Biognosys 在 2024 年美国质谱学会（ASMS）年会上推出突破性的 P2 血浆富集技术，用于无偏差深度血浆蛋白质组学

这种 P2 血浆富集专有技术利用创新的单井、单颗粒型富集方法，令无偏差深度、基于质谱的血浆蛋白质组学得以提升效能，达到市场领先的水平

P2 现在可为大型队列生物标志物或药物发现研究以及临床、流行病学或群体蛋白质组学研究提供出色的定量和更高的通量

P2 血浆富集技术现于 Biognosys 的 TrueDiscovery ® 平台作为合同研究组织（CRO）的服务来提供；或通过授权许可，让高性能质谱最终用户采用为企业内部方法

平台作为合同研究组织（CRO）的服务来提供；或通过授权许可，让高性能质谱最终用户采用为企业内部方法 凭借 TrueDiscovery® 无偏差深度质谱蛋白质组学工作流程与 Alamar NULISA 基于亲和力的靶向超灵敏蛋白质组学面板的自选附加组合，Biognosys 现在能够以最高程度的定量方法和最完整的方式取得人类血浆蛋白质组

瑞士苏黎世和马萨诸塞州牛顿市, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys 是生命科学研究和药物开发领域新一代蛋白质组学服务、软件和试剂盒的领先企业，该公司于今天宣布推出创新的 P2 血浆富集专有技术（单井、单颗粒型富集），具有市场领先的性能和相宜的卓越经济效益。 基于 P2 的血浆蛋白质组学可用于人类或动物模型蛋白质组学研究和临床研究。

这种创新的 P2 血浆蛋白质组学方法在先前发表的五种癌症血浆样本集中，成功实现了 7,000 种蛋白质的蛋白质组覆盖，展示了最高的重现性，对低丰度蛋白质达到前所未有的富集度，以及在 Bruker timsTOF® HT 质谱仪上实现了无与伦比的通量。 相关技术特性与效能数据将于在加州阿纳海姆举行的美国质谱学会年会上公布，具体时间为 6 月 3 日（星期一）在 Biognosys 的 早餐研讨会“利用 Biognosys 的新一代蛋白质组学服务加速药物发现和开发” 期间，以及 6 月 5 日（星期三）在 WP 084 的 海报展示会 期间。

Biognosys 首席执行官兼创办人Oliver Rinner 博士解释说：“凭借我们专有的 P2 血浆富集方法，Biognosys 现在可以显著提升血浆蛋白质组学的深度和通量，超越现有方法所能达到的水平。 最重要的是，这项先进成果具有出色的重现性，对定量研究有关键的作用， 而且可带来卓越的经济效益，错误发现率仅低于 1%，与高重的基于亲和力的昂贵方法相比，是高下立见。 此外，我们还提供自选的许可模式，为高级蛋白质组学质谱最终用户在企业内部采用我们的先进方法和软件开辟了新途径。”

Bruker LSMS 部门总裁 Rohan Thakur 博士表示：“凭着 Biognosys 最先进的 P2 血浆方法，我们能够严格分析血浆蛋白质组，提供有关蛋白质表现的深入见解，并以独特方式利用 timsTOF HT 经过验证的稳健性能。 这个强大的组合可提供卓越的完整数据且非常简便，对于大型队列研究具有重要价值。”

Biognosys 的 P2 血浆蛋白质组学富集方法基于专有的单井、单颗粒型工作流程，将优化的表面化学与新型缓冲系统相结合，可稳定血浆中颗粒周围形成的不稳定蛋白冠。 P2 可以富集软冠层中低丰度的蛋白质，同时有效稀化高丰度的血浆蛋白。 该方法以单井形式实现，对通量和定量重现性有利。 P2 具有卓越的深度和较低的错误发现率，每个样本的成本明显低于基于亲和力的高重蛋白质组学系统。 此外，与基于亲和力的方法相比，P2 可提供的数据质量更高，而前者不可避免地会遇到表位串扰问题。

P2 方法在 Bruker timsTOF® HT 平台上结合 4D dia-PASEF 方法和 Spectronaut 19 进行数据处理，实现了有史以来报道的最高血浆富集度，富集系数是未经处理的血浆的 10 倍。 最新版本的 Spectronaut 现已根据 timsTOF 平台 MS/MS 数据而获得广泛的培训和优化。 由于在 Bruker timsTOF® HT 平台上使用了 17 分钟短 LC 梯度，P2 方法为中大规模和人口健康发现研究开辟了新的可能性，经济实惠且具有深度。

P2 血浆富集方法将作为合同研究服务，通过 TrueDiscovery 无偏差蛋白质组学平台，由 Biognosys 位于瑞士苏黎世施利伦和美国马萨诸塞州牛顿市的基地提供。 对于配备 timsTOF HT 或其他最高性能质谱平台的机构最终用户，该方法现在也可通过自选的许可方式，作为公司内部方法使用。

根据先前宣布 Biognosys 和 Alamar Biosciences 的战略合作伙伴关系 ，Biognosys 现在还会提供基于 P2 的质谱血浆蛋白质组学与 Alamar 的靶向中重超灵敏 NULISA 蛋白质组学面板的自选组合。 这种综合互补的方法，通过结合深度无偏差的 DIA-MS 发现蛋白质组学和高特异性及超灵敏的中、高重 Alamar NULISA 检测（针对血浆中的细胞因子、趋化因子和重要疾病蛋白质生物标志物等低丰度蛋白，进行中枢神经系统发炎疾病的研究），以最高程度的定量方法和最完整的方式取得血浆蛋白质组。

关于 TrueDiscovery®

Biognosys TrueDiscovery 平台提供涵盖整个药物开发流程的一体化蛋白质组学解决方案。

TrueDiscovery 配备超反应监测（HRM）质谱技术，这是一种基于数据独立采集（DIA）的蛋白质定量先进技术，由 Biognosys 共同发明并获得专利。

TrueDiscovery 是唯一一个适用于搜寻完整蛋白质组的平台，以定量数千种最相关蛋白质（包括无限数量的蛋白质形式）。 通过该平台，研究人员能够对组织和生物流体蛋白质组进行最深入的无偏差分析，并且在大规模项目中具有无与伦比的特异性。 生成的数据具有高度重现性，并且易于转移到临床检测中。 研究可以在符合药物临床试验质量管理规范（GCP）要求的环境中进行。 如需了解更多信息，请访问 truediscovery.bio 。

关于 Biognosys

Biognosys 相信深刻的蛋白质组洞察是突破性发现的关键，而突破性发现可以改变科学，改善生活。 凭借下一代蛋白质组学解决方案的多功能产品组合，包括 TrueDiscovery®、TrueTarget® 和 TrueSignature® 研究服务平台、旗舰软件 Spectronaut® 和 PQ500™ 试剂盒，我们使蛋白质组具有可操作性，从而赋能研究、药物开发和临床决策。 我们的解决方案提供了一个多维视角，涵盖所有生物物种和样本类型中的蛋白质表达、功能和结构。 我们独特的专利技术利用高分辨率质谱来定量数千种蛋白质，具有业界领先的精度、深度和通量。 通过与 Bruker（纳斯达克股票代码：BRKR）的战略合作伙伴关系，我们在全球范围内提供蛋白质组学研究。 如需了解更多信息，请访问 biognosys.com 。

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