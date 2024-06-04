Submit Release
News Search

There were 1,780 press releases posted in the last 24 hours and 394,864 in the last 365 days.

JBSAY 損失警示：全球領先的法律事務所 ROSEN 鼓勵 JBS S.A. 投資者查詢 JBSAY 證券集體訴訟調查事宜

紐約, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益法律事務所 Rosen Law Firm 將繼續代表 JBS S.A. (OTC: JBSAY) 的股東調查潛在證券索賠。該事件源於對 JBS 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性商務資訊的指控。

影響：倘若您曾購買 JBS 證券，您可能有權獲得賠償，並且根據後酬約定無需支付任何自付費用或成本。Rosen Law Firm 在準備一項針對投資者損失進行追討的集體訴訟。

下一步行動：如欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=22976，或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 case@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解此集體訴訟案的資訊。

案件詳情：2024 年 2 月 28 日，Reuters 發布了一篇題為「紐約就氣候索賠起訴了肉類加工巨頭 JBS」的文章。文章有關部分指出，「全球最大牛肉生產商 JBS 週三遭紐約州總檢察長起訴，指控其為增加銷售而誤導公眾其對環境的影響。總檢察長 Letitia James 表示，這家巴西公司在美國的子公司 JBS USA Food Co「沒有可行的計劃」能在 2040 年實現淨零溫室氣體排放，因此其實現該目標的承諾存在虛假和誤導。」

受此消息影響，JBS 美國存託憑證（「ADR」）於 2024 年 2 月 28 日每份 ADR 下跌 0.22 美元，跌幅達 2.4%，收於每份 ADR 9.02 美元。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。通常，發布通知的法律事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。選擇律師還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

歡迎透過以下方式關注我們以瞭解最新動態

LinkedIn： https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm

Twitter： https://twitter.com/rosen_firm 或

Facebook： https://www.facebook.com/rosenlawfirm/

律師廣告。先前的結果並不保證會有類似的結果。

聯絡資訊：

Laurence Rosen 律師
Phillip Kim 律師
The Rosen Law Firm, P.A.
275 Madison Avenue, 40th Floor
New York, NY 10016（美國）
電話：(212) 686-1060
免費電話：(866) 767-3653
傳真：(212) 202-3827
case@rosenlegal.com
www.rosenlegal.com


Primary Logo

You just read:

JBSAY 損失警示：全球領先的法律事務所 ROSEN 鼓勵 JBS S.A. 投資者查詢 JBSAY 證券集體訴訟調查事宜

Distribution channels: Consumer Goods, Law ...


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more