IXOPAY 任命 Brady Harris 為行政總裁，以推動全球支付增長

IXOPAY 與 TokenEx 合併之後，新任領導層鞏固公司的市場地位，並滿足客戶不斷發展變化的需要

奧克拉荷馬州塔爾薩市, June 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天，IXOPAY 宣布任命行業資深人士 Brady Harris 為新任行政總裁。他的任命與最近 IXOPAY 與 TokenEx 的合併相輔相成，突顯支付行業的一個重大轉變，亦即邁向多方處理支付模型，使商家和金融科技公司能夠改進和多樣化其支付策略。公司感謝即將離任的行政總裁 Marc Olesen 對公司的指導和貢獻。



Harris 在 Glassdoor 被評為全美前三的行政總裁，擁有超過 20 年金融科技、支付行業和 SaaS 的經驗及高層領導力。在擔任 Dwolla 行政總裁期間，他帶領年度支付量從 100 億美元快速增長至 700 億美元，同時每月新增 150 萬名用戶。在加入 Dwolla 之前，他是 Payscape 的總裁，在 Payscape 與 Payroc 的合併中發揮了重要角色，促成一個擁有超過 1,000 名員工、在全球共有 13 個辦事處的全方位服務支付商，合併後在 46 個國家營運，為 15 萬家企業提供服務。

他具備併購以及在私募股權贊助下將公司擴展並成功退出的專業知識能力，是 IXOPAY 將本身定位為支付行業一站式解決方案的關鍵。此次合併建立了一個能夠提供全渠道代幣化、支付編排和卡生命周期管理的平台。藉著合併，對冗餘、地域擴展和費用談判等能力的需要得以解決，這方面的能力正是單方處理系統所缺乏的。

Harris 表示：「支付技術正在快速進步，而 IXOPAY 將引領這個演變進程。代幣化和編排的整合使我們能夠提供一個支援多支付處理乃至促進創新服務發展的平台。」

董事會主席 Vik Verma 說：「在 Brady 的領導下，IXOPAY 有望在支付領域樹立新的基準，「我們雄心勃勃的策略強調可擴展性、安全性和重新定義支付潛力的開創性進步。」

Harris 和 IXOPAY 團隊本週將參加在阿姆斯特丹舉行的 Money 20/20 Europe 展會。他們將在展會上展示合併後的更多服務，包括支付編排、代幣化、風險管理和卡生命周期管理的進展。歡迎親臨 RAI 阿姆斯特丹 8a202 展位，了解這些發展將如何塑造商家支付的未來。

如需了解更多資訊，請聯絡：

Nicholas Mueller

高級副總裁 - 市場營銷

n.mueller@ixopay.com

關於 IXOPAY

IXOPAY 是一家 TokenEx 公司，是領先的支付編排平台，提供靈活且獨立的支付解決方案，可在一個地方管理所有支付服務。最近與 TokenEx 合併後，IXOPAY 有望在全球擴展其服務，提供強大的支付處理服務和先進的保安措施。