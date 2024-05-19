معرض Construmat التجاري يشهد نمواً ملحوظاً بفضل أوسع مجموعة من حلول البناء المستدامة

برشلونة، إسبانيا, May 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- من المتوقع أن يحقق معرض Construmat إنجازاً نوعياً ملحوظاً في نسخته الثالثة والعشرين. فقد عزز معرض البناء الرائد الذي تنظمه شركة Fira de Barcelona عروضه بنسبة 50 بالمائة، وسيضم أكثر من 300 عارض و600 علامة تجارية من جميع أنحاء قطاع البناء تقريبًا، ما من شأنه أن يجعل من المعرض حدثاً متكاملاً ومشتركاً بين القطاعات كافة في إسبانيا. وستركز نسخة 2024 على الاستدامة والابتكار كمحورين رئيسيين لهذا العام.

في الفترة ما بين 21 إلى 23 مايو، سيصبح معرض Construmat الوجهة الرئيسية لقطاع البناء والتشييد في إسبانيا. هذا وتنعكس الزيادة الكبيرة في عدد الشركات العارضة في مساحة العرض الأكبر والأوسع والتي تمتد على أكثر من 10 آلاف متر مربع في القاعة 2 في Gran Via، بما يسمح باستيعاب مجموعة شاملة من حلول البناء الأكثر استدامة وابتكارًا.

يسلّط الحدث الضوء على حافظة واسعة من القطاعات، تشمل الآلات والأدوات، والبناء الصناعي، والواجهات والأسقف، والعزل، والتخطيط الحضري، والتصميم والتصميم الداخلي، والأرضيات، والحمامات، ونمذجة معلومات المباني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمشاريع والأعمال، والإضاءة، وإدارة الطاقة وجمعها، والنوافذ والأبواب والنجارة والأقفال وأجهزة الحماية من الشمس.

الشركات الرائدة ودعم القطاع

ستشارك العديد من الشركات في المعرض لتقديم أحدث ابتكاراتها وتطوراتها، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، Ausa، وCementos Molins، وDrutex، وDurmi، وEncofrados Alsina، وEvowall Technology، وFischer، وHaier Iberia، وHolcim España، وHormipresa Nec، وIndalsu، وJung، وK-Line، KLH Massivholz، Nibe، PMP /Pret-a-porter Casas/Khanvian، Roca، Saltoki، Schnell، Technal وTQ Tecnol.

من جهة أخرى، سيركز المعرض على الأسواق الدولية الواقعة على حوض البحر الأبيض المتوسط. ونتيجة لذلك، سيكون المغرب البلد الضيف في Construmat 2024، وقد أعدّ بعثة تجارية رسمية مكونة من سبع شركات وستة اتحادات قطاعية وجمعيات المهندسين المعماريين وجمعيات البناءين والمطورين. كذلك، سيتم تسليط الضوء أيضًا على حضور نحو 50 شركة عارضة من 18 دولة، منها ألمانيا وبلجيكا والصين ومصر وفرنسا وإيطاليا وبولندا.

كما سيستضيف مؤتمر Sustainable Building، وهو برنامج مؤتمرات التابع لمعرض Construmat، أكثر من 120 متحدثًا و50 عرضًا تقديميًا و15 طاولة مستديرة لمناقشة أحدث المبادرات التي تمّ تطويرها بهدف خفض الأثر البيئي لعمليات البناء. هذا وستركز الجلسات على ثلاثة مواضيع رئيسية تشمل: إزالة الكربون والاقتصاد الدائري، والحلول والتقنيات الرقمية، وأنظمة البناء الصناعية.

بالإضافة إلى ذلك، ستنظم مؤسسة Mies van der Rohe النسخة المقبلة من جوائز Construmat، التي تهدف إلى تكريم التميز في الأعمال المعمارية والهندسية. وسيمنح المعرض للمرة الأولى جائزة خيار الجمهور.

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