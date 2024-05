ANNOUNCEMENT FOR THE EUROPEAN ELECTIONS, 9TH JUNE 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ , 9ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024, η Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα λειτουργήσει ως ένα από τα εκλογικά κέντρα για τους Κύπριους πολίτες που έχουν εγγραφεί να ψηφίσουν στις Ευρωεκλογές. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 8 πμ μέχρι και τις 4 μμ, με σύντομο διάλειμμα μεταξύ 12-12:30 μμ.

Υπενθυμίζεται ότι τα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργούν την ημέρα των εκλογών είναι τα ακόλουθα:

ΛΟΝΔΙΝΟ High Commission of the Republic of Cyprus

13 St. James’ Square, London SW1Y 4LB

Earlham Grove, London N22 5HJ

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ

Community Hall, The Greek Church of Annunciation,

406-408, Bury New Road

Salford, Manchester M7 4EY

ΜΠΕΡΜΙΝΓΧΑΜ

The Midlands Greek and Cypriot Association

Magnet Centre Park Approach

Erdington, Birmingham B23 7SJ

ΓΛΑΣΚΩΒΗ

St Luke’s Greek Orthodox Cathedral

27 Dundonald Road, Glasgow G12 9LL

Τρόπος ψηφοφορίας

Ο εκλογέας, για να γίνει δεκτός στο εκλογικό κέντρο και να του δοθεί ψηφοδέλτιο για να ψηφίσει θα πρέπει:

(α) Να είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό εκλογικό κατάλογο του οικείου εκλογικού κέντρου

(β) Να παρουσιάσει εκλογικό βιβλιάριο ή δελτίο πολιτικής ταυτότητας.

ANNOUNCEMENT FOR THE PRESIDENTIAL ELECTIONS, 9TH JUNE 2024

On Sunday, 9 June 2024, the High Commission of the Republic of Cyprus will operate as one of the polling stations in London for Cypriot citizens who have registered to vote in the European Parliament Elections. The polls will be open from 8:00 am to 4:00 pm, with a short break between 12:00-12:30 pm.

The polling stations that will operate on the day of the elections are the following:

LONDON

1.1 High Commission of the Republic of Cyprus

13 St. James’ Square, London SW1Y 4LB

1.2 Cypriot Community Centre

Earlham Grove, London N22 5HJ

MANCHESTER

Community Hall, The Greek Church of Annunciation,

406-408, Bury New Road

Salford, Manchester M7 4EY

BIRMINGHAM

The Midlands Greek and Cypriot Association

Magnet Centre Park Approach

Erdington, Birmingham B23 7SJ

GLASGOW

St Luke’s Greek Orthodox Cathedral

27 Dundonald Road

Glasgow G12 9LL

Voting Procedure

Voters, in order to be admitted to the polling station and given a ballot paper to vote must:

Be registered on the relevant electoral roll of the relevant electoral centre.

Present an electoral book or Identity card.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ DUYURUSU, 9 HAZIRAN 2024

9 Haziran 2024, Pazar günü, Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek komiserliği, Aurupa Parlamentosu Seçimlerinde oy kullanmak için kayıt olan Kıbrıs vatandaşları için Londra’daki sandık merkezlerinden biri olarak faaliyet gösterecek. Sandıklar 08:00-16:00 saatleri arasında açık olacak. 12:00-12:30 saatleri arasında ise kısa bir ara verilecek.

Seçim günü faaliyet gösterecek olan sandıklar:

LONDRA

1.1 High Commission of the Republic of Cyprus

13 St. James’ Square, London SW1Y 4LB

1.2 Cypriot Community Centre

Earlham Grove, London N22 5HJ

MANCHESTER

Community Hall, The Greek Church of Annunciation,

406-408, Bury New Road

Salford, Manchester M7 4EY

BIRMINGHAM

The Midlands Greek and Cypriot Association

Magnet Centre Park Approach

Erdington, Birmingham B23 7SJ

GLASGOW

St Luke’s Greek Orthodox Cathedral

27 Dundonald Road

Glasgow G12 9LL

Oylama prosedürü:

Oy verme merkezine kabul edilecek ve oy vermeleri için oy pusulası verilecek seçmenlerin:

a) İlgili seçim merkezinin ilgili seçmen kütüğüne kayıtlı olmaları gereklidir

b) seçim kitabını veya kimlik kartını ibraz etmeleri gerekir.