FMUSER تطلق حل IPTV للفنادق في الظهران: تغيير قواعد اللعبة في صناعة الضيافة

يتوافق حل IPTV الخاص بالفندق من FMUSER مع مصادر المحتوى المتنوعة، بما في ذلك HDMI وUHF المحلي وإشارات الأقمار الصناعية (برامج التلفزيون المدفوعة مثل Canal+ وDSTV، بالإضافة إلى برامج التلفزيون المجانية مثل Arabsat وEthiosat وHotbird وNilesat).

يمكن لـ FMUSER تخصيص واجهة مستخدم نظام IPTV وفقًا لمتطلبات الضيافة أو الرعاية الصحية أو التعليم أو الحكومة أو المنطقة السكنية أو السفن السياحية أو القطارات أو صالات الألعاب الرياضية أو المطاعم أو غير ذلك. يمكن تخصيص كافة العناصر، من الألوان، والموضع، إلى القوالب.

يمكّن نظام IPTV الخاص بالفندق من FMUSER الضيوف من الوصول بسهولة إلى مجموعة من الخدمات من غرفهم، بما في ذلك التنظيف والغسيل وما إلى ذلك. يلغي هذا التكامل الحاجة إلى مكالمات أو زيارات متعددة، مما يبسط تجربة الضيف ويعززها.

يعمل نظام IPTV الخاص بالفندق FMUSER، المجهز بوظيفة طلب الطعام الديناميكية، على تعزيز تجارب تناول الطعام في الغرفة. يمكن للضيوف بسهولة تصفح القوائم وإجراء الاختيارات وتقديم الطلبات مباشرة من تلفزيون غرفتهم. تعمل هذه الميزة على تبسيط عملية طلب الطعام