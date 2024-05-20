الدكتور فهد ابومعطي: الجهود الدولية الملموسة للتوصل لحلول شمولية في مجال المياه أحد ركائز تأسيس المنظمة العالمية للمياه
EINPresswire.com/ -- أكد رئيس فريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه الدكتور فهد بن سعد ابومعطي، على هامش المنتدى العالمي العاشر للمياه في بالي، إندونيسيا، والذي يقام في بالي، إندونيسيا خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو، بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين من 180 دولة، و250 منظمة عالمية، على الحاجة الملحة لجهود عالمية موحدة لمعالجة القضايا المتعلقة بالمياه والتزام المنظمة بتسهيل هذه الجهود.
وترأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وفد المملكة المشارك في المنتدى العالمي العاشر للمياه وحضور الجلسة رفيعة المستوى، نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -.
وعقد معالي المهندس الفضلي عددا من الاجتماعات بعدد من نظرائه على هامش المنتدى مع المدير العام لإدارة البيئة بالاتحاد الأوروبي السيدة فلوريكا فنك، ووزيرة الدولة الأولى لشؤون الاستدامة والبيئة ممثلة رئيس وزراء سنغافورة السيدة إيمي خور، ونائب وزير التحول البيئي والتحدي الديموغرافي في إسبانيا السيد جوسيبي سيرا، ومدير قطاع المياه في البنك الدولي السيد ساروج كومار، وممثل وزارة البنية التحتية والإدارة المائية المبعوث الخاص للمياه في الحكومة الهولندية.
وبحث معاليه خلال الاجتماعات، أوجه التعاون المثمر في مجالات المياه والبيئة، داعيًا الدول إلى المساهمة في تحقيق أهداف المنظمة العالمية للمياه؛ الرامية إلى ضمان وفرة المياه وتحقيق الأثر الشامل من خلال تضافر الجهود لتمهيد الطريق لمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع.
ومن جانبه، أكد الدكتور ابومعطي إلى أن الاجتماعات تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التحضيرية لمناقشات آليات العمل المشتركة بين الدول الأعضاء لتأسيس منظمة المياه العالمية ومقرها الرياض، التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في سبتمبر 2023، بهدف تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها..
وقال الدكتور ابو معطي: "العالم حريص على الوصول إلى جهود دولية ملموسة لتحقيق حلول شاملة في مجال المياه، وهذا ما نعمل عليه في إنشاء المنظمة العالمية للمياه. مهمتنا هي تعاون الحكومات والمنظمات غير الحكومية والجهات الخاصة لتعزيز التعاون الفعال لإدارة وحفظ المياه واستدامتها."
وأشار الدكتور ابو معطي إلى أهمية تعاون المجتمع الدولي، قائلاً: "لا يمكن لأي كيان بمفرده حل أزمة المياه. يتطلب الأمر جهدًا مشتركًا من جميع قطاعات المجتمع. من خلال العمل معًا، يمكننا تطوير وتنفيذ حلول تضمن مستقبلًا مائيًا مستدامًا للأجيال القادمة."
-
وترأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وفد المملكة المشارك في المنتدى العالمي العاشر للمياه وحضور الجلسة رفيعة المستوى، نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -.
وعقد معالي المهندس الفضلي عددا من الاجتماعات بعدد من نظرائه على هامش المنتدى مع المدير العام لإدارة البيئة بالاتحاد الأوروبي السيدة فلوريكا فنك، ووزيرة الدولة الأولى لشؤون الاستدامة والبيئة ممثلة رئيس وزراء سنغافورة السيدة إيمي خور، ونائب وزير التحول البيئي والتحدي الديموغرافي في إسبانيا السيد جوسيبي سيرا، ومدير قطاع المياه في البنك الدولي السيد ساروج كومار، وممثل وزارة البنية التحتية والإدارة المائية المبعوث الخاص للمياه في الحكومة الهولندية.
وبحث معاليه خلال الاجتماعات، أوجه التعاون المثمر في مجالات المياه والبيئة، داعيًا الدول إلى المساهمة في تحقيق أهداف المنظمة العالمية للمياه؛ الرامية إلى ضمان وفرة المياه وتحقيق الأثر الشامل من خلال تضافر الجهود لتمهيد الطريق لمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع.
ومن جانبه، أكد الدكتور ابومعطي إلى أن الاجتماعات تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التحضيرية لمناقشات آليات العمل المشتركة بين الدول الأعضاء لتأسيس منظمة المياه العالمية ومقرها الرياض، التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في سبتمبر 2023، بهدف تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها..
وقال الدكتور ابو معطي: "العالم حريص على الوصول إلى جهود دولية ملموسة لتحقيق حلول شاملة في مجال المياه، وهذا ما نعمل عليه في إنشاء المنظمة العالمية للمياه. مهمتنا هي تعاون الحكومات والمنظمات غير الحكومية والجهات الخاصة لتعزيز التعاون الفعال لإدارة وحفظ المياه واستدامتها."
وأشار الدكتور ابو معطي إلى أهمية تعاون المجتمع الدولي، قائلاً: "لا يمكن لأي كيان بمفرده حل أزمة المياه. يتطلب الأمر جهدًا مشتركًا من جميع قطاعات المجتمع. من خلال العمل معًا، يمكننا تطوير وتنفيذ حلول تضمن مستقبلًا مائيًا مستدامًا للأجيال القادمة."
-
-
email us here