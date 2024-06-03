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IXOPAY 任命 Brady Harris 为首席执行官，以推动全球支付增长

在 IXOPAY 和 TokenEx 合并之后，新领导层加强了公司的市场地位，并满足客户不断发展变化的需求

俄克拉荷马州塔尔萨市, June 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天，IXOPAY 宣布任命行业资深人士 Brady Harris 为新任首席执行官。他的任命与最近 IXOPAY 和 TokenEx 的合并相一致，二者彰显出支付行业内的一个重大转变——向多处理器支付模型的转变。这一模型使商家和金融科技公司能够改进和多样化其支付策略。公司感谢即将离任的首席执行官 Marc Olesen 对公司的指导和贡献。

Harris 在 Glassdoor 被评为全美前三的首席执行官，拥有超过 20 年的金融科技、支付行业和 SaaS 领域的工作经验及高层领导经验。在担任 Dwolla 首席执行官期间，他看到了年度支付量从 100 亿美元到 700 亿美元的快速增长，同时每月新增 150 万新用户。在加入 Dwolla 之前，作为 Payscape 总裁，他在 Payscape 与 Payroc 的合并中发挥了重要作用，创建了一个拥有超过 1000 名员工、在全球拥有 13 个办公室的全方位服务支付提供商；该合并实体在 46 个国家运营，为 15 万家企业提供服务。

在私募股权赞助下，他在并购以及将公司扩展到成功退出方面的专业知识能力，是 IXOPAY 将自身定位为支付行业一站式解决方案的关键。此次合并创建了一个能够提供全渠道代币化、支付编排和卡生命周期管理的平台。该合并解决了对冗余、地理扩展和费用谈判能力的需求，这些能力是单处理器系统所缺乏的。

“支付技术正在快速进步，而 IXOPAY 将引领这一演变进程，” Harris 表示。“代币化和编排的整合使我们能够提供一个不仅支持多支付处理、还能促进创新服务发展的平台。”

“在 Brady 的领导下，IXOPAY 有望在支付领域树立新的基准，”董事会主席 Vik Verma 说道。“我们雄心勃勃的战略强调可扩展性、安全性和开创性进步——能重新定义支付可实现到何种程度。”

Harris 和 IXOPAY 团队本周将参加在阿姆斯特丹举行的 Money 20/20 Europe 展会。他们将在展会上展示合并后扩展的服务，包括支付编排、代币化、风险管理和卡生命周期管理的进展。请在 RAI 阿姆斯特丹 8a202 展位加入他们，了解这些发展将如何塑造商家支付的未来。

如需了解更多信息，请联系：
Nicholas Mueller
市场营销高级副总裁
n.mueller@ixopay.com

关于 IXOPAY
IXOPAY 是一家 TokenEx 公司，是领先的支付编排平台，提供灵活且独立的支付解决方案，可在一个地方管理所有支付服务。在最近与 TokenEx 合并后，IXOPAY 有望在全球范围内扩展其服务，提供支付处理服务和先进安全性方案措施方面的强大能力。

可在以下网址查看此公告随附的照片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2750a812-2a7a-420b-82b4-614b2f1eeb5c


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