每年每位過敏性疾病患者的直接成本為 1,800 - 6,600 歐元

HEAD 登記中心擁有近 800 名患者，旨在評估歐洲境內過敏性疾病對經濟和社會帶來的影響。

西班牙瓦倫西亞, June 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根據 EAACI 推廣的歐洲 HEAD 登記中心所收集數據而得出的研究結果，如果我們只考慮醫療帶來的直接成本，每年每位過敏性疾病患者的成本是 1,823 - 6,656 歐元，而 EAACI 正於瓦倫西亞會展中心（Feria de Valencia）舉行會議至 6 月 3 日（星期一）。

EAACI 研究與推廣委員會（ROC）主席 Ioana Agache 博士解釋：「過敏性疾病和哮喘是全球最常見的慢性疾病，為全球醫療帶來了巨大的負擔。 然而，由於現有數據缺乏代表性和不完整，其真正影響是難以估計的。」 HEAD 登記中心的創立原因，是為了揭示過敏性疾病和哮喘的護理模式，並評估對財務和個人成本的影響。 平均而言，成年患者失去 2.68 - 5.33 個工作日數，兒童失去 14.88 - 24.09 個上學日，其家人則失去 3.99 - 23.35 個工作日。

Agache 博士說：「從這項研究得知，過敏性疾病帶來巨大負擔，需要立即採取行動改善其處理。」 她亦指出：「EAACI 指引建議的治療可以改善成效，但需要採取全球性的清潔空氣措施，才能產生重大影響。」

會議上也討論如何促進試驗和研究結果轉化為常規臨床實務。 CEU 聖保羅大學醫學院研究副院長兼 Nemesio Diez 應用分子醫學研究所所長 María Escribese Alonso 解釋：「有些實驗方法更有可能轉化為臨床用途，例如用於嗜鹼性粒細胞活化測試的流式細胞術或用於測量骨膜素水平的 ELISA。」 她也強調西班牙是在過敏轉化研究方面數一數二的國家，「促進網絡發展，讓臨床醫生和研究人員有機會為實現共同目標而合作。」

EAACI 媒體聯絡人

+41 44 205 55 33

communications@eaaci.org

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/10adb810-ecda-4f52-aa8c-445a31170caa