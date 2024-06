LaFinteca: Inovando e Comprometendo-se com a Revolução dos Pagamentos na América Latina

O que esperar do mercado de e-commerce da America Latina

A América Latina, com seu mercado de comércio eletrônico em constante evolução, oferece enormes oportunidades para empresas de todos os tamanhos.

SãO PAULO, SãO PAULO, BRASIL, June 4, 2024 / EINPresswire.com / -- Isso porque as vendas no varejo eletrônico da região devem ultrapassar a marca de US$ 200 bilhões em 2026 ( https://bit.ly/4e77Ou4 ), segundo dados do relatório Latin America Ecommerce Forecast 2023. Esse crescimento é impulsionado por diversos fatores, incluindo o aumento do acesso à internet, o crescimento da classe média e as mudanças nos hábitos de consumo.Seguindo a mesma direção, o relatório E-commerce and Payment Landscape in Latin America aponta que as transações de comércio eletrônico no varejo da América Latina aumentaram 30% ao ano em 2023, comparado com 14% nos Estados Unidos e 12% na Europa ( https://bit.ly/4e417cf ).A chave para o sucesso com os consumidores latino-americanos é oferecer soluções de pagamento locais , especialmente porque os clientes de e-commerce dessa região preferem métodos familiares e convenientes, como cartão de débito, cartão de crédito, transferência bancária, boleto bancário e pagamentos móveis, como o Pix.No Brasil, nunca se comprou tanto em sites estrangeiros como Shein, AliExpress, Wish, Shopee ou Amazon como agora.Um relatório da Receita Federal indica que as compras de cross border em e-commerce cresceram 150% nos últimos cinco anos. Em 2022, foram mais de 176 milhões de volumes importados entre itens tributáveis e isentos (como cartas e documentos), o que exige uma logística complexa ( https://bit.ly/4bJSHVW ).Uma solução de pagamento global é uma plataforma que permite às empresas aceitar pagamentos de clientes em todo o mundo.As soluções de pagamento global podem ser uma excelente opção para empresas que desejam expandir suas operações para mercados internacionais, aumentar as vendas, melhorar a satisfação do cliente e reduzir custos.No contexto do comércio eletrônico na América Latina, essas soluções podem ser particularmente úteis para empresas que desejam oferecer suporte a uma variedade de métodos de pagamento populares na região. Essas soluções podem ajudar as empresas a atender às necessidades de um mercado diversificado e em rápida expansão. LaFinteca Simplifica e Integra para o Sucesso do ClienteA LaFinteca está redesenhando o cenário de pagamentos na América Latina, combinando inovação e um compromisso inabalável com o sucesso do cliente. Especializada em soluções de pagamento, a empresa simplifica e integra operações em diversos países, gerenciando negociações legais e bancárias. Isso representa um compromisso excepcional com o atendimento ao cliente, e seus valores sólidos consolidam sua reputação como líder potencial no mercado.Criando oportunidades e priorizando o sucesso do cliente, a empresa acelera ao se destacar no setor por apresentar soluções completas de pagamentos que envolvem tecnologia e segurança. Ao explorar os métodos de pagamentos detalhados, como Pix, TED, PicPay, Mercado Pago, Modo Payments, PayPal, Mach, entre outros, a LaFinteca oferece uma ampla gama de soluções em toda a América Latina.Os usuários do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru e Costa Rica podem compreender completamente as opções disponíveis, explorando o site da empresa. Outro ponto interessante é a adoção dos pagamentos criptofiduciários, que permitem aos usuários realizar pagamentos usando criptomoedas, mas com a conversão para moeda fiduciária no final da transação. Isso significa que os comerciantes podem aceitar criptomoedas sem precisar se preocupar com a volatilidade ou a complexidade das criptomoedas.O ecossistema robusto da LaFinteca, colaborando com líderes de mercado e inovadores, amplia suas capacidades tecnológicas e comerciais, com licenças financeiras diretas para fornecer serviços de pagamento em tempo real, globalmente, para todos os tipos de negócios, de forma individual, para potencializar a receita das empresas.Tudo isso é graças ao desenvolvedor de software de pagamento com documentação API. Inteligente, o recurso é usado para conectar comerciantes de diferentes continentes, permitindo que eles aceitem pagamentos de clientes em todo o mundo.Olhando para o futuro, a LaFinteca revela ambições claras de evolução no setor de soluções de pagamento. Com mais de 50 profissionais em todo o mundo com uma visão além do horizonte, a empresa planeja consolidar sua posição como líder, moldando o cenário financeiro da América Latina.Assim, a LaFinteca não é apenas uma empresa de pagamentos; é uma força catalisadora da transformação, impulsionando a região para um novo patamar de eficiência e inovação. A julgar pelo que a LaFinteca tem construído no mercado de pagamentos digitais e instantâneos, o futuro financeiro da América Latina tem um novo protagonista, e esse protagonista é a LaFinteca.