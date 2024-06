Cayetanos continue livelihood assistance in NCR communities

Like many small business owners these days, carinderia owner Rolando Fajardo faces many struggles, especially during the rainy season.

"Minsan mahina, minsan matumal, lalo na kapag tag-ulan," he said as he expressed relief after being chosen as one of the beneficiaries of the livelihood assistance provided by Senators Alan Peter and Pia Cayetano when their office visited Marikina and Pasig City on May 31, 2024.

"Nagpapasalamat po kami sa inyo na binigyan niyo kami ng karagdagang puhunan para sa aming mga negosyo," Fajardo said, noting that their community in Marikina needed to find other avenues to sell their goods.

In partnership with the Sustainable Livelihood Program (SLP) of the Department of Social Welfare and Development (DSWD), the sibling senators extended aid to women, LGBTQIA+ individuals, and solo parents to improve their livelihoods.

40 beneficiaries from Marikina City and 27 from Pasig City each received assistance to upgrade their businesses and increase their income.

From Rosario in Pasig, Maria Hererra shared that she had to juggle various part-time jobs to support her five children as her food store could not sustain their needs.

"Ume-ekstra po akong mag-labada para sa aking limang anak. Gagamitin ko po itong natanggap kong puhunan para bumili ng school supplies dahil iyon po ang gusto kong hanapbuhay kasabay ng pagtitinda ng lutong ulam," she said.

This recent visit by the Cayetanos offices to these cities was not the first time they have provided essential aid to residents in Marikina and Pasig. Last year, several batches also received livelihood support from the Cayetano-DSWD partnership.

The Cayetanos have been working with various agencies to reach different provinces across the country to deliver essential aid to marginalized Filipinos.

This week, apart from the National Capital Region (NCR), they also simultaneously reached out to residents of Davao del Norte, Davao del Sur, Bulacan, and Laguna.

Livelihood support, patuloy na iniaabot ng mga Cayetano sa mga komunidad sa NCR

Tulad ng maraming small business owners, maraming iniinda sa negosyo ang carinderia owner na si Rolando Fajardo.

"Minsan mahina, minsan matumal, lalo na kapag tag-ulan."

Ito ang kanyang pagbabahagi matapos masayang makatanggap ng tulong-pangkabuhayan mula kina Senator Alan Peter at Pia Cayetano ng bisitahin ng kanilang mga tanggapan ang mga lungsod ng Marikina at Pasig noong May 31, 2024.

"Nagpapasalamat po kami sa inyo na binigyan niyo kami ng karagdagang puhunan para sa aming mga negosyo," wika niya, at sinabing napapanahon ang tulong na natanggap ng kanilang komunidad sa Marikina.

Sa pakikipagtulungan sa Sustainable Livelihood Program (SLP) ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), inabot ng magkapatid na senador ang mga kababaihan, LGBTQIA+ individuals, at solo parents upang mas palakasin ang kanilang mga kabuhayan.

Apatnapung benepisyaryo mula sa Marikina City at 27 naman mula sa Pasig City ang nakatanggap ng pang-dagdag sa kanilang mga puhunan upang mapataas ang kani-kanilang kita.

Ibinahagi ni Maria Herrera ng Rosario, Pasig City na kinakailangan niyang pagsabay-sabayin ang iba't ibang trabaho upang matugunan ang mga pangangailangan ng kanyang limang anak.

"Ume-ekstra po akong mag-labada para sa aking limang anak. Gagamitin ko po itong natanggap kong puhunan para bumili ng school supplies dahil iyon po ang gusto kong hanapbuhay kasabay ng pagtitinda ng lutong ulam," wika niya.

Ang pagbisita ng mga tanggapan ng Cayetanos sa mga lungsod na ito ay hindi ang unang pagkakataon na nagbigay sila ng mahahalagang tulong sa mga residente sa Marikina at Pasig. Noong nakaraang taon, maraming residente rin ang nakatanggap ng livelihood support mula sa Cayetano-DSWD partnership.

Sila ay patuloy na nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang makapaghatid ng mahahalagang tulong sa mga nangangailangan na kababayan.

Ngayong linggo, bukod sa National Capital Region (NCR), sabay-sabay din silang nakipag-ugnayan sa mga residente ng Davao del Norte, Davao del Sur, Bulacan, at Laguna.