléviseurs intelligents Samsung, les appareils Galaxy et plus encore au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le 29 février 2024, la société a annoncé l’intégration des dépanneurs Proxi et Proxi Extra de Harnois Énergies à son vaste réseau publicitaire audio en magasin. Cette alliance accueille 152 magasins à travers le Québec et 35 dans les provinces de l’Atlantique, marquant la première incursion de Stingray Advertising dans le marché canadien des dépanneurs.

Le 15 février 2024, la société a annoncé que Leap Media Group, le réseau de médias de vente au détail de Giant Eagle, rejoindra le réseau publicitaire audio pour commerces de détail de Stingray Advertising. Ce partenariat débutera dans 194 magasins Giant Eagle situés dans l’ouest de la Pennsylvanie, l’Ohio, le nord de la Virginie-Occidentale, le Maryland et l’Indiana. L’initiative permettra à la chaîne de supermarchés de communiquer avec les clients au point de vente par le biais de messages publicitaires audio créatifs, tout en offrant une expérience d’achat sur mesure qui respecte la confidentialité des consommateurs.

Au quatrième trimestre de l’exercice 2024, la société a soumis ses immobilisations incorporelles à un test de dépréciation, ce qui a donné lieu à une charge de dépréciation de 56,1 millions de dollars attribuée en totalité au goodwill. Cette charge de dépréciation hors trésorerie a été attribuée au groupe d’unités génératrices de trésorerie du secteur Radio.

Téléconférence

La société tiendra une téléconférence pour présenter ses résultats financiers le mercredi 5 juin 2024, à 10 h (heure de l’Est). Les personnes intéressées peuvent s’y joindre en composant le 289-514-5100 (Toronto) le 646-307-1865 (New York) ou le 1-800-717-1738 (sans frais). Un enregistrement pourra être écouté jusqu’au 5 juillet 2024 à minuit en composant le 289-819-1325 ou le 1-888-660-6264 , suivi du code « 75699 ».

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir plus : www.stingray.com.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Cette information prospective comprend, sans s’y limiter toutefois, des énoncés sur les objectifs, les convictions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît généralement les énoncés contenant de l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pourrait », « devrait », « s’attendre à », « compter », « croire », « escompter », « prévoir », « projeter », « estimer », « planifier » et « continuer », entre autres, ou de la forme négative de ces termes ou d’une terminologie semblable, y compris des références à certaines hypothèses. Veuillez noter, toutefois, que ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ce genre de formulations. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à une variété de risques et d’incertitudes qui, pour la plupart, sont indépendants de la volonté de la société. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque présentés dans la notice annuelle de Stingray pour l’exercice clos le 31 mars 2024, publiée sur SEDAR, au www.sedar.com. Par conséquent, la mise en garde qui précède vise toute l’information prospective contenue dans le présent communiqué, et rien ne garantit que les résultats ou les développements escomptés par Stingray se matérialiseront ou, même s’ils se matérialisent pour l’essentiel, qu’ils produiront les conséquences ou les effets attendus sur les activités, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne s’y oppose, les énoncés prospectifs ne sont formulés qu’en date du présent communiqué, et la société ne s’engage d’aucune façon à les mettre à jour ou à les modifier pour tenir compte de faits nouveaux ou d’événements ultérieurs ni pour quelque autre raison, à moins que la loi ne l’y oblige.

Mesures non conformes aux IFRS

La société estime que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures importantes pour l’analyse de sa rentabilité opérationnelle, abstraction faite des décisions relatives au financement, des éléments hors trésorerie et des stratégies fiscales. La comparaison avec les pairs est également facilitée étant donné que les sociétés ont rarement la même structure du capital et la même structure de financement. La société estime que le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action sont des mesures importantes, car elles montrent des résultats d’exploitation stables, ce qui permet aux utilisateurs des états financiers de mieux évaluer la trajectoire de rentabilité de l’entreprise. La société est d’avis que les flux de trésorerie disponibles ajustés et que les flux de trésorerie disponibles ajustés par action constituent des mesures importantes pour l’évaluation de la trésorerie générée compte tenu des dépenses d’investissement et des charges non liées aux activités principales. Ces mesures démontrent la trésorerie disponible pour procéder à des acquisitions d’entreprises, verser des dividendes et réduire la dette. La société estime que la dette nette et le ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma sont des mesures importantes pour analyser sa capacité à rembourser sa dette sur une base annualisée, compte tenu du BAIIA ajusté annualisé des acquisitions effectuées au cours des 12 derniers mois. La société calcule le flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation par action en divisant les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation par le nombre moyen pondéré d’actions diluées.

Toutes ces mesures financières non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures du bénéfice ni des flux de trésorerie reconnues par les Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») et elles n’ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS. Cette méthode de calcul des mesures financières pourrait différer de celles d’autres émetteurs et, par conséquent, notre définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle présentée par d’autres émetteurs. Les investisseurs sont priés de noter que les mesures financières non conformes aux IFRS ne doivent pas être interprétées comme des substituts du bénéfice net établi selon les IFRS en tant qu’indicateurs de notre rendement, ni des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation en tant que mesures de la trésorerie ou des flux de trésorerie.

Rapprochement du bénéfice net avec le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté et le BAIIA ajusté DDM :

3 mois 12 mois (en milliers de dollars canadiens) 31 mars

2024

T4 2024 31 mars

2023

T4 2023 31 mars

2024

Exercice 2024 31 mars

2023

Exercice 2023 Bénéfice net (perte nette) (46 318 ) 4 447 (13 741 ) 30 119 Dépréciation du goodwill 56 119 - 56 119 - Charges financières, montant net 3 736 3 749 28 883 26 835 Variation de la juste valeur des placements (106 ) 11 18 (289 ) Impôts 3 639 753 16 030 9 540 Amortissement et radiation d’immobilisations corporelles 1 183 2 406 8 342 9 737 Amortissement d’actifs au titre de droits d’utilisation 1 192 1 225 4 420 4 506 Amortissement des immobilisations incorporelles 4 124 4 547 17 371 18 737 Rémunération fondée sur des actions 93 157 435 611 Charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées 4 711 2 068 6 841 1 857 Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 1 050 7 210 1 137 12 487 BAIIA ajusté 29 423 26 573 125 855 114 140 Marge du BAIIA ajusté 35,2 % 33,7 % 36,4 % 35,2 %



Bénéfice net (perte nette) (46 318 ) 4 447 (13 741 ) 30 119 Ajustements : Dépréciation du goodwill 56 119 - 56 119 - Perte non réalisée (profit non réalisé) sur les instruments dérivés (2 252 ) (70 ) (1 431 ) 739 Amortissement des immobilisations incorporelles 4 124 4 547 17 371 18 737 Variation de la juste valeur des placements (106 ) 11 18 (289 ) Rémunération fondée sur des actions 93 157 435 611 Charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées 4 711 2 068 6 841 1 857 Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 1 050 7 210 1 137 12 487 Charge d’impôt liée à la variation de la juste valeur des placements, à la rémunération fondée sur des actions, aux charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées, à l’amortissement des immobilisations incorporelles, à la perte non réalisée (au profit non réalisé) sur les instruments dérivés ainsi qu’aux coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges (2 039 ) (3 702 ) (6 437 ) (9 059 ) Bénéfice net ajusté 15 382 14 668 60 312 55 202 Nombre moyen d’actions en circulation – dilué 68 811 69 459 69 104 69 770 Bénéfice net ajusté par action – dilué 0,22 0,21 0,87 0,79





(en milliers de dollars canadiens) 31 mars

2024

Exercice 2024 31 mars

2023

Exercice 2023 BAIIA ajusté DDM 125 855 114 140 Initiatives de réduction des coûts durables 2 758 2 325 BAIIA ajusté pro forma 128 613 116 465

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles ajustés et des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

3 mois 12 mois (en milliers de dollars canadiens) 31 mars

2024

T4 2024 31 mars

2023

T4 2023 31 mars

2024

Exercice 2024 31 mars

2023

Exercice 2023 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 44 263 27 552 118 526 86 949 Ajouter/déduire : Acquisition d’immobilisations corporelles (2 351 ) (2 987 ) (7 812 ) (8 234 ) Acquisition d’immobilisations incorporelles autres que les immobilisations incorporelles développées en interne (355 ) (383 ) (1 231 ) (1 281 ) Entrées d’immobilisations incorporelles développées en interne (1 148 ) (1 236 ) (5 001 ) (5 943 ) Intérêts payés (6 641 ) (6 842 ) (25 927 ) (23 892 ) Remboursement d’obligations locatives (929 ) (1 122 ) (4 351 ) (4 433 ) Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés à l’exploitation (17 661 ) (7 077 ) 5 983 7 482 Perte non réalisée (profit non réalisé) sur change (958 ) (206 ) 636 527 Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 1 050 7 210 1 137 12 487 Flux de trésorerie disponibles ajustés 15 270 14 909 81 960 63 662

Calcul de la dette nette et du ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma

(en milliers de dollars canadiens) 31 mars

2024 31 mars

2023 Facilités de crédit 338 712 360 990 Dette subordonnée 25 579 25 543 Trésorerie et équivalents de trésorerie (9 606 ) (15 453 ) Dette nette 354 685 371 080 Ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma 2,76 3,19

Note au lecteur : Les états financiers consolidés annuels et le rapport de gestion sont publiés sur le site de la société, au www.stingray.com, de même que sur SEDAR, au www.sedar.com.

Personne-ressource

Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Stingray

514-664-1244, poste 2362

mpeloquin@stingray.com