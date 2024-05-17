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華住公佈2024年第一季度財報 收入增長17.8%優於預期

香港, May 17, 2024 /EINPresswire.com/ -- 華住集團有限公司（「華住」或「集團」，納斯達克股份代號：HTHT.US，港交所股份代號：1179.HK）公佈截至2024年3月31日止第一季度（第一季度）的未經審核財務業績。

集團收入，經營利潤，EBITDA三項齊增

華住集團依靠精細高效的區域架構快速拓張酒店網絡，逐漸滲透極具韌性的低線城市，以經濟型和中檔酒店為核心，服務大眾市場，並持續發展中高端品牌及提升市場份額。 於2024年第一季度，集團收入錄得人民幣53億元（相當於731百萬美元），同比增長17.8%。其中，華住中國（Legacy-Huazhu）的收入為人民幣42億元，同比增長18.1%。 華住國際（Legacy-DH）的收入為人民幣10億元，同比增長16.6%。收入增長優於先前所公佈的增長指引。集團酒店營業額同比增長21.1%至人民幣197億元。

於2024年第一季度，經營利潤為人民幣10億元(相當於139百萬美元)，相比之下 2023年第一季度為人民幣664百萬元及上一季度為人民幣757百萬元。 2024年第一季度來自華住中國的經營利潤為人民幣11億元，相比之下2023年第一季度為人民幣822百萬元及上一季度為人民幣821百萬元。

為更好的反映集團核心業務的盈利能力，集團公佈2024年第一季度經調整的EBITDA（非公認會計準則）為14億元(相當於197百萬美元)，相比之下2023年第一季度為人民幣1百萬元及上一季度為人民幣11億元。

三大核心業務指標（RevPAR，ADR，OCC）同比提升

在2024年第一季度，華住中國和華住國際的三大核心業務指標均同比提升。華住中國的平均可出租客房收入（RevPAR）同比增長3.1%，達到人民幣216元。其次，日均房價（ADR）從2023年第一季度的人民幣277元提高至人民幣280元，入住率（OCC）同比提升1.6個百分點。此外，華住國際的業務也表現出色，國際的RevPAR同比增長4.5%，ADR同比提升0.2%， OCC同比提升2.3個百分點，顯示出集團在全球範圍內的增長潛力和市場競爭力。

這不僅展示了集團在經營策略上的成功，也反映出市場對華住品牌的認可。通過優化產品和提升服務質量，華住集團有效地提升了整體收益，進一步鞏固了其在市場中的領先地位。

聚焦經濟型及中檔品牌 持續拓展市場

截至2024年3月31日，華住集團在營酒店共有9,817家酒店及955,657間客房，包括華住國際的133家酒店。華住中國開店數量繼續提速，2024年第一季度新開店數量達569家。 華住集團共有3,172家待開業酒店在籌備中，其中3,138家來自華住中國業務，34家來自華住國際的業務。

華住積極圍繞卓越服務為中心的精益增長戰略，加大力度建設優質酒店網絡。一方面，華住中國持續升級由漢庭、全季和桔子組成的鐵三角品牌，以此更好地服務大眾剛需市場；與此同時，華住也重點兼顧了中高檔品牌，以滿足不同消費群體的差異化消費需求。

華住集團首席執行官金輝表示：“第一季度的業績強勁，收入超出我們的預期。第一季度的總開業量及待開業酒店創下歷史新高，持續受到市場歡迎。展望未來，我們對中國住宿市場長期增長的信心保持不變。我們相信，『圍繞卓越服務的精益增長戰略』不僅有助進一步實現高質量門店擴張，亦有助提高客戶滿意度，從而獲得更強的競爭優勢。在中國境外業務方面，我們將繼續專注於降低成本和提高效率，以實現更好的盈利能力。也將致力於將業務轉型為更輕資產的模式，通過華住會全球忠誠計劃加強直接銷售，並在歐洲以外的新地區尋求增長機會。”

於2024年第二季度，華住集團預期收入將較2023年第二季度增長介於7%至11%，或增長介於7%至11%(倘不計入華住國際)。

-完-
關於華住集團有限公司：
華住集團有限公司源於中國，是全球酒店行業的主要經營者。華住的品牌包括海友酒店、漢庭酒店、全季酒店、星程酒店、桔子酒店、桔子水晶酒店、漫心酒店、美侖酒店、禧玥酒店、花間堂、你好酒店、CitiGO Hotel、施柏閣、美侖美奐酒店、Jaz in the City、IntercityHotel、Zleep Hotels、施柏閣大觀及宋品酒店。 此外，華住還擁有在大中華地區作為美居、宜必思及宜必思尚品主要加盟商的權利，以及美爵酒店與諾富特酒店的合作開發權。

華住的業務包括租賃及自有、管理加盟以及特許經營模式。在租賃及自有模式下，華住直接經營通常位於租賃或自有物業的酒店。在管理加盟模式下，華住通過華住派駐現場的酒店經理來管理管理加盟酒店，且華住向加盟商收費。在特許經營模式下，華住為特許經營酒店提供培訓、預訂及支援服務並向加盟商收費，但不會派駐現場酒店經理。華住在其所有酒店均採用統一標準及平臺。

有關更多資料，請訪問華住的網站：https://ir.hworld.com

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Cathy Pan & Chow Tsz Lung & Sylvia Peng
電話：（852）3618-8460
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