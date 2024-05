Valeo Foods Group Adquire a Dal Colle, Empresa Italiana Líder no Sector da Pastelaria

PANDORO CLASSICO PANETTONE CLASSICO

O Valeo Foods Group concluiu a aquisição da Dal Colle, um renomado produtor italiano de produtos de pastelaria de alta qualidade

NERVIANO, ITALY, May 29, 2024 / EINPresswire.com / -- O Valeo Foods Group ("Valeo Foods" ou "o Grupo"), um dos líderes europeus na produção de doces, guloseimas e snacks de qualidade, concluiu a aquisição da Dal Colle, um renomado produtor italiano de produtos de pastelaria de alta qualidade.Com uma história e um património que remontam a 120 anos, a Dal Colle produz uma gama de produtos de pastelaria, doces e snacks para todas as ocasiões, incluindo Pandoros, Panettones e Croissants. A sua gama de mais de 180 produtos é atualmente vendida em mais de 35 países em todo o mundo.A Dal Colle é uma adição altamente complementar à plataforma e operações italianas em expansão da Valeo, com base na aquisição inicial da Balconi em 2015 e nas aquisições subsequentes da Val D'Enza em 2017 e da IDP Pattini em 2023. Ronald Kers, CEO do Valeo Foods Group , afirmou: "A Dal Colle é uma adição fantástica à carteira da Valeo Foods, que já conta com muitas das melhores e mais estabelecidas marcas europeias, com um património profundo e ligações com os consumidores. A nível comercial, diversifica e reforça a nossa oferta de produtos e completa a nossa gama de produtos de pastelaria, doces e snacks de qualidade neste mercado, desde os icónicos pães-de-ló às bolachas e biscoitos. Acrescenta também novas e consideráveis capacidades de fabrico e logística à nossa plataforma italiana, o que irá apoiar as nossas ambições de crescimento em Itália e em toda a Europa. Isto é muito consistente com a nossa visão de posicionar a Valeo Foods como o campeão europeu indiscutível dos snacks doces e duplicar a dimensão do nosso negócio."Alberto Alfieri, CEO da Valeo Foods Itália e Presidente da Balconi SpA, disse: "Há muito que admiramos a Dal Colle, que partilha a nossa paixão pelo fornecimento de produtos de alta qualidade aos consumidores, e a sua gama de produtos e a sua pegada operacional são altamente complementares à Valeo Foods Itália e ao negócio da Balconi. Estamos ansiosos por dar as boas-vindas a cerca de 90 novos colaboradores à nossa equipa e trabalhar com eles para acelerar o crescimento do nosso negócio italiano alargado."O Valeo Foods Group é um dos grupos alimentares de mais rápido crescimento na Europa e um dos principais produtores e fornecedores de doces, guloseimas e snacks de qualidade.Com um volume de negócios superior a 1,5 mil milhões de euros, o portefólio da Valeo Foods inclui mais de 80 marcas apreciadas por clientes em mais de 106 países em todo o mundo, incluindo Balconi, Carstens, Jacobs, Barratts, Fox's Mints, Taveners, Poppets, Rowse honey e Maple Crest. O Grupo emprega mais de 4.500 pessoas em 30 fábricas e escritórios no Reino Unido, Itália, Alemanha, Países Baixos, Irlanda, República Checa e Canadá. O Grupo Valeo Foods é propriedade da empresa líder mundial em investimentos Bain Capital.