歐洲過敏及臨床免疫學會大會（EAACI Congress）在西班牙華倫西亞揭幕

精準醫學、免疫治療和人工智能（AI）是重點主題

華倫西亞，西班牙, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 歐洲過敏及臨床免疫學會國際大會（EAACI International Congress）揭開序幕，以「憑藉數據科學的力量，徹底改變病患護理的現狀」為口號。 在接下來的四天裡，專家們將討論這個影響深遠的領域的最新進展。 過敏是重要的公共衛生問題，涉及多種情況。

藥物過敏是一種主要的不良反應，可能會產生嚴重的後果。 EAACI 秘書長 Maria Jose Torres 說：「抗生素是最常引起過敏反應的藥物，特別是青黴素（亦稱盤尼西林）及其衍生物。」 她詳細解釋道：「非類固醇消炎藥、放射造影劑和化療藥物亦是引致顯著過敏反應的常見誘因。」

哮喘，特別是與肥胖症並發時，如果病情無法得到適當治療控制，會對生活質素產生相當大的影響。 大會科學項目聯合主席 André Moreira 強調：「這兩種常見疾病會嚴重影響人們的生活質素。」

另一個重要主題是過敏治療的進展。 正如 EAACI 主席 Stefano Del Giacco 所解釋：「在精準醫學領域，識別導致過敏易感性增加的基因變異，並使用特定的生物標記物，已經改善了某些類型過敏的治療，有助我們開發出更個人化的療法。」

大會科學項目聯合主席 Mübeccel Akdis 表示：「我們在應用免疫療法治療過敏性鼻炎和哮喘方面取得了卓越的成果。 這亦適用於食物過敏，根據患者的免疫學個人資料，採用口服療法或進行個人專屬疫苗接種。」

EAACI 大會副主席 Mohamed Shamji 指出，過敏學的大數據「有助收集和分析有關臨床、遺傳和環境的大量數據，用於識別風險因素和過敏模式」。 受惠於人工智能對臨床數據的進階分析，我們可以提升過敏診斷的水平；同時，這種技術可識別治療標靶和優化分子，在開發新療法方面發揮重要作用。 Shamji 總結說​​：「我們正處於一個進展不俗、充滿希望的時代，但亦面臨挑戰​​。」

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