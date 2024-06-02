Duck Creek Technologies 巩固亚太区业务，委任 Christian Erickson 担任总经理

悉尼, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险未来的智能解决方案供应商 Duck Creek Technologies 宣布委任 Christian Erickson 为亚太区 (APAC) 总经理。Erickson 将负责该地区的新投资阶段，进一步巩固与现有客户和合作伙伴的深厚关系。



Erickson 是成就卓著的企业软件和专业服务领军人物，从业 25 逾年，经验丰富，为 Duck Creek 带来丰富的专业知识。其业务经验涵盖多个地区，包括亚太地区、英国和北美。Erickson 加入 Duck Creek 之前任职于 Versent，曾在 Versent 担任 Growth 的总经理，与澳大利亚顶尖的公私营公司合作，整合云端、数字、数据和安全能力，实现卓越的业务成果。

在加入 Versent 之前，Erickson 曾在 Cognizant 担任银行、金融服务和保险 (BFSI) 团队的领导职位，并在 Accenture 任职金融服务领导团队的一员。他曾与澳大利亚及海外的主要保险公司和金融机构合作，提升营运效率并推动重大数字化转型。Erickson 的职业生涯始于 Andersen Consulting 和 Ernst & Young，之后转战私人企业，在保险公司担任管理和领导职位，包括 Aon、ING、Tenix 和 Reinsurance Group of America (RGA)。

在新客户合作伙伴关系的推动下，以及 Duck Creek Reinsurance、Duck Creek Clarity 和 Duck Creek Payments 等新产品的推出，完善了全套解决方案，Duck Creek 近期在亚太地区出现了快速增长。凭借其丰富的多地区软件服务背景，Erickson 拥有所需的多种经验，从而管理必备资源、人才和技能的重大投资，确保 Duck Creek 能够继续履行对现有客户的承诺，同时具备为新客户提供无缝解决方案、服务和体验的能力。

Duck Creek 首席营收官 Rohit Bedi 表示“鉴于我们的增长和营运能力，Duck Creek 日益被认为是财产与意外险及一般保险客户值得信赖的领袖品牌。Christian 的领导才能和以客户至上的心态，加上他对保险行业的深刻理解，使他成为引领 Duck Creek 在亚太地区投资的理想领袖人选。Christian 的领导对于为亚太区客户创造价值和继续我们的增长至关重要。”

Erickson 对加入 Duck Creek 表示热忱：“很激动能加入 Duck Creek，也很高兴能利用我在一般保险、财产与意外险、再保险和经纪领域的国际经验，为我们在该地区的客户和合作伙伴带来裨益。Duck Creek 对服务客户和改造保险行业的奉献精神令人印象深刻。我期待与 Duck Creek 的才俊团队及我们的生态系统合作伙伴共事，为亚太地区的保险公司推动成功的业务成果。”

Erickson 拥有 Macquarie Graduate School of Management 的工商管理硕士及管理、金融与财务管理硕士学位。Erickson 现居澳大利亚悉尼。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险未来的智能解决方案供应商。我们是现代保险系统构建基础的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现灵活、智能和长青的运营。秉持真实、服务宗旨和公开透明，是 Duck Creek 的核心；我们认为，保险机构就应该在最需要的时刻、地点，以最需要的方式为个人和企业提供服务。我们的市场领先解决方案可独立定制，也可作为完整套件提供，所有解决方案均可通过 Duck Creek OnDemand 获取。请访问 www.duckcreek.com 了解更多信息。可在以下社媒渠道关注 Duck Creek，获取最新信息——LinkedIn 和 X。

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