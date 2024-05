Cellulose Ether Price Trend, Historical Chart Analysis, Demand, Prices, News 2024 and Forecast

BROOKLYN, NEW YORK, UNITED STATES, May 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- The latest report by IMARC, titled "๐‚๐ž๐ฅ๐ฅ๐ฎ๐ฅ๐จ๐ฌ๐ž ๐„๐ญ๐ก๐ž๐ซ ๐๐ซ๐ข๐œ๐ข๐ง๐ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’: ๐๐ซ๐ข๐œ๐ž ๐“๐ซ๐ž๐ง๐, ๐‚๐ก๐š๐ซ๐ญ, ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ, ๐๐ž๐ฐ๐ฌ, ๐ƒ๐ž๐ฆ๐š๐ง๐, ๐‡๐ข๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐š๐ง๐ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐ƒ๐š๐ญ๐š," delivers a comprehensive analysis of cellulose ether prices on a global and regional scale, highlighting the pivotal factors contributing to price changes. This detailed examination includes spot price evaluations at key ports and an analysis of pricing structures, such as Ex Works, FOB, and CIF, across North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and the Middle East and Africa.

๐‚๐ž๐ฅ๐ฅ๐ฎ๐ฅ๐จ๐ฌ๐ž ๐„๐ญ๐ก๐ž๐ซ ๐๐ซ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐ƒ๐ž๐œ๐ž๐ฆ๐›๐ž๐ซ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘:

โ€ข ๐”๐ง๐ข๐ญ๐ž๐ ๐’๐ญ๐š๐ญ๐ž๐ฌ: 4,207 USD/MT (Cellulose Ether CMC)

โ€ข ๐‚๐ก๐ข๐ง๐š: 5,175 USD/MT Cellulose Ether HEC (8,000-100,000) Grade

The study delves into the factors affecting cellulose ether price variations, including alterations in the cost of raw materials, the balance of supply and demand, geopolitical influences, and sector-specific developments.

The report also incorporates the most recent updates from the market, equipping stakeholders with the latest information on market fluctuations, regulatory modifications, and technological progress. It serves as an exhaustive resource for stakeholders, enhancing strategic planning and forecast capabilities.

๐—–๐—ฒ๐—น๐—น๐˜‚๐—น๐—ผ๐˜€๐—ฒ ๐—˜๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ง๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ- ๐—ค๐Ÿฐ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฏ:

The cellulose ether market is propelled by several key factors, underpinned by its versatile applications across various industries. Firstly, the growing demand for cellulose ether stems from its extensive use in the construction sector. As a vital ingredient in mortar, plaster, and cement, cellulose ethers enhance workability, water retention, and adhesion properties, thus bolstering their adoption in construction activities worldwide. Additionally, the escalating demand for pharmaceutical products acts as a significant driver for the cellulose ether market. Cellulose ethers serve as crucial components in pharmaceutical formulations, offering functionalities such as thickening, binding, and film-forming, thereby supporting the production of tablets, capsules, and topical medications.

๐—–๐—ฒ๐—น๐—น๐˜‚๐—น๐—ผ๐˜€๐—ฒ ๐—˜๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐—”๐—ป๐—ฎ๐—น๐˜†๐˜€๐—ถ๐˜€:

The ๐—ด๐—น๐—ผ๐—ฏ๐—ฎ๐—น ๐—ฐ๐—ฒ๐—น๐—น๐˜‚๐—น๐—ผ๐˜€๐—ฒ ๐—ฒ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐˜€๐—ถ๐˜‡๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐—ฑ ๐—จ๐—ฆ$ ๐Ÿฒ.๐Ÿด ๐—•๐—ถ๐—น๐—น๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ถ๐—ป ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฏ. ๐—•๐˜† ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฏ๐Ÿฎ, ๐—œ๐— ๐—”๐—ฅ๐—– ๐—š๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐—ฝ ๐—ฒ๐˜ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐˜€ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐˜๐—ผ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐—ฐ๐—ต ๐—จ๐—ฆ$ ๐Ÿญ๐Ÿฎ.๐Ÿฑ ๐—•๐—ถ๐—น๐—น๐—ถ๐—ผ๐—ป, ๐—ฎ๐˜ ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ท๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ฒ๐—ฑ ๐—–๐—”๐—š๐—ฅ ๐—ผ๐—ณ ๐Ÿณ.๐Ÿญ๐Ÿฌ% ๐—ฑ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฏ-๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฏ๐Ÿฎ. Amidst the formidable challenges of the fourth quarter of 2023, the North American cellulose ether market faced substantial hurdles propelled by three principal factors. Initially, the demand for cellulose ether remained subdued in both local and global markets, primarily due to a deceleration in the construction sector. This downturn was driven by elevated labor expenses, rising material costs, and the advent of seasonal slowdowns during winter. The market experienced abundant product availability, ensuring consistent supplies throughout the quarter.

During the fourth quarter of 2023, pricing for cellulose ether in the APAC region demonstrated stability amid moderate demand and consistent supplies, accompanied by minor weekly price adjustments. Throughout this period, the market maintained a state of equilibrium, with supplies remaining steady. The primary factors influencing the market included a narrowed demand-supply gap, a relaxation in market dynamics following festive periods, and subdued overseas sales. Particularly noteworthy were the significant price fluctuations experienced in China, where prices rose by 0.8% in November but subsequently declined by 2% in January. Whereas, in the European market, cellulose ether prices initially exhibited a downward trend, characterized by a nearly 3% decrease. Nonetheless, a rebound of approximately 6% was observed during October and November. The primary demand from the downstream construction sector was notably weak, attributed to diminishing building permits and contractions across all three segments of the construction industry. Conversely, demand from the secondary fast-moving consumer goods (FMCG) sector showed resilience, with traders anticipating increased demand owing to enhanced purchasing activities.

