外資對中國投資興趣激增：EBC金融集團CEO David Barrett受一財邀請分享見解

EBC Financial Group (UK) Ltd 執行長大衛·巴雷特探討推動主要投資者進入中國市場的因素，並提供他對未來增長的展望。

EBC金融集團CEO David Barrett近日接受《第一財經》深入專訪，分享了他對中國市場吸引投資激增的見解。David Barrett探討了推動核心投資者湧向中國市場的因素，並對相關領域的投資前景進行了展望。

外資對中國投資興趣激增

近幾個月來，知名投資者對中國股票的興趣顯著增加。 在《大空頭》中以成功預言金融危機而聞名的Michael Burry大幅增加了他在京東和阿里巴巴的投資。 同樣，David Tepper的對沖基金也大量投資於技術和中國市場。 這種日漸濃厚的興趣，反映在納斯達克金龍中國指數的表現上，該指數從4月22日到5月3日上漲了14.86%，是2023年1月以來漲幅最大的兩週。5月16日，該指數收盤上漲2.49%，達到了自2023年9月以來的最高水準。

David Barrett將這種趨勢歸因為中國市場的相對吸引力。 他解釋道：「自2021年房地產市場下調以來 ，中國股指一直止步不前，導致國外投資和國內信心大幅下降。 然而，這也導致了極端的定價，促使中國股票對注重價值的投資者來說具有一定的吸引力。 像Burry和Tepper這樣的投資者以投資組合集中度高而聞名，他們在中國公司的大量投資表明，對該市場的潛在上行空間充滿信心。」

對中國投資的前景展望

David Barrett對中國投資市場的展望持樂觀態度。 他指出：「有幾個指標表明中國政府正採取有效措施，以刺激經濟增長並恢復市場信心。支援薄弱環節、鼓勵國內投資和穩定金融環境的努力，開始顯示出積極效果。」

他強調了中國國內政策在維持相關增長中的關鍵影響。「 減少房地產相關風險、支持半導體行業並鼓勵國有企業加強財務狀況的相關政策，至關重要。 此外，增加中國公司股息支付的舉措，可能會吸引更多尋求收益的外國投資者，特別是在高利率環境下。」

具有潛力的行業和全球資產配置

David Barrett強調，科技行業是A股和香港股市中一個關鍵的投資領域。「中國科技公司在創新的最前沿，憑借政府的大力支援，它們能夠很好地應對全球挑戰。」David Barrett斷言。「 例如，如果中國在購買半導體方面遇到阻力，他們有能力自己開發。 鑒於英偉達的高獲利率，中國企業有強烈的動機，生產具有競爭力的低成本晶元。 在政府的大力支持和投資下，該行業的韌性和增長潛力是巨大的。」

他還指出電動汽車（EV）行業是具有前景的領域。最近，電動汽車的話題吸引了很多關注，David Barrett觀察到。 然而，西方品牌在中國大陸的表現，及中國品牌在全球市場的表現，仍存在不確定性。 儘管頗具挑戰，中國科技仍處於前沿，任何進展，特別是地緣政治緊張的局勢下，都可能會提振中國國內投資。 這種對本地創新和發展的關注，將推動行業的增長前景。

著眼全球，David Barrett建議採用多元的資產配置策略，避免對美股的過度依賴。 雖然美國市場經歷了大幅增長，但必須考慮其他地方的機會，如中國，它的市場估值同樣具有吸引力，他解釋道。 鑒於近期美股的上漲，需要謹慎並進行多元化配置。 黃金等大宗商品，作為價值儲存手段和應對經濟、地緣政治不確定性的對沖手段，依然具有吸引力。 隨著央行繼續管理流動性和利率，保持包括低估的國際資產和有形商品在內的平衡投資組合，可以為資產提供穩定性和增長潛力。

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