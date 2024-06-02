Biognosys 于 2024 年美国质谱学会 (ASMS) 年会上推出 Spectronaut 19，展示其研究平台的最新进展

Spectronaut ® 19 在识别、候选物发现、大规模分析的扩展能力以及对新工作流程的支持方面有重大改进

19 在识别、候选物发现、大规模分析的扩展能力以及对新工作流程的支持方面有重大改进 全新的 TrueDiscovery ® P2 血浆富集方法提供了领先市场的性能和卓越的经济效益，实现了无偏差的深层血浆蛋白质组学研究

P2 血浆富集方法提供了领先市场的性能和卓越的经济效益，实现了无偏差的深层血浆蛋白质组学研究 TrueTarget ® 的全新高通量有限蛋白水解质谱法 (LiP-MS) 工作流程能够大规模进行药物靶标解析筛选，具有优异的靶标识别能力

的全新高通量有限蛋白水解质谱法 (LiP-MS) 工作流程能够大规模进行药物靶标解析筛选，具有优异的靶标识别能力 DigitalProteome™ 数据库和 Proteoverse™ 数据浏览工具有助于为生物医药研究提取生物学洞见

瑞士苏黎世和马萨诸塞州牛顿, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys 是一家领先的质谱蛋白质组学解决方案的发明者和开发商，其宣布将出席于 6 月 2 日至 6 月 6 日在安纳海姆,加利福尼亚州举行的美国质谱学会 (ASMS) 年会，届时 Biognosys 将推出 Spectronaut 19，并展示其专有蛋白质组学研究软件、服务和数据洞见解决方案的重大科技进展。

Biognosys 在会上的展示活动包括两场早餐研讨会、四场口头报告和十一张海报展示。 此外，他们的科学专家团队也将出现在展位 #314 现场。 Biognosys 还将参与其战略合作伙伴 Bruker 的活动，在 Bruker 的 eXceed 研讨会“后基因组时代的多组学解决方案”（6 月 2 日星期日）和招待套房（6 月 2 日星期日至 6 月 5 日星期三）上展示全面的蛋白质组学解决方案生态系统。

Spectronaut® 19：释放人工智能的力量，实现深度、快速和可扩展的数据独立采集 (DIA) 分析

Biognosys 面向 DIA 分析的旗舰软件的最新版本在肽和蛋白质水平鉴定方面有了显著改进，提高了候选物发现率的深度，增强了大规模分析和企业使用的可扩展性，并扩大了对新型工作流程的支持。

Biognosys 首席技术官 Lukas Reiter 博士表示：“虽然这是我们有史以来功能最丰富的版本之一，但 Spectronaut 19 在定量方面的改进最为突出。” “我们投入了大量精力来更好地理解定量，这显然已见成效。 在技术方面，人工智能模型的改进对今年的发布产生了重大影响。”

耶拿大学附属医院 (UKJ) 医学系的助理教授 Florian Meier-Rosar 博士表示：“Spectronaut 与我们的 DIA 项目非常契合。 其 directDIA 工作流程结合了易用性和可靠定量，这正符合我们大规模研究蛋白质丰度和翻译后修饰的需求。”

耶鲁医学院药理系副教授 Yansheng Liu 博士评论道：“由于其高性能和用户友好的界面，使我们能够轻松可靠地分析复杂的多重 DIA 数据集，因此 Spectronaut 是我们首选的 DIA 分析软件。”

Biognosys 将于 6 月 4 日星期二举行的早餐研讨会“Spectronaut 19：揭开数据的真实面纱”上专门介绍此版本，并邀请威斯康星大学麦迪逊分校的 Josh Coon 教授和耶拿大学附属医院的 Denys Oliinyk 分别做题为“单次 DIA 蛋白质组分析：定量蛋白质组学的新黄金标准”和“利用独立数据采集和 µPhos 实现高维磷蛋白组学”的演讲。 此外，Biognosys 还将展示 3 个口头报告和 3 篇海报 ，重点介绍 Spectronaut 的最新进展。

TrueDiscovery®：现已采用突破性 P2 血浆富集技术，实现无偏差的深层血浆蛋白质组学研究

Biognosys 推出了一种全新的专有 P2 血浆富集方法，可实现单孔、单粒子类型富集，具有领先市场的性能和更佳经济效益。 该方法提供了出色的定量能力和更高的通量，适用于大规模人群生物标志物或药物发现研究，以及临床、流行病学或人群蛋白质组学研究。 P2 血浆富集工作流程将通过 Biognosys 的 TrueDiscovery® 平台以合同研究组织 (CRO) 服务形式提供，或通过授权供高性能质谱终端用户内部使用。

该技术特性和性能数据将于 WP 084 海报会议（6 月 5 日星期三）和“Biognosys 下一代蛋白质组学服务加速药物发现和开发”早餐研讨会（6 月 3 日星期一）上展示。 该研讨会还邀请了 Kymera Therapeutics 的 Eric Kuhn 就“质谱方法在针对性蛋白降解药物发现和开发中的应用”和 Biogen 的 Alan Shomo 就“开发定量 CSF LRRK2 检测支持临床研究”做主题演讲。

TrueTarget®：推出用于大规模药物靶标解析筛选的高通量工作流程

药物开发的一个关键挑战是候选药物在临床试验中的高失败率。 高效识别药物靶点和潜在的非靶点至关重要。 Biognosys 的 TrueTarget® 平台采用有限蛋白水解质谱法 (LiP-MS)，这是一种强大的无偏差药物靶标鉴定工具，可提供合同研究服务和授权使用。 为了实现大规模筛选，Biognosys 开发了一种创新的 LiP-MS-HT 自动化高通量药物靶标解析协议，在保持高重复性和定量精度的同时，实现了更好的靶标识别和测量时间缩短。 Biognosys 将于 6 月 6 日星期四的 ThOH 口头报告中介绍全新的 LiP-MS-HT 工作流程。

DigitalProteome™ 和 Proteoverse™：为生物医药研究提供数据到生物洞察的转化

Biognosys 的新型数据洞察解决方案 DigitalProteome™ 可提供有关蛋白表达的宝贵见解，显著提升体内生物标记物发现和药物开发研究。 该数据库包含来自人类、小鼠和大鼠的 22 种健康组织的蛋白组谱，可作为现成库使用。 DigitalProteome™ 数据库的关键特性将于 6 月 5 日星期三的 WP 070 海报会议上展示。 该资源可通过许可的方式供生物医药研究使用。

为了使 Biognosys 研究服务平台产生的丰富质谱数据更加易于访问和操作，客户可以访问新的 Proteoverse™ 平台进行数据可视化和探索，从而快速获取有价值的生物学洞见，从成千上万种蛋白质中识别关键分析物，探索肽级结构，并检查其生物学意义。 该工具将于 6 月 6 日星期四的 ThP 119 海报会议中展示。 该工具最初将作为免费服务与 Biognosys 的 TrueDiscovery® 研究项目一同提供。

请访问 https://biognosys.com/asms2024 获取 Biognosys 在 ASMS 大会上的完整概览。 海报可于 6 月 7 日星期五下载。

关于 Spectronaut®

Spectronaut 是 Biognosys 的旗舰数据分析软件，用于基于数据独立采集 (DIA) 质谱的蛋白质组学研究。

该软件采用先进的搜索和人工智能 (AI) 算法，将数据转化为可操作的生命科学研究洞见。 Spectronaut 能够在单次实验中对数千种蛋白质进行可重复、精确的定量，并提供蛋白质表达、功能和结构在所有主要生物物种和样本类型中的多维度洞见。 如需了解更多信息，请访问 spectronaut.com。

关于 TrueDiscovery®

Biognosys TrueDiscovery 平台提供涵盖整个药物开发流程的综合蛋白质组学解决方案。

TrueDiscovery 的技术基础是超反应监测 (HRM) 质谱，这是一种由 Biognosys 联合发明并持有专利的先进基于数据独立采集 (DIA) 的蛋白质定量技术。

TrueDiscovery 是唯一一个可搜索完整蛋白质组、定量数千种最相关蛋白质（包括无限数量的蛋白质形式）的平台。 TrueDiscovery 能以大规模的极佳特异性对组织和生物流体蛋白质组进行最深入的无偏见分析。 所产生的数据高度可重复，并且易于转移至临床分析。 研究可在符合《良好药品临床试验规范》(GCP) 的环境中进行。 如需了解更多信息，请访问 truediscovery.bio。

关于 TrueTarget®

Biognosys TrueTarget 蛋白质组学平台以独特的方式解决了早期药物发现中最紧迫的挑战，通过识别靶标蛋白和非靶标蛋白来加速并降低整个工作流程中药物开发的风险。

TrueTarget 采用有限蛋白水解质谱法 (LiP-MS)，这是由 Biognosys 共同开发的专有专利化学蛋白质组学技术。 TrueTarget™ 是唯一一种可以在肽级分辨率上探测整个蛋白质组中的结构变化的工具，提供独特的化合物结合和靶标鉴定见解。

该平台可用于阐明作用机制并揭示意料之外的毒性。 如需了解更多信息，请访问 truetarget.bio。

关于 Biognosys

Biognosys坚信对蛋白质组的深入了解是实现突破性发现的关键，而突破性发现又能改变科学，改善人们的生活。 凭借我们多样化的下一代蛋白质组学解决方案组合，包括 TrueDiscovery®、TrueTarget® 和 TrueSignature® 研究服务平台，旗舰软件 Spectronaut®，以及 PQ500™ 试剂盒，我们使蛋白质组可付诸实践，从而为研究、药物开发和临床决策提供支持。 我们的解决方案为所有生物物种和样本类型中的蛋白质表达、功能和结构提供了多维度视角。 我们独特的专利技术利用高分辨质谱，通过业界领先的精度、深度和通量定量数千种蛋白质。 凭借与 Bruker (Nasdaq: BRKR) 的战略合作伙伴关系，我们在全球范围内开展蛋白质组学研究。 如需了解更多信息，请访问 biognosys.com。

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