外资对中国投资兴趣激增：EBC集团（英国）CEO David Barrett受一财邀请分享见解

EBC金融集团（英国）CEO David Barrett与第一财经分享了外资对中国投资兴趣激增的见解，探讨了推动重要投资者进入中国市场的因素，并对中国未来增长前景进行了展望。

EBC Financial Group（UK）有限公司首席执行官David Barrett探讨了推动主要投资者进入中国市场的因素，并提出了对未来增长的展望。

EBC集团（英国）CEO David Barrett近日接受第一财经深入采访，分享了他对中国市场吸引投资激增的见解。Barrett探讨了推动核心投资者涌向中国市场的因素，并对相关领域的投资前景进行了展望。

外资对中国投资兴趣激增

近几个月来，知名投资者对中国股票的兴趣显著增加。在《大空头》中以成功预言金融危机而闻名的Michael Burry大幅增加了他在京东和阿里的投资。同样，David Tepper的对冲基金也大量投资于技术和中国市场。这种日渐浓厚的兴趣，反映在纳斯达克金龙中国指数的表现上，该指数从4月22日到5月3日上涨了14.86%，是2023年1月以来涨幅最大的两周。5月16日，该指数收盘上涨2.49%，达到了自2023年9月以来的最高水平。

Barrett将这种趋势归因为中国市场的相对吸引力。他解释道：“自2021年房地产市场下调以来 ，中国股指一直止步不前，导致国外投资和国内信心大幅下降。然而，这也导致了极端的定价，促使中国股票对注重价值的投资者来说具有一定的吸引力。像Burry和Tepper这样的投资者以投资组合集中度高而闻名，他们在中国公司的大量投资表明，对该市场的潜在上行空间充满信心。”

对中国投资的前景展望

Barrett对中国投资市场的展望持乐观态度。他指出：“有几个指标表明中国政府正采取有效措施，以刺激经济增长并恢复市场信心。支持薄弱环节、鼓励国内投资和稳定金融环境的努力，开始显示出积极效果。”

他强调了中国国内政策在维持相关增长中的关键影响。“减少房地产相关风险、支持半导体行业并鼓励国有企业加强财务状况的相关政策，至关重要。此外，增加中国公司股息支付的举措，可能会吸引更多寻求收益的外国投资者，特别是在高利率环境下。”

具有潜力的行业和全球资产配置

Barrett强调，科技行业是A股和香港股市中一个关键的投资领域。“中国科技公司在创新的最前沿，凭借政府的大力支持，它们能够很好地应对全球挑战。” Barrett断言。“例如，如果中国在购买半导体方面遇到阻力，他们有能力自己开发。鉴于英伟达的高利润率，中国企业有强烈的动机，生产具有竞争力的低成本芯片。在政府的大力支持和投资下，该行业的韧性和增长潜力是巨大的。”

他还指出电动汽车（EV）行业是具有前景的领域。“最近，电动汽车的话题吸引了很多关注，” Barrett观察到。“然而，西方品牌在中国大陆的表现，及中国品牌在全球市场的表现，仍存在不确定性。尽管颇具挑战，中国科技仍处于前沿，任何进展，特别是地缘政治紧张的局势下，都可能会提振中国国内投资。这种对本地创新和发展的关注，将推动行业的增长前景。”

着眼全球，Barrett建议采用多元的资产配置策略，避免对美股的过度依赖。“虽然美国市场经历了大幅增长，但必须考虑其他地方的机会，如中国，它的市场估值同样具有吸引力，” 他解释道。“鉴于近期美股的上涨，需要谨慎并进行多元化配置。黄金等大宗商品，作为价值储存手段和应对经济、地缘政治不确定性的对冲手段，依然具有吸引力。随着央行继续管理流动性和利率，保持包括低估的国际资产和有形商品在内的平衡投资组合，可以为资产提供稳定性和增长潜力。”

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关于EBC金融集团

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EBC是巴塞罗那足球俱乐部在金融领域的官方合作伙伴，覆盖范围为亚太地区、拉丁美洲地区、中东、非洲和大洋洲。同时，EBC携手联合国基金会共同打败疟疾，改善全球卫生系统。2024年2月，EBC联手牛津大学经济系举办“经济学家都干了什么”研讨会，聚焦经济学热门议题及全球挑战，推动构建专业安全、透明高效的投资环境，促进社会进步发展。

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