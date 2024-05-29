Mutual Benefit Group 在 Formation '24 中榮獲 Duck Creek 卓越客戶標準獎

Mutual Benefit Group (MBG) 憑著 SPLICE Software 與 Duck Creek OnDemand Claims 的整合而榮獲卓越客戶標準獎。

波士頓, May 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是定義財產和意外傷害 (P&C) 以及普通保險未來的智能解決方案提供商，在達拉斯的 Formation '24 選出 Mutual Benefit Group (MBG) 作為 2024 年卓越標準客戶獎的得獎者。



Duck Creek 卓越客戶標準獎旨在表彰透過實施 Duck Creek 解決方案實現最高卓越水平的客戶，以及有遠見推動業務發展、同時重新構想保險業未來的客戶。

MBG 憑著將 SPLICE Software 短訊解決方案和 SPLICE NPS 調查解決方案與 Duck Creek OnDemand Claims 的整合而獲得卓越客戶標準獎。

MBG 希望改善其索賠流程，透過讓投保人隨時了解索賠過程中的每個環節，使索賠流程更加個人化，並積極主動地為投保人服務。MBG 利用與 Duck Creek 和 SPLICE 的合作夥伴關係和整合，藉此提升索賠體驗。這有助 MBG 運用創新的索賠解決方案，同時確保其客戶在合適的時間獲得正確的數據來充分了解形勢。

在佛羅里達州奧蘭多舉行的 Duck Creek Technologies 2022 年 Formation 會議上，MBG 獲推薦 SPLICE。SPLICE 提供自動化客戶體驗通訊產品，屬於創新的自動化簡訊解決方案。該項目的目標是透過採用這項策略性通訊計劃來支援 MBG 的數碼轉型。

如今，MBG 持有透過 13 個不同的索賠接觸點，以文字方式向索賠客戶通報情況。Duck Creek 平台亦加以配置，在發送 SPLICE 通知時自動記錄索賠文件並記錄可能發生的任何錯誤。

通過 SPLICE 和 Duck Creek 的多功能性和支援，MBG 能夠完全整合訊息和加以自動化，同時保留手動觸發文字訊息的能力。藉著擁有合規的簡訊解決方案（當中具有個性化功能和開箱即用的整合成效，而且可以根據 MBG 的數據和需要進行輕鬆自訂），MBG 員工不但節省了時間，同時將一切保留在 Duck Creek 的控制範圍內，又不會犧牲 MBG 的核心價值，兼且保護投保人的經濟福祉、保障和現有關係。

「Mutual Benefit Group (MBG) 是一家真正關注投保人體驗的公司。」MBG 營運副總裁 Jenna Ha 說：「他們與 SPLICE 合作，確保投保人在合適的時間獲得最新的資訊，並實施了我們的 Thrive™ 調查應用程式和計劃，不斷改善內部體驗和投保人體驗。SPLICE 很高興能繼續與 MBG 合作，進一步加強客戶和員工體驗舉措。」

Duck Creek 祝賀 MBG 在 P&C 保險行業取得刮目相看的成功。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一間定義財產及意外險 (P&C) 和一般保險行業未來的智能解決方案供應商。我們的平台是現代保險系統的基礎，使保險業能夠利用雲端計算的力量，實現敏捷、智能且持續發展的營運。真實性、目的性和透明度是 Duck Creek 的核心，我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。我們的市場領先解決方案可以單獨獲得或作為全套解決方案獲得，所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 獲得。欲了解更多有關資訊，請瀏覽 www.duckcreek.com。關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X。

關於 MBG

MBG 致力於打造讓閣下受益的保險體驗。自 1908 年以來，我們一直為汽車、房屋和企業提供保險；我們每天都在努力，幫助建立和保護您的經濟福祉，並給予您保障。我們的名聲建基於憑著與投保人和代理人的良好關係，反應迅速、熱情友好、知識淵博的員工，以及始終獲得高滿意度的索賠服務，根據 2022 年的投保人調查，我們的滿意度高達 97.5%。

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Carley Bunch

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