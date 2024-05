LEAP FINANCIAL Y MASTERCARD LANZAN SERVICIOS DE REMESAS INTEGRADAS

Leap Financial Mastercard Mastercard Leap Financial SEND Español Mastercard Leap Financial SEND English

La solución permite a los bancos, fintechs, minoristas y empresas de telecomunicaciones de América Latina mejorar la digitalización de las remesas, reduciendo costos, fortalecer la inclusión financiera y mejorar la experiencia del usuario.

Las remesas Integradas revolucionan el envio y recepción de dinero, haciéndolo tan sencillo como un toque en una aplicación móvil o usar la voz para interactuar con Lola, nuestra superagente de IA” — Lionel Carrasco, Co-Fundador Leap Financial

MIAMI, FLORIDA, UNITED STATES, May 21, 2024 / EINPresswire.com / -- Leap Financial, una empresa en la intersección de la tecnología financiera, la inteligencia artificial y cultural, se ha asociado con Mastercard para lanzar un servicio de Remesas Integradas. Esta solución integral de marca blanca permite a las entidades financieras y no financieras colocar un botón de "solicitar remesa" en su oferta para aprovechar los flujos de remesas de Estados Unidos a países de América Latina y el Caribe, capitalizando un mercado de $155 mil millones de dólares, según lo informado por el Banco Interamericano de Desarrollo . La alianza transformará el panorama de las remesas aprovechando soluciones digitales para hacerlas más accesibles y asequibles, contribuyendo significativamente a la inclusión financiera.Leap Financial y Mastercard están impulsando directamente la digitalización de las remesas, brindando beneficios y conveniencia tanto a los remitentes como a los receptores. Leap Financial permite a sus clientes iniciar remesas desde el punto de envío, ofreciendo una solución escalable y flexible que se adapta a la arraigada costumbre cultural de los depósitos en efectivo. Esto se logra a través de una red de 85,000 ubicaciones minoristas en EE.UU., que incluye farmacias, supermercados y tiendas de conveniencia, todas equipadas con tecnología de última generación para seguridad y cumplimiento regulatorio. Mastercard garantiza que los beneficiarios puedan acceder a sus fondos de manera confiable y segura, aprovechando su red de pago global. Juntos, agilizan el proceso de envío de remesas, brindando servicios esenciales adaptados a las necesidades de diversas comunidades.La alianza presenta a LOLA, una agente virtual basada en IA que facilita las remesas a través de comandos de voz y texto en plataformas de mensajería populares como WhatsApp. Este uso visionario de la IA hace que las remesas sean más inclusivas y accesibles, especialmente para las poblaciones menos familiarizadas con los sistemas bancarios tradicionales. LOLA también puede brindar educación financiera cuando se le solicite. Además, aprovechando la red global de Mastercard, esta solución de remesas integradas ofrece modelos de marca blanca integrados y adaptados a bancos, fintechs, comerciantes, empresas de telecomunicaciones y agentes de pago, asegurando una amplia cobertura de la industria y un alcance inclusivo.Además, para acelerar la digitalización de las remesas internacionales a México, Leap Financial se asoció con Arcus by Mastercard, para aprovechar el rol de Arcus como participante directo del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios de México (SPEI), permitiendo el desembolso de fondos a cualquier cuenta bancaria, billetera, tarjeta de crédito o débito las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al instante. Esta asociación reduce significativamente el costo de las remesas, haciendo que sea más asequible para millones de personas enviar dinero a casa, lo que contribuye al bienestar económico de las comunidades en todo México.El ecosistema de Remesas Integradas de Leap Financial, ahora mejorado gracias a su colaboración con Mastercard, cuenta con más de una docena de socios, incluyendo minoristas, empresas de tecnología financiera, procesadores de pagos, pasarelas de pagos y bancos. La solución de Remesas Integradas ofrece las siguientes características:• Visibilidad de Cliente de Punta a Punta: Los socios receptores en América Latina obtienen visibilidad de las fuentes de financiamiento y pueden integrar informes precisos a las autoridades locales.• Flujo de Dinero Digital Sin Fronteras: Las remesas de EE. UU. se fondean mediante tarjetas de débito, tarjetas de crédito, billeteras digitales o efectivo en más de 85,000 tiendas minoristas. Los fondos se envían instantáneamente a cuentas bancarias, tarjetas o billeteras nuevas o existentes de los clientes a través de sus teléfonos móviles.• 360° KYC + AML: Las identidades de los clientes que envían dinero se verifican en minutos, utilizando sólidas herramientas AML y antifraude que brindan un sistema de cumplimiento multilateral sólido.• Modelo de Reparto de Ingresos: Empodera a los afiliados a definir márgenes, haciendo que las remesas sean transferencias más rápidas, convenientes y rentables.• Bajo Costo de Inicio: La solución de marca blanca está diseñada para una fácil integración en cualquier negocio, reduciendo los costos de inicio, la complejidad operativa y las barreras burocráticas."Nuestra solución de Remesas Integradas revoluciona la forma en que se envía y recibe dinero, haciéndolo tan sencillo como un toque en una aplicación móvil o usar la voz para interactuar con Lola, nuestra superagente de IA", comentó Lionel Carrasco, cofundador de Leap Financial. "Esta innovación es un puente que conecta familias, empodera empresas y fomenta comunidades sin fronteras. Nuestra colaboración con Mastercard amplía nuestra capacidad para redefinir el panorama de las remesas, marcando un paso significativo hacia nuestro compromiso con la inclusión financiera."“Ya sea que el dinero se transfiera dentro de un país o entre fronteras, lo más importante es que el pago sea rápido, seguro, transparente y accesible para las personas cuando lo necesitan, sin importar su ubicación. A través de nuestro portafolio de soluciones de transferencia internacional de dinero, Mastercard Move , estamos impulsando una variedad de experiencias de pago que responden a las crecientes expectativas de los consumidores”, dijo Walter Pimenta, Vicepresidente Ejecutivo de Productos para América Latina y el Caribe."Este anuncio se basa en una colaboración existente entre las dos empresas, donde Leap Financial ofrece programas de emisión y procesamiento de tarjetas Mastercard en los Estados Unidos, habilitando y lanzando programas de tarjetas de débito y prepago co-marca para las personas. Actualmente, Leap Financial ofrece consultas ejecutivas gratuitas diseñadas para ayudar a las empresas latinoamericanas a comprender el impacto transformador que las Remesas Integradas aportan al éxito empresarial y la satisfacción del cliente a través de la innovación y soluciones financieras personalizadas. Visite leapfinancial.com/mastercard para más información o para programar una llamada de consulta personalizada al +1(844)487-5652 o enviar un correo electrónico a contact@leapfinancial.com.Acerca de Leap FinancialLeap Financial es pionero en la fusión de fintech e IA, transformando los servicios financieros y las interacciones con los clientes. Nos especializamos en Banca Conversacional, Remesas Integradas y Pagos Integrados, ofreciendo experiencias digitales mejoradas por IA, transacciones transfronterizas eficientes y soluciones de pago integradas de punta a punta. Nuestras soluciones personalizadas, integradas o de marca blanca, gestionan una red de empresas de finanzas, tecnología e IA para optimizar la conversión y eliminar la fricción en cada paso del viaje del cliente. Leap Financial tiene más de 20 socios incluyendo procesadores, pasarelas de pago, detección de fraude y aliados de préstamos entre muchos otros, y cuenta con la confianza de una amplia gama de bancos y otras entidades reguladas en múltiples países. Nuestra misión es empoderar a las empresas con tecnologías innovadoras e inclusivas, para ayudarles a conectar financieramente a 600 millones de personas en los EE. UU. y América Latina. Salte a una nueva era de innovación en interacción financiera y con clientes visitando leapfinancial.comAcerca de Mastercard (NYSE: MA)Mastercard es una compañía global de tecnología en la industria de pagos. Nuestra misión es conectar y potenciar una economía digital inclusiva que beneficie a todos, en todas partes, haciendo que las transacciones sean seguras, simples, inteligentes y accesibles. Utilizando datos seguros y redes, asociaciones y pasión, nuestras innovaciones y soluciones ayudan a individuos, instituciones financieras, gobiernos y empresas a realizar su máximo potencial. Con conexiones en más de 210 países y territorios, estamos construyendo un mundo sostenible que desbloquea posibilidades invaluables para todos. www.mastercard.com Contactos de prensa:Julio Arrieta / julio@leapfinancial.com / 415-637-0157Andrea Denadai / andrea.denadai@mastercard.com /+1-305-536-9648

