Formation '24 – 保險行業領袖的首要科技會議於達拉斯展開

全球保險和科技創新者的頂級盛會在德州達拉斯召開

波士頓, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是一家定義未來財產和意外傷害(P&C) 以及綜合保險的智能解決方案供應商，該公司宣布 Formation '24 正式揭幕。活動在德州達拉斯的 Omni Dallas Hotel（奧姆尼達拉斯酒店）舉行。



今年的主題是「攜手簡化」，旨在與客戶及合夥人共同努力，簡化保險的複雜性。Formation '24 提供無與倫比的活動體驗，包括豐富的內容、廣泛拓展行業人脈的機會和難忘的活動。

Formation '24：攜手簡化

在 Formation '24 上，除了由 Duck Creek 領導人提供對未來一年行業趨勢和技術的見解之外，還會有尊貴的顧客分享最佳實踐方式，以及實施 Duck Creek 及其合夥人生態系統創新的親身經驗。

Duck Creek Technologies 的行政總裁 Mike Jackowski 表示：「Formation 是一個特別的活動，讓 Duck Creek 能夠直接與客戶接觸，並協助他們在未來一年做好準備。」「我們很榮幸能與許多被視為行業領袖的創新保險公司合作。財產和意外傷害 (P&C) 及綜合保險領域正面臨越來越多的複雜性和挑戰，我們正在共同構建解決方案，簡化處理程序，幫助保險公司專注於最重要的事務。」

Jackowski 將在主舞台發言，深入討論這些挑戰並提供解決方案。在 Jackowski 發表對行業狀況及 Duck Creek 如何應對這些挑戰的看法之後，將由客戶及其他 Duck Creek 人員深入探討主題，例如持續更新的軟件即服務 (SaaS) 和透過 Azure Cloud 雲端系統的主動交付如何幫助簡化承保以實現增長、盈利和風險管理。

涵蓋保險科技的複雜性

除了主舞台的綜合會議外，Formation '24 將舉辦 40 場綜合性和高度專注的專題研討會，涵蓋 P&C 保險行業與會者所關心的各個方面。研討會將涉及保險科技中的人工智能 (AI) 和機器學習、分銷管理和風險管理、雲端環境、自動化、成功的遷移策略等眾多內容。

活動的焦點是一場名為「保險業未來動向」的專題研討會，特邀有影響力的行業分析師作為嘉賓講者。該小組討論將專注於保險公司如何看待人工智能以及他們考慮的業務和技術倡議計劃。

Duck Creek Technologies 的營運總監 Chris McCloskey 說道：「透過 Formation，Duck Creek 展示出我們對投資於客戶的承諾。」「我們為協助客戶取得增長並實現業務價值而深感自豪，在 Formation '24 上，我們將客戶和合夥人聚集在一起，討論如何用合適的技術簡化處理程序並取得正確的結果。」

會議議程和講者名單已在大會網站上公布。如欲了解 Formation '24 的更多資訊，請瀏覽 https://www.duckcreek.com/formation/ 。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一間定義財產和意外傷害 (P&C) 及綜合保險行業未來的智能解決方案供應商。我們的平台是構建現代保險系統的基礎，使保險業能夠利用雲端計算的力量，實現敏捷、智能且持續發展的營運。真實性、目的性和透明度是 Duck Creek 的核心，我們深信保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。我們領導市場的解決方案可以單獨的形式提供或作為 全套解決方案 的形式提供，所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 取得。欲了解更多資訊，請瀏覽 www.duckcreek.com 。關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新消息 – LinkedIn 和 X 。