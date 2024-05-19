2024 年 5 月 (Chinese)

尊敬的居民、邻居和朋友：

对于人权办公室（OHR）而言，这是一个忙碌的春季，我们庆祝了《哥伦比亚特区语言服务法案》制定二十周年，并在整个四月庆祝了公平住房月。我们的发展势头一直延续到五月，我们在五月自豪地庆祝亚裔美国人、夏威夷原住民和太平洋岛民（AANHPI）文化遗产月。该一年一度的纪念活动植根于 AANHPI 丰富的历史和社区，该社区由代表来自愈 75 个国家和岛屿的不同文化和语言的个人组成。

该遗产月的起始可以追溯到 1977 年 6 月，当时纽约州众议员 Frank Horton 和加州众议员 Norman Mineta 主张将五月的头十天确定为“亚太裔遗产周”。Jimmy Carter 总统后来于 1978 年 10 月将其扩展为一年一度的庆祝活动，George H.W. Bush 总统在十二年后进一步将其延长为为期一个月的庆祝活动。选择五月是因为它具有重要意义，既标志着 1843 年首批日本移民的到来，也标志着 1869 年 5 月横贯大陆铁路的竣工，这是一项主要由中国移民建造的巨大工程。

在今年的 AANHPI 遗产月期间，我们表彰五位民权倡导者：Yuri Kochiyama、Larry Itliong、Grace Lee Boggs、Haunani-Kay Trask 和 Patsy Mink，他们都为边缘化群体而奋斗，并在充满不确定性和恐惧的艰难岁月中表现出勇气和领导力。这些民权斗士以及很多其他人告诉我们，坚韧可以成为指路明灯，照亮通往正义和平等的道路。您可以通过我们的社交媒体渠道了解更多关于他们的历程以及他们的成就的持久影响。

当我们反思 AANHPI 先辈们的牺牲和贡献时，让我们从他们的坚韧中汲取力量，继续为建设一个更具有包容性的社区而奋斗，让所有人都享有尊严和受到尊重。

同心协力!

Kenneth Saunders