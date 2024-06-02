Submit Release
News Search

There were 173 press releases posted in the last 24 hours and 392,664 in the last 365 days.

歐洲過敏及臨床免疫學會大會（EAACI Congress）在西班牙華倫西亞揭幕

精準醫學、免疫治療和人工智能（AI）是重點主題

華倫西亞，西班牙, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 歐洲過敏及臨床免疫學會國際大會（EAACI International Congress）揭開序幕，以「憑藉數據科學的力量，徹底改變病患護理的現狀」為口號。 在接下來的四天裡，專家們將討論這個影響深遠的領域的最新進展。 過敏是重要的公共衛生問題，涉及多種情況。

藥物過敏是一種主要的不良反應，可能會產生嚴重的後果。 EAACI 秘書長 Maria Jose Torres 說：「抗生素是最常引起過敏反應的藥物，特別是青黴素（亦稱盤尼西林）及其衍生物。」 她詳細解釋道：「非類固醇消炎藥、放射造影劑和化療藥物亦是引致顯著過敏反應的常見誘因。」

哮喘，特別是與肥胖症並發時，如果病情無法得到適當治療控制，會對生活質素產生相當大的影響。 大會科學項目聯合主席 André Moreira 強調：「這兩種常見疾病會嚴重影響人們的生活質素。」

另一個重要主題是過敏治療的進展。 正如 EAACI 主席 Stefano Del Giacco 所解釋：「在精準醫學領域，識別導致過敏易感性增加的基因變異，並使用特定的生物標記物，已經改善了某些類型過敏的治療，有助我們開發出更個人化的療法。」

大會科學項目聯合主席 Mübeccel Akdis 表示：「我們在應用免疫療法治療過敏性鼻炎和哮喘方面取得了卓越的成果。 這亦適用於食物過敏，根據患者的免疫學個人資料，採用口服療法或進行個人專屬疫苗接種。」

EAACI 大會副主席 Mohamed Shamji 指出，過敏學的大數據「有助收集和分析有關臨床、遺傳和環境的大量數據，用於識別風險因素和過敏模式」。 受惠於人工智能對臨床數據的進階分析，我們可以提升過敏診斷的水平；同時，這種技術可識別治療標靶和優化分子，在開發新療法方面發揮重要作用。 Shamji 總結說​​：「我們正處於一個進展不俗、充滿希望的時代，但亦面臨挑戰​​。」

EAACI 媒體聯絡人：
+41 44 205 55 33
communications@eaaci.org

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片： https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a7b50aa2-2473-4832-9ed0-73a70d86d865


You just read:

歐洲過敏及臨床免疫學會大會（EAACI Congress）在西班牙華倫西亞揭幕

Distribution channels: Healthcare & Pharmaceuticals Industry


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more