Tout au long du mois de juin, près de 50 communautés se réuniront dans tout le Canada pour amasser des fonds en faveur de la recherche sur le diabète de type 1

TORONTO, 31 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Marche pour la guérison du diabète FRDJ est le plus important événement de collecte de fonds au Canada qui rassemble la communauté du diabète de type 31, 2024 (DT1) et amasse des fonds pour les recherches sur le DT1. Se voulant une célébration familiale et communautaire, la Marche a permis d’amasser plus de 140 millions de dollars à ce jour, ce qui en fait l'un des événements de collecte de fonds les plus anciens et les plus réussis au pays.

Tout au long du mois de juin, près de 50 Marches seront organisées dans tout le pays. L'objectif collectif de la collecte de fonds est de 3,7 millions de dollars, ce qui contribuera à soutenir la mission de FRDJ, qui est de guérir le DT1.

2024 marque le 50e anniversaire de FRDJ Canada, et cet événement rend hommage aux origines locales de l'organisation. FRDJ est ravie de rassembler la communauté du DT1 pour souligner 50 ans de progrès, d'élan et de percées dans la recherche sur le DT1.



Le DT1 est une maladie auto-immune qui touche près de 300 000 Canadiennes et Canadiens. Depuis plus de 100 ans, le seul traitement disponible est l'insuline, et même avec une gestion minutieuse, il existe un risque de complications liées au diabète, telles que l'insuffisance rénale, la cécité, l'amputation et même la mort. Le Canada affiche l’un des taux de croissance les plus rapides au monde en matière de diagnostic, et nous ne savons pas pourquoi. Il n'existe actuellement aucun médicament ou thérapie capable d'améliorer l'évolution de la maladie et aucune thérapie de guérison. Il est essentiel de continuer à investir dans la recherche de pointe, comme les traitements à base de cellules souches qui peuvent produire de l'insuline chez les personnes atteintes de la maladie, afin d'améliorer les traitements et les thérapies de guérison.

Citations :

« La Marche est vraiment un événement spécial qui prend encore plus de sens au moment où nous célébrons les 50 ans de FRDJ au Canada », déclare Jessica Diniz, présidente et cheffe de la direction de FRDJ Canada. « Cette organisation a vu le jour grâce à des parents dévoués qui cherchaient à stimuler la recherche sur le DT1, et nous honorons cet héritage chaque année lors de la Marche, en rassemblant la communauté du DT1 autour de cet objectif singulier. Les fonds recueillis lors de la Marche pour la guérison du diabète FRDJ contribueront à améliorer la vie des Canadiens atteints du DT1 en accélérant les percées qui changent la vie pour traiter, prévenir et guérir le DT1. »

Sanofi, le nouveau commanditaire de la Marche, est maintenant un partenaire national de sensibilisation.

« S'appuyant sur notre solide héritage en matière de soins du diabète, Sanofi Canada s'engage à aider les Canadiens atteints de diabète au-delà de la médecine »", déclare Ahmed Moussa, directeur général des médicaments généraux chez Sanofi Canada. « Nous sommes fiers de commanditer la Marche pour la guérison du diabète FRDJ, qui donne l'occasion à tous les Canadiens de se rassembler et de sensibiliser la population au diabète de type 1, en veillant à ce que l'éducation et le soutien soient accessibles à tous. »

La division Soins du diabète d'Abbott est redevenue le partenaire national principal de la Marche.

« Chez Abbott, nous accordons une grande importance à notre engagement de longue date à soutenir FRDJ, la communauté et les personnes qui vivent avec le diabète », déclare Luz Herrera, directrice générale de la division Soins du diabète d'Abbott au Canada. « Dans le cadre de cet engagement, Abbott est honoré de poursuivre son partenariat avec FRDJ pour soutenir les familles et accélérer la recherche et l'innovation dans le traitement du diabète de type 1. »

Pour en savoir plus sur la Marche pour la guérison du diabète FRDJ 2024 et nous aider à faire avancer plus rapidement la recherche sur le DT1, visitez : frdjmarche.ca

À propos de FRDJ

FRDJ est la plus importante organisation internationale de financement des recherches sur le diabète de type 1 (DT1). Notre mission est d'accélérer les percées révolutionnaires pour guérir, prévenir et traiter le DT1 et ses complications. Notre organisation a vu le jour grâce à l’initiative de personnes impliquées dans leur communauté qui collaborent à l’échelle régionale pour assurer une plus grande efficacité et un impact optimal des collectes de fonds, et qui unissent leurs efforts à l’échelle nationale pour mobiliser le pouvoir des ressources, de la passion et de l’énergie. Nous collaborons avec des établissements universitaires, des gouvernements, des entreprises et des partenaires du secteur afin de développer et de maintenir un bassin de thérapies novatrices pour les personnes atteintes de DT1. Notre personnel et nos bénévoles à la grandeur du Canada et cinq sociétés internationales affiliées se dévouent à défendre la cause, à inspirer l’engagement communautaire et à transmettre notre vision d'un monde sans DT1. Pour plus d'information, visitez frdj.ca.

À propos d’Abbott

Abbott est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé qui aide les gens à vivre plus pleinement à tous les stades de la vie. Notre portefeuille de technologies qui changent la vie couvre tout le spectre des soins de santé, avec des entreprises et des produits de premier plan dans les domaines du diagnostic, des dispositifs médicaux, des produits nutritionnels et des médicaments génériques de marque. Nos 115 000 collègues sont au service de la population dans plus de 160 pays.

Retrouvez-nous sur www.abbott.com, sur LinkedIn à www.linkedin.com/company/abbott-, sur Facebook à www.facebook.com/Abbott et sur Twitter à @AbbottNews.

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise mondiale innovante dans le domaine de la santé, animée par un seul objectif : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Notre équipe, répartie dans une centaine de pays, se consacre à la transformation de la pratique de la médecine en s'efforçant de transformer l'impossible en possible. Nous fournissons des options thérapeutiques susceptibles de changer la vie et une protection vaccinale salvatrice à des millions de personnes dans le monde, tout en plaçant la durabilité et la responsabilité sociale au cœur de nos ambitions.

Au Canada, Sanofi emploie plus de 2 000 personnes et investit chaque année 20 % de son chiffre d'affaires dans la recherche biopharmaceutique, ce qui représente 1,2 milliard de dollars canadiens en recherche et développement au cours de la dernière décennie, créant ainsi des emplois, des activités et des opportunités dans tout le pays. Depuis notre campus ultramoderne de Toronto, nous recherchons, développons, fabriquons, commercialisons et distribuons des produits Sanofi aux habitants de ce pays et du monde entier.

En 2024, nous célébrons 110 ans d'héritage. Ce qui n'était au départ qu'un petit laboratoire en mai 1914 est devenu la plus grande installation de biofabrication du Canada. Aujourd'hui, nous restons engagés dans la découverte, le développement et la mise à disposition de médicaments et de vaccins innovants pour les personnes qui en ont besoin.

Pour plus d'information :

Ruth Kapelus

Gestionnaire nationale du contenu et des relations avec les médias, FRDJ Canada

Tél. : 647.789.2322

Courriel : rkapelus@jdrf.ca