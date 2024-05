Mai 2024 (French)

Chers résidents, voisins et amis,

Ce printemps, qui a marqué le 20ème anniversaire de la loi de DC sur les langues et observé le mois du logement équitable tout au long du mois d‘avril a déjà été très animé pour OHR. Notre élan se poursuit en mai alors que nous honorons fièrement le Mois du patrimoine des Américains d’origine asiatique, Hawaïens et insulaires du Pacifique (AANHPI). Cette célébration annuelle est ancrée dans la riche mosaïque de l'histoire et de la communauté AANHPI, qui se compose d'individus culturellement et linguistiquement diversifiés représentant des populations de plus de 75 pays et îles.

Le début de ce mois du patrimoine remonte à juin 1977, lorsque les représentants Frank Horton, de New York, et Norman Mineta, de Californie, ont plaidé en faveur de la désignation des dix premiers jours du mois de mai comme Semaine du patrimoine asiatique et pacifique. Le président Jimmy Carter en a fait une célébration annuelle en octobre 1978 et le président George H.W. Bush l'a étendue à un mois douze ans plus tard. Le mois de mai a été choisi pour son importance ; celui-ci marque l'arrivée des premiers immigrants japonais en 1843 et l'achèvement du chemin de fer transcontinental en mai 1869, un projet monumental construit principalement par des immigrants chinois.

Au cours de ce mois du patrimoine de l'AANHPI, nous rendons hommage à cinq défenseurs des droits civiques (Yuri Kochiyama, Larry Itliong, Grace Lee Boggs, Haunani-Kay Trask et Patsy Mink) qui se sont tous battus pour les personnes marginalisées, ont fait preuve de courage et ont montré la voie pendant des années difficiles d'incertitude et de peur. Ces champions des droits civiques, parmi tant d'autres, nous ont appris que la résilience pouvait servir de guide, révélant les voies de la justice et de l'égalité. Vous pouvez en savoir plus sur leur parcours et sur l'impact durable de leurs réalisations en consultant nos médias sociaux.

Alors que nous réfléchissons aux sacrifices et aux contributions des AANHPI qui nous ont précédés, laissons-nous inspirer par leur résilience et poursuivons le combat pour une communauté plus inclusive où tous sont traités avec dignité et respect.

En toute solidarité,

Kenneth Saunders