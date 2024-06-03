Submit Release
News Search

There were 1,050 press releases posted in the last 24 hours and 393,545 in the last 365 days.

صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يطلق حملة "عيدية عيد الأضحى"

eid

eid

صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يطلق حملة "عيدية عيد الأضحى"

AMMAN , JORDAN, June 3, 2024 /EINPresswire.com/ --
3 حزيران 2024، في مبادرة تهدف لتعزيز الروابط الأسرية بين المتبرعين وطلاب صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، أطلق الصندوق حملة "عيدية عيد الأضحى" لتعزيز شعور الأُلفة والمحبة والأمان بين المتبرعين والطلاب من خلال معايدتهم بالعيد وكأنهم فرد من أفراد عائلتهم.


تتضمن حملة المعايدة تقديم مبلغ 25 دينار لكل طالب، ليتمكنوا من شراء مستلزمات العيد البسيطة التي تُضفي البهجة والسرور الى قلوبهم. كما تشمل الحملة توزيع مغلفات العيدية على المتبرعين عبر موقع صندوق الأمان المتواجد في سيتي مول، حيث يتم منحها لكل شخص قام بالتبرع بالعيدية لشبابنا، ويمكن للمتبرع استخدام هذا المغلف لوضع العيدية داخله وإعطاؤه إلى شخص قريب على قلبه ليسعده بالعيدية تماماً كما جعلت العيدية شبابنا الأيتام سعداء. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التواصل مع المتبرعين، مما يعزز شعورهم بالانتماء والتقرب من طلاب صندوق الأمان.

إن هذه المبادرة تهدف إلى إبراز أهمية مساهمة المتبرعين في الانخراط مع طلابنا الأيتام في كل مراحل حياتهم ومناسباتهم لدعمهم وتعميق الروابط الإنسانية بينهم وبين شبابنا لأجل مستقبل أفضل لهم.
كما وتساهم بشكل كبير في إضافة لمسة مختلفة وجميلة على العيد للطلاب الأيتام. ويأمل صندوق الأمان أن تستمر هذه الروابط في النمو والتطور، لتحقيق المزيد من الإنجازات في دعم مستقبل الشباب و الشابات المنتفعين من صندوق الأمان.

تعد حملة "عيدية عيد الأضحى" مثالاً على التزام الصندوق بتحقيق رؤيته في توفير مستقبل واعد للطلاب الأيتام كونه العيلة والسند لهم، بالإضافة إلى تعزيز دور المتبرعين كشركاء حقيقيين في هذا النجاح.

Angel Dahdal
Al Aman Fund
email us here
Visit us on social media:
Facebook
X
LinkedIn
Instagram
YouTube
Other

You just read:

صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يطلق حملة "عيدية عيد الأضحى"

Distribution channels: Companies, Culture, Society & Lifestyle, Education, Social Media, World & Regional


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more