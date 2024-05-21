في خطوة تعزز التزامها بدعم التحول الرقمي في مصر والمنطقة العربية هواوي كلاود تطلق السحابة العامة في القاهرة لأول مرة

اننا نؤمن ان كل دولة يجب ان تسعي لإمتلاك قدرات الذكاء الاصطناعي اللازمة للحفاظ على ثقافتها المحلية” — جاكلين شي