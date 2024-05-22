启动今天在利雅得举行的国际机场委员会 (WAGA 2024) 大会和展览
EINPresswire.com/ -- 今天，在利雅得，民航总局主席阿卜杜勒阿齐兹·阿尔德瓦伊里先生启动了国际机场委员会 (WAGA 2024) 大会和展览，由利雅得机场公司主办，与会者包括航空业领袖、机场首席执行官以及来自世界各地的800多名专业人士。
国际机场委员会 (WAGA 2024) 大会和展览将在为期三天的时间内举办，这是中东地区首次举办的国际盛会，反映了沙特阿拉伯在机场管理和航空领域的积极作用，作为该领域在本地、区域和国际各个层面的重要参与者和影响力者。
国际机场委员会 (WAGA 2024) 大会和展览由国际机场委员会和亚太地区及中东地区机场委员会 (ACI world & ACI Asia-Pacific & Middle East) 主办，主题为“全球竞争：如何在竞争激烈的机场系统中实现卓越”，主要讨论包括沙特阿拉伯作为全球航空运输领域的领先者的作用，利雅得机场对支持沙特阿拉伯战略目标的贡献，并全面展示了公司在本地、区域和国际各个层面取得的重大成就，以加强其作为实现国家运输和物流服务战略愿景的积极主体地位。
阿卜杜勒阿齐兹·阿尔德瓦伊里先生对参加国际机场委员会 (WAGA2024) 大会和展览的沙特访客表示欢迎，指出沙特在举办国际重大活动方面的努力以及对机场管理和航空领域国际层面的积极影响。
利雅得机场公司首席执行官艾曼·阿布·阿巴哈表示，本次盛会的重要性体现了沙特阿拉伯在机场管理和航空领域的积极作用，成为本地、区域和国际各个层面的重要参与者和影响力者。
与此同时，国际机场委员会总干事路易斯·菲利普·迪奥利维拉对沙特的热情接待表示感谢，并指出利雅得机场公司承办国际机场委员会 (WAGA2024) 大会和展览的巨大潜力，将为国际机场委员会带来利益，并强调这些努力将促进机场管理领域的进步和发展。
亚太地区及中东地区国际机场委员会总干事斯蒂法诺·巴龙希强调了对国际机场委员会 (WAGA2024) 的重要性，因为这是该机构首次在中东举办此类活动。
在沙特航空领域努力协同一致的情况下，利雅得机场公司举办国际机场委员会 (WAGA 2024) 大会和展览与沙特民航总局举办未来航空大会同时进行，展现了沙特在航空领域的领先地位和对其全球发展和提升的积极贡献。
值得一提的是，国际机场委员会成立于1952年，截至今年5月，共有814名成员，管理着169个国家的2110个机场。国际机场委员会的年度大会是全球航空业知识交流、合作和发展的主要平台，推动了全球各地机场运营和管理的增长和卓越。
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国际机场委员会 (WAGA 2024) 大会和展览将在为期三天的时间内举办，这是中东地区首次举办的国际盛会，反映了沙特阿拉伯在机场管理和航空领域的积极作用，作为该领域在本地、区域和国际各个层面的重要参与者和影响力者。
国际机场委员会 (WAGA 2024) 大会和展览由国际机场委员会和亚太地区及中东地区机场委员会 (ACI world & ACI Asia-Pacific & Middle East) 主办，主题为“全球竞争：如何在竞争激烈的机场系统中实现卓越”，主要讨论包括沙特阿拉伯作为全球航空运输领域的领先者的作用，利雅得机场对支持沙特阿拉伯战略目标的贡献，并全面展示了公司在本地、区域和国际各个层面取得的重大成就，以加强其作为实现国家运输和物流服务战略愿景的积极主体地位。
阿卜杜勒阿齐兹·阿尔德瓦伊里先生对参加国际机场委员会 (WAGA2024) 大会和展览的沙特访客表示欢迎，指出沙特在举办国际重大活动方面的努力以及对机场管理和航空领域国际层面的积极影响。
利雅得机场公司首席执行官艾曼·阿布·阿巴哈表示，本次盛会的重要性体现了沙特阿拉伯在机场管理和航空领域的积极作用，成为本地、区域和国际各个层面的重要参与者和影响力者。
与此同时，国际机场委员会总干事路易斯·菲利普·迪奥利维拉对沙特的热情接待表示感谢，并指出利雅得机场公司承办国际机场委员会 (WAGA2024) 大会和展览的巨大潜力，将为国际机场委员会带来利益，并强调这些努力将促进机场管理领域的进步和发展。
亚太地区及中东地区国际机场委员会总干事斯蒂法诺·巴龙希强调了对国际机场委员会 (WAGA2024) 的重要性，因为这是该机构首次在中东举办此类活动。
在沙特航空领域努力协同一致的情况下，利雅得机场公司举办国际机场委员会 (WAGA 2024) 大会和展览与沙特民航总局举办未来航空大会同时进行，展现了沙特在航空领域的领先地位和对其全球发展和提升的积极贡献。
值得一提的是，国际机场委员会成立于1952年，截至今年5月，共有814名成员，管理着169个国家的2110个机场。国际机场委员会的年度大会是全球航空业知识交流、合作和发展的主要平台，推动了全球各地机场运营和管理的增长和卓越。
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