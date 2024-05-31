CertiK宣布成立CertiK Ventures，共同塑造链上创新的未来

纽约, May 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 头部Web3.0安全公司CertiK宣布推出CertiK Ventures，这是一项旨在支持新生链上平台的计划。



CertiK深知保障Web3.0的安全性不仅是一项技术挑战，也是一项社会责任。只有通过不断的技术创新和合作共赢，才能确保Web3.0的安全性，促进其健康、可持续发展。为了满足培养并参与以安全为先的项目、赋能开创型技术、开拓关键生态系统合作伙伴关系以及参与前瞻性风险投资轮次的需求，CertiK Ventures应运而生。该计划利用CertiK在区块链安全方面的深厚专业知识，为其投资组合公司提供无与伦比的支持和资源。

CertiK Ventures已经在建立多元化投资组合方面取得了显著进展，其中包括Sei、WEMIX、LINE、Dora Hacks、Meta Era、Playbux、Shima Capital、Pantera、Hashkey Capital、SevenX Ventures、Borderless Capital和Ling Feng Capital等。

CertiK的首席商务官表达了他对新计划的愿景：“CertiK Ventures的启动是我们确保Web3.0世界安全的关键部分。通过将我们多年的区块链安全专业知识与战略投资相结合，我们旨在加速推动创新项目的发展，这些项目将塑造行业未来。”

CertiK Ventures有望成为区块链投资领域的关键参与者，支持安全、可扩展和变革性技术的发展和部署。

Contact:

Elisa Yiting Xu

yiting.xu@certik.com

Jesse Leclere

jesse.leclere@certik.com